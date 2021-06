H2REIHE-Update | Endlich bei NEL Bewegung: Kooperation für den Einsatz grünen Wasserstoffs in der Stahlerzeugung.

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und jetzt komt Nel langsam wieder in die Offensive. Heute reiht Nel sich in eine Gruppe von starken Partnern ein: Ovako, Volvo, Hitachi ABB und H2 Green Steel

Endlich die einzig richtige Antwort auf schwächelnde Aktienkurse und Zweifeln an der Markt-Durchsetzungsfähigkeit des norwegischen Pure-Players. Im schwedischen Hofors soll eine Stahlproduktionsanlage auf fossil-frei umgestellt werden. Im ersten Schritt soll die CO2-Emission um 50 % reduziert werden. Zusätzlich wird geplant zukünftig für den Transportsektor eine Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen.

Grüner Wasserstoff für Stahlproduktion und Transport – Elektrolysetechnik von Nel.

„We are very excited to enter into this shared initiative to jointly develop fossil-free alternatives for the steel industry. Green hydrogen has the characteristics to significantly reduce CO2 emissions from steel rolling and milling, and this will be the first project in the world to heat steel with hydrogen prior to rolling. The target would be for Nel to supply the project with our industry leading electrolyser equipment, and we look forward to working with our partners to further develop fossil free steel production – a potential huge market for the application of green hydrogen.” erläutert Jon André Løkke, CEO von Nel.

Das Initialinvestment von 180 Mio SEK wird von der „Schwedischen Energie Agentur“ im Rahmen der „Industriklivet initiative“ gefördert. ”We will work collaboratively together to make this project a success, based on the joint learnings we will standardize the overall solution and ensure that this can be replicated in different locations all across Europe”, ergänzt Jon André Løkke.

Um die Stromnetzstabilität bei Nutzung grösserer Anteile erneuerbarer Energien zu gewährleisten ist die flexible Einsatzzeit im Stahlwerk von Hofors. So können Schwankungen durch Sonne/Windverhältnisse ausgeglichen werden. Zielstrebig soll die Wasserstoffproduktion „beim Stahlwerk“ zum Aufbau einer H2-Infrastruktur für den Transport-/Mobilitätssektor.

H2-KW24:-Rückblick: EU-Technologieführerschaft bei Wasserstoff? Nel, Plug Power, SFC Energy, Ballard Power, Everfuel u.a. mit News.

Ballard Power’s grosse Chance? 5 Mrd CAD für Ausbau der H2-Produktionskapazität in Kanada. Mehr als der 35 fache Umsatz Ballards in 2020!

Media and Games Invest kauft in Asien digitale Werbeplattform hinzu. Passt zur Tochter Verve perfekt. Erweiterung er regionalen Reichweite.

EXKLUSIVINTERVIEW Deutsche Rohstoff AG’s CEO äussert sich sehr optimistisch. Alles richtig gemacht?

RBC sieht Kurse von 27,00 NOK bei Nel – OUTPERFORM

Erwan Kerouredan, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stufte die Aktie von Nel ASA in einer Ersteinschätzung mit dem Rating „outperform“ ein. Das Kursziel laute 27 Norwegische Kronen. Und diese Einschätzung wurde allgemein als Grund für die Erholungsversuche der Nel Aktie in der Vorwoche gesehen. Insbesondere die Annahmen der kanadischen Bank über die Vervielfachungsmöglichkeiten der ausgelieferten Kapazitäten Nels bis 2030, wenn es auch nur gelingen würde eine – realisitische? – Marktbeteiligung von 5 % zu halten, respektive zu erreichen. Unterstellt, das Marktwachstum um Faktor 40 oder mehr bis 2030 allein durch die bisher veröffentlichten Wasserstoffprogramme wird so kommen, würde Nel’s Bewertung sehr viel Luft nach oben haben.



Vor RBC gaben bereits weitere 12 Analysten ein mittleres Kursziel von 29,08 NOK vor – ca. 2,89 EUR

Und eigentlich ist Nel hierfür auf dem richtigen Weg: In Heroya baut man die – nach eigenen Worten – weltweit erste Serienfertigung von Elektrolyseuren. Angestrebt ist eine Produktionskapazität je Produktionsreihe von 500 MW. Bis Ende 2021 will man 500 MW schaffen, Zielkapazität sind 2 GW-Jahresproduktion – alles beste Voraussetzungen die erwartete Wasserstoffnachfrageexplosion mit der entsprechenden Elektrolysetechnik zu bedienen.

