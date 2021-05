H2REIHE-Update | Gibt Plug Power’s Kooperation mit Johnson Matthey der Aktie weiteren Schub? Operative Verstärkung für Elektrolysesparte.

Johnson Matthey Plc., die mit Spezialchemie, Katalysatoren und Edelmetallraffinerie rund 11,6 Mrd EUR mit rund 12.000 Mitarbeitern im Vorjahr umsetzte, machte heute ein MoU mit Plug Power publik: Beide wollen eine Roadmap erarbeiten für die gemeinsame Entwicklung von sog. High-performance Electrolyseuren mit erhöhter Laufzeit, höherer Ausbeute und insgesamt höherer Energieeffizienz als die derzeitige Produktgeneration.

Schwerpunkt soll die Integration von Matthey’s Spezialmaterialien in Plug’s elektrolyseur-Technik sein

Und dabei geht es auch um Nachhaltigkeit: Entwicklung von Kreislaufsystemen für die eingestzten Platinlegierungen, die als Katalysator bei der Elektrolyse genutzt werden. Johnson Matthey und Plug Power setzen auf die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, wie heute in einer Presseerklärung der Briten mitgeteilt, und verfügen beide über vielfältige Erfahrungen in der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette. Als „Profi“ für Beschichtungsmaterialien und weltweit zweitgrösster Raffinierer von Sekundär-Platin sieht sich Matthey als perfekten Partner in dieser Zusammenarbeit.

“We’re excited to take our relationship with Plug Power, a leader in electrolyser systems, to the next level, working together to drive the development of world leading technologies with significantly improved performance and an integrated plan for recycling key materials,” kommentiert Eugene McKenna, Managing Director, Green Hydrogen, Johnson Matthey. “Our CCMs draw on innovations in catalyst, membrane and additive development built over many years and which are the foundation of our Green Hydrogen business today. Equally important is to enable a sustainable energy transition, which is why we will continue to drive the creation of closed loop recycling systems within the supply chain, to recover and reuse as much critical pgm material as possible. Plug Power has an innovative electrolyser technology and their knowledge and market position make them an ideal partner.”

Nächste Technologiestufe will man prägen – Gefahr für Nel?

“The new generation of proton exchange membrane (PEM) electrolysers will require solutions that are able to meet the increasing demands on efficiency and performance. We are excited to collaborate with JM on driving the integration of leading electrolyser component technology that will bring another vital element to reach a fully sustainable green hydrogen economy,” sagt Rick Mason, VP Operations, Plug Power.

Keine guten Nachrichten für Nel, die berieits gestern kräftig einstecken mussten, als Träume eines starken Spaniengeschäftes platzten: Cummins schnappt Nel den Perspektivkunden Iberdrola weg. Elektrolyseure in Spanien gefertigt liegen näher.