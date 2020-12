H2REIHE-Update | Ballard Power profitiert: Wrigthbus Auftrag 145 Busse aus Nordirland

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

03.12.2020 -Boris Johnson’s 10 Punkte Plan trifft auf eine Branche “im Aufbruch”: Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind groß und mit Wrightbus könnte Ballard zu den großen Gewinnern der Britischen Wasserstoffinitiative werden. Wieso? Nicht ohne Grund befasst sich Ballard Power aktuell in seinem Blog mit dem Thema: “How to Adapt Your Bus Depot to Refuel and Service Hydrogen Fuel Cell Buses”.

Und der zeitliche Zusammenhang mit Boris Johnsons 10 Punkte Plan ist kein Zufall. Mit der erprobten Kooperation rund um Wrightbus. Um den Britischen Bushersteller gruppieren sich Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085), NEL Asa (ISIN: NO0010081235), Everfuel (exclusiv an NEL gebunden bei Tankstellen/Elektrolyse) im sogenannten H2BUS-Konsortium.Da geht es im ersten Schritt um die 1.000 Brennstoffzellenbusse für Europa. Aber dazu kommen andere Aufträge:

Nordirland geht zweiten Schritt

Und heute meldet man nach der Initialorder von 3 Doppeldecker-Brennstoffzellenbussen, die bereits kurzfristig auf Nordirlands Straßen in Dienst gehen eine Folgeorder über insgesamt 145 Busse. Wichtig für Ballard ist dabei: 20 dieser Busse sind Bresnnstoffzellen-betrieben (Rest mit Batterietechnik). Und eigentlich noch wichtiger für Ballard ist der Aufbau der notwendigen Infrastruktur, die dann weitere H2-Busse noch leichter orderbar macht.

So ist die heutige Folgeorder auch nur ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung des Omnibusverkehrs in Nordirland – definitv weitere werden folgen, wenn man den Worten der Verantwortlichen glauben will.

Und Boris Johnson will eine eigene Wasserstoffindustrie aufbauen

Auch in Downing Street 10 hat man mittlerweile erkannt, dass sich mit Nachhaltigkeit und insbesondere Wasserstoff Tausende qualifizierte und hochbezahlte Arbeitsplätze schaffen lassen. So veröffentlichte letzte Woche der Britische Premier seine Ziele für eine “green energy politics” in einem Beitrag in der Financial Times unter dem Titel: “Boris Johnson: Now is the time to plan our green recovery“. Mit der Maßgabe mit seinem 10-Punkte-Plan 12 Mrd GBP staatliche Investitionen und ein dreifaches beim privaten Sektor zu mobiliseren. Und natürlich geht es auch um Windenergie, deren Offshore-Ausbau forciert werden soll. Aber so entsteht Energie für die Elektrolyse “grünen” Wasserstoffs – günstig und geeignet Überproduktionsmengen zu “verarbeiten”.

Und dazu passt Wrightbus

Denn das urbritische Unternehmen Wrightbus wurde in 1946 gegründet und wurde aus der Insolvenz heraus in 2019 von Jo Barnford erworben und hat ehrgeizige Pläne: Bis 2024 will man 3.000 Wasserstoffbusse allein in Großbritannien ausgeliefert haben. Die ersten gehen bereits dieses Jahr nach Aberdeen und London. Und jetzt winken noch mehr Fördertöpfe. Und Wrightbus setzt Brennstoffzellen von Ballard Power ein. Ausschließlich von Ballard Power.

Wichtig für die H2-Industrie

sind insbesondere die Aussagen des Premiers zur Bedeutung Wasserstoffs für seine neue grüne Politik: er definiert Industriecluster für den Ausbau einer Wasserstoffindustrie: “This is where Britain’s ability to make hydrogen and capture carbon pioneered the decarbonisation of transport, industry and power.” (FT, 17.11.2020, B. Johnson, “Now is the time to plan our green recovery“).