Und das scheinen auch die Finanzmarktspezialisten zu denken: Aktuell empfehlen 4(+1 Analyst von RBC) Analysten zu KAUFEN, 4 meinen AUFSTOCKEN, 2 HALTEN, 1 REDUZIEREN und 2 VERKAUFEN. Und das sah vor den als „zu schwach einegstuften“ Quartalszahlen Anfang Februar noch wesentlich schlechter aus: Am 2.02. empfahlen 2 Analysten zu KAUFEN, 1 meinte AUFSTOCKEN, 3 HALTEN, keiner REDUZIEREN und 3 VERKAUFEN. Höchstes Kursziel liegt bei 45,0 NOK und das niedrigste bei 8,0 NOK. Anfang Mai meinte noch der Analyst von Berenberg, das die „jüngste Kursschwäche eine attraktive Einstiegsmöglichkeit biete.

Viel mehr Wirkung auf Nel’s Kursentwicklung sollten die Fortschritte der H2Global-Initiative haben…

Wer oder was das ist? H2 Global ist eine in diesem Jahr bereits mit 900 Mio EUR ausgestattete Initiative der Bundesregierung zur Förderung grossvolumiger Produktion grünen Wasserstoffs im Ausland zum Export nach Deutschland. Ziel des H2Global-Konzeptes ist die Schaffung eines effizienten Förderprogramms für einen zeitnahen Markthochlauf und Import von grünem Wasserstoff und Power-to-X-Produkten (PtX) nach Deutschland

Projekte mit mindestens 100 MW Elektrolysekapazität die mit günstigem erneuerbaren Strom grünen Wasserstoff produzieren könnten, nehmen an einer marktwirtschaftlichen beidseitigen Versteigerung teil

Neben dem Export von PtX-Produkten ist eine lokale Nutzung von Wasserstoff und seinen Derivaten beabsichtigt. Dazu werden entsprechende Kapazitäten und Wertschöpfungsketten gezielt aufgebaut.Und durch eine Anschubfinanzierung solange subventioniert, bis Nachfragepreis und Angebotspreis von/für grünen Wasserstoff sich angeglichen haben. Erinnert hier an den Energy Earthshot der Amerikaner, der ja bereits die marktkompatiblen Priese von 1,00 uSd je 1 KG H“ in 10 Jahren anstrebt.

Wie funktioniert das System?

Das Konzept sieht vor, Angebot und Nachfrage mit einem Doppelauktionsmechanismus zusammenzubringen. Die Abwicklung der Auktionen erfolgt über einen Intermediär: die HINT.CO. Über den Intermediär wird es möglich sein, angebotsseitig langfristige Abnahmeverträge und nachfrageseitig kurzfristige Wiederverkaufsverträge abzuschließen.

Aber es fehlen – noch ? – die grossen Aufträge bei Nel. Bis jetzt ist NIKOLA mit der „ersten Order“ über 30 Mio USD ziemlich allein als Grosskunde …

Auch wenn das Orderbuch zum Q1 eine rekordmässige Zunahme von 80 % erreichte, fehlen wohl den Aktionären die wirklcih „dicken Hunde“ – wie diezuletzt geplatzten 200 MW von Iberdrola. Aber auf jeden Fall Positiv ist ein um mehr als 80 % gestiegener Auftragsbestand von knapp 1,1 Mrd NOK (rund 100 Mio EUR) . Wobei man feststellen muss, dass letztes Jahr bereits im Q2 (!) ein Auftragsniveau von rund 1 Mrd NOK erreicht werden konnte, das Q1/2020 war das letzte Quartal mit einem wesentlich geringerem Auftragsniveau. Aber immerhin im Vergleich plus mehr als 80 %.