Und der zweite Punkt seines 10-Punkte-Plans wird konkret. “Two — we will turn water into energy with up to £500m of investment in hydrogen.” In Punkt 4 betont er das geplante Verbot des Verkaufs von Diesel- und Benzinfahrzeugen ab 2030 in Großbritannien – Wasser auf die Mühlen für die Brennstoffzellenanbieter Ballard Power und Plug Power, die bereits mit diversen KFZ-Herstellern kooperieren.

Und Punkt 5 trifft “wie Faust aufs Auge” für die Wright-Bus Kooperation u.a. von Ballard Power und Nel. “Five — we will have cleaner public transport, including thousands of green buses and hundreds of miles of new cycle lanes” (FT, BJ).



Unter Punkt 6 betont er den Willen zukünftig in Schiffahrt und Luftfahrt mit grünen Treibstoffen zu arbeiten. Damit gibt er Schub für die diversen Schiffahrtsinitiativen Ballard Powers,aber das ist ein anderes Thema. Auch mit Riesenchancen für Ballard Power.

Als wenn die Wasserstoffunternehmen eine Wunschliste an Johnson geschickt hätten

und dieser sie umgesetzt hätte. Aber Großbritannien ist nicht die einzige Nation, die erkannt hat, wie viel Potenzial in der im rasanten Aufschwung befindlichen Wasserstoffindustrie liegt. Aber in Großbritannien kommt hinzu, dass



Ballard Power – wie gerade veröffentlicht – ist führend bei “Brennstoffzellen-Bussen”, weltweit

Ballard PowersAusführungen beginnen mit dem Status Quo – Zeichen der Stärke: Von den derzeit mehr als 3.400 Bussen mit Brennstoffzellenantrieb weltweit, werden über 1.100 von Ballard-Technik angetrieben. Auch wenn die absoluten Zahlen teilweise sehr gering erscheinen, so zeigen sie doch meistens Pilotprojekte. Und was wird bei Großserienbestelllungen bestellt? Die erfolgreichen Prototypen oder ersten Kleinserienfahrzeuge.

49 der 64 aktuell in den USA im Einsatz befindlichen Busse haben Ballard Brennstoffzellen, 85 der derzeit 125 in Europa eingesetzten ebenfalls und 1021 der 3298 asiatischen H2-Busse(vornehmlich China und Japan). Dazu werden die 600 von Wrightbus kommen. Und die weiteren 400 des H2BUS-Konsortiums, die ebenfalls fest geplant sind. Alle von Ballard Powewr ausgestattet.

“Today, there are 3,400 fuel cell electric buses (FCEBs) in operation all over the world. Collectively, these buses operate from hundreds of facilities that have been converted for hydrogen. So, you can rest easy knowing that the question of how to convert and maintain your facility for hydrogen fuel cell buses has already been answered hundreds of times. “

Technische Umrüstung der Bus Depots wird unterstützt – nennt man “letzte Hürde nehmen”

Umfangreiche Unterstützung bei der Umstellung der Infrastruktur der herkömmlichen Busdepots wird angeboten und sollte so letzte Hürden bei den öffentlichen Körperschaften – denn dabei handelt es sich zumeist – nehmen.

Oder wie Ballard Power aktuell (19.11.2020) anbietet, in Blick auf eine reiche Ernte, die von Boris Johnson bereitet wird:

“As with any kind of fuel handling or engine repair, there are safety precautions to put in place when adapting your service depot for hydrogen fuel cell buses. Once these adaptations are completed, bus operators and technicians will soon find the maintenance of fuel cell electric buses routine and enjoyable.

We at Ballard have years of experience in helping operators make the transition to hydrogen fuel cell buses, and we would be happy to assist you with whatever advice or technical assistance you need in setting up your depot and maintenance workshop. ”

Wasserstoff ist sicher, handelbar und die Zukunft, das ist die Quintessenz. Passt in den Zeitgeist.