NIKOLA als potentieller Grosskunde machte letzte Woche Hoffnung auf Erfüllung der Ankündigungen aus 2020, das der 30 Mio USD Order noch weitere folgen würden. Und auch die Leidenszeit der Aktionäre – Nel ist mit rund 1,1 Mio Aktien beteiligt -scheint sich dem Ende zuzuneigen. Der Aktienkurs der NIKOLA Corp. erholte sich in den letzten Wochen vom Tief bei 9,37 USD (am 21.04.) kräftig auf zwischenzeitlich auf im Hoch am 08.06. von 19,13 USD. Beeindruckende Ralley und gestern:

Pablo Koziner, President Energy and Commercial bei Nikola machte Hoffnung auf eine Fortsetzung der guten Nachrichten – beschleunigt!

In den offiziellen Twitter-Account der NIKOLA Corp. findet sich ein Video des NIKOLA-Direktors, der genau das ausdrückt: „Nikola is working with a vision and a sense of urgency as we build on the recent announcements that exemplify the coming together of an entire industry. Watch how:“ LINK ZUM VIDEO.

Er kündigte eine Beschleunigung der Nachrichten der letzten Wochen an: Weiterer Ausbau der H2-Wasserstoffinfrastruktur, weitere Vertriebs- und Servicepartner und Vorbereitung der H2-Produktion durch Stromlieferverträge – hier lehnt sich Koziner weit vor. Und baut gleichzeitig eine Erwartungshaltung auf, die er wohl nur mit der Gewissheit der „Lieferbarkeit“ wecken wird. Gerade die verfehlte Ankündigungspolitik eines Trevor Milton sollte hier eine Lehre sein, nur noch sichere oder relativ sicher absehbare Fortschritte anzukündigen. HIER DER GANZE ARTIKEL.

Nachdem der wert der Nel Beteiligung an NIKOLA seit den Tiefs bereits rund 10 Mio EUR zulegte, gibt es auch von der anderen Beteiligung spannendes:

Neben NIKOLA erteilte nur noch ein weiterer Konzern Nel Grossaufträge, die auch Bestand haben: Beteiligung Everfuel setzt Norwegen Pläne weiter um

So ebenfalls letzte Woche gemeldet: „Everfuel übernimmt Nummer 1 – in Hvam. Fertigstellung war verzögert wegen Corona.“ Jetzt geht es voran in Norwegen: Everfuel hat den Besitz und den Betrieb der Wasserstofftankstelle in Hvam, nordöstlich von Oslo, Norwegen, als erster von zwei im November 2020 erworbenen Tankstellen übernommen. Dies ist Everfuels erste Wasserstofftankstelle in Norwegen und ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der grünen Wasserstofftankstrategie des Unternehmens für Lkw, Busse und Pkw, die die Hauptverkehrskorridore in Skandinavien verbinden sollen.

H2-KW24:-Rückblick: EU-Technologieführerschaft bei Wasserstoff? Nel, Plug Power, SFC Energy, Ballard Power, Everfuel u.a. mit News.

Ballard Power’s grosse Chance? 5 Mrd CAD für Ausbau der H2-Produktionskapazität in Kanada. Mehr als der 35 fache Umsatz Ballards in 2020!

Media and Games Invest kauft in Asien digitale Werbeplattform hinzu. Passt zur Tochter Verve perfekt. Erweiterung er regionalen Reichweite.

So kommt der Deal mit Uno-X aus November nun zum Vollzug

Erstmal setzte man im November einen Fuss nach Norwegen und übernahm 2 Wasserstofftankstellen und eine umfassende Wasserstoffinfrastruktur von Uno X, zu der auch die Station in Hvam gehörte. Und das sollte erst der Anfang auf dem interessanten – weil extrem staatlich gefördert – norwegischen Markt sein: Wenig später erwarb Everfuel von Nel deren Norwegen-Tochter und integrierte sie in seinen Norwegen-Roll-Out-Plan. Mit potentiellen Käufen von H2-Tankstellen bei Nel Asa.



Dazu das Frederica Projekt, das in der ersten Ausbaustufe mit einem 20 MW Elektrolyseur von Nel Asa versorgt werden wird – Projektzielgrösse liegtbei mindestens 200 MW – auch hier vielPerspektive für Nel.

Dazu die beiden neuen Partner für das Handling von Grossprojekten – hätten vielleicht den Iberdrola Kontrakt retten können, wenn…

Nel und Aibel wollen ihre Kräfte bündeln und hebeln für Grossprojekte

„We are very excited to be announcing this collaboration with Aibel, a company with vast experience in delivering large scale, complex projects across industries. Their in-house construction expertise and experience in fabrication and modularization will add significant value to Nel’s global delivery and project execution abilities. This partnership is a long-term commitment, and we look forward to working with Aibel to further strengthen our competitiveness and deliver efficient, cost competitive and predictable projects to our customers” sagt Jon André Løkke, CEO von Nel ASA.

Und der Partner Aibel sitzt in Norwegen und Thailand und begleitet von dort Projekte über den gesamten Lebenszyklus. Also genau das, was Nel fehlt.

“The agreement with Nel marks an important milestone for Aibel and represents another strategic step in our ongoing business transformation towards renewable energy segments. Together with Nel we foresee many new business opportunities in a fast-growing, green energy industry,” ergänzt Aibel’s President & CEO Mads Andersen. Auch in bereits bestehende Nel Auftragsverhältnisse soll Aibel integriert werden: Beim 20 MW Elektrolyseprojekt von Iberdrola wird Aibel „einsteigen“. Offensichtlich braucht Nel diese Unterstützung bei grossen Projekten – passend dazu schloss man vor kurzem eine

H2-KW24:-Rückblick: EU-Technologieführerschaft bei Wasserstoff? Nel, Plug Power, SFC Energy, Ballard Power, Everfuel u.a. mit News.

Ballard Power’s grosse Chance? 5 Mrd CAD für Ausbau der H2-Produktionskapazität in Kanada. Mehr als der 35 fache Umsatz Ballards in 2020!

Media and Games Invest kauft in Asien digitale Werbeplattform hinzu. Passt zur Tochter Verve perfekt. Erweiterung er regionalen Reichweite.

Rahmenvereinbarung mit der internationalen Consultingfirma Wood

Die in Aberdeen beheimatete Ingenieur- und Beratungsfirma geniesst weltweit einen excellenten Ruf und bezeichnet sich selbst „als weltweit führend“ im Bereich Energie- und „built environment“ – mit rund 7,5 Mrd USD Umsatz in 2020 und rund 40.000 Mitarbeitern. Wood und Nel haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen, um grossangelegte „grüne Wasserstoffprojekte“ in ausgewählten Regionen der Welt zu entwickeln und umzusetzen

Fazit:Neben der immer positiveren Einschätzung Nel’s durch die Analysten gibt es noch viel mehr. Neben Eenrgy Earthshot, dessen Auswirkungen wegen der amerika-zentrierten Ansätze wohl eher nur indirekt über NIKOLA oder Toyota bei Nel ankommen sollten, wird das aktuell in Fahrt kommende H2 Global Programm kurzfristig Schwung für Nel’s Auftrgasbücher bringen können. Und weiter:

Die zwei wichtigsten Kunden, an beiden ist Nel beteiligt, sind offensichtlich erfolgreich „unterwegs“ und könnten so die „Grossauftragsmisere“ bei Nel durch notwendige, weitere Aufträge beenden helfen. Sieht nicht schlecht für die Nel aus. Wenn schon keine Fremden Aufträge grösseren Volumens erteilen, so doch die „Eigenen“. Und dabei kann Nel gleichzeitig ihre „Grossprojektkompetenz“ belegen und potentiellen weiteren Kunden präsentieren.

Dazu die First Solar Kooperation , die erfolgreiche Zusammenarbeit mit H2 Eenrgy für die H2-Infrastruktur in der Schweiz, die gerade erst den wzeiten Auftrag von noch einigen zukünftig zu erwartenden gebarcht hat, und die beiden neuen Kooperationspartner für Grossanlagenbau und Grossprojekte – die Norweger scheinen für eine Überraschung gut.

Auch hier sollte einiges möglich sein – also nicht alles schwarz bei Nel. Aber auch nicht alles perfekt… Spannend wie es weitergeht. Ein wirklicher Grossauftrag könnte hier alles „Anders machen“. Vielleicht bringt die First Solar Kooperation hier entscheidende Impulse fürs Auftragsbuch. Neben den beiden gesetzten Auftraggebern: NIKOLA und Everfuel …



Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de