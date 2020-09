H2REIHE-Update | Ballard Power: China's Regierung will 2030 1 Million Brennstoffzellen-Fahrzeuge

23.09.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt, dasse in Multimilliardenmarkt zur Verteilung ansteht im Bereich der Mobilität von brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen. Aktuell rechnet sich Ballard in China Riesenchancen aus - China' s Regierung plant Großes mit seiner neuen Regierungsinitiative: 1 Million Brennstoffzellen-Fahrzeuge sollen bis 2030 "auf der Strasse" sein. Startschuss wird die Regierung für einige Musterregionen geben, um die Wasserstoffmobilität zum Druchbruch zu verhelfen. Und man weiss, wenn die Zentralregierung etwas entscheidet und als wichtig erkannt hat, wird die Umsetzung in den jeweiligen Provinzen effektiv umgesetzt.

Begeistert äußert sich dazu aktuell Randy MacEwen, Ballard President und CEO: “With a target to achieve 1 million Fuel Cell Electric Vehicles on China’s roads by 2030, this new fuel cell policy sets a framework for the scaled adoption of FCEVs,” said. “We believe this new policy signifies the strategic importance China places on FCEVs both from a decarbonization perspective as well as a competitive industrial perspective. The new policy comes just as the Weichai-Ballard joint venture has been recently commissioned in Shandong Province with annual manufacturing capacity in excess of 1 Gigawatt of fuel cell stacks. We believe the Weichai-Ballard joint venture is well positioned to become a leading fuel cell stack and module platform in China – the world’s largest market for commercial trucks and buses.”

Shop Apotheke will Wandelanleihe in Aktienkapital überführen - gleichzeitig Zinsen sparen

Nordex sammelt Aufträge ein - klein und klein ergibt auch groß

Verbio liefert Rekordjahr ab zum 30.06.2020 und das neue wird - laut Prognose - noch besser

GEA baut weiter um - Verkauf, Verlagerung sind Elemente dieser seit Oktober 2019 umgesetzten Strategie

Grenke denkt um beim Franchisegeschäft - noch viel Aufklärung notwendig an der offenen Flanke Franchise

DEFAMA - Zukäufe passen ins Konzept

Ausgangsbasis durch den Ballard Partner und 19,99 % Aktionär Weichai ist sehr stark

Ballard's Brennstoffzellen sind derzeit sehr gut positioniert im Chinesischen Markt: Ein wesentlicher Teil der insgesamt rund 7.200 brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeuge wird derzeit von Ballard's Fuelcells angetrieben. Der aggressive Marktauftritt Ballards in Kooperation mit Weichai Power Co. Ltd. könnte sich so langfristig auszahlen, sofern man die Marktanteile halten kann. Ballard betreibt eit November 2018 ein 49%/51% Joint Venture mit Weichai zur Produktion und Zusammenbau der neuesten Generation der Ballard Stacks und Brennstoffzellenmodule. In einem Produktionsgebäude von ungefähr 21.000 qm arbeiten im Moment 180 Mitarbeiter. Weichai hat die Partnerschaft unterlegt mit einer 19,99% Beteiligung an Ballard Power (seit 2018, also zu sehr attraktiven Kaufpreisen und einem extremen Kursanstieg für dei Chinesischen Aktionäre), so dass die Partenrschfat langfristig besiegelt scheint.

MacEwen ergänzte seine Aussagen, “We are increasingly transitioning to a carbon-regulated world. With 66 countries announcing net zero carbon targets for 2050, there are now about 20 countries – collectively representing approximately 70% of global GDP – that have announced hydrogen strategies or roadmaps as key planks of their decarbonization plans. As part of this movement policymakers and industry are prioritizing the decarbonization of medium- and heavy-duty motive applications, including bus, truck, rail and marine. Fuel cell technology offers a zero-emission technology pathway for these hard-to-abate mobility use cases that feature heavy payload and have requirements for long range and fast refueling. We are pleased to see China’s priority on stimulating the adoption of zero-emission commercial vehicles, including buses and trucks, using fuel cell technology. We are also pleased that the policy framework is set for the next four years.”{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Wichtig sind die Neuigkeiten, die am 29. September 2020 auf dem "Investor and Analyst Day 2020"

mitgeteilt werden sollen. Hier will Ballard Power dem Kapitalmarkt einen Überblick liefern über

Growth Strategy

Total Addressable Markets (TAMs)

Status of China Joint Venture

Market Updates.... China, Europe & North America

Product Roadmap

Cost-Down Strategy

Fuel Cell Value Proposition and Competitive Positioning expert panel discussion, featuring

Idealerweise für die Aktienkursentwicklung werden die Zukunftsperspektiven Ballard Powers überzeugend und visionär vermittelt. Derartige Veranstaltungen können gerade für Storyaktien, Aktien die auf zukünftige Entwicklungen hin bewertet werden, entscheidend sein. Sowohl mit einer entsprechenden Aufbruchstimmung oder aber mit einer kursstürzenden Enttäuschungswelle. Bei Aktien wie Ballard sind auf jeden Fall extreme Etnwicklungen nach einer solchen Veranstaltung möglich - viel extremer als bei saturierten Aktiengesellschaften.

NEUER STACK - Basis für jede Brennstoffzelle

Wichtig für die Zukunft Ballards ist auch die am 14.09.2020 vorgestellte Weiterentwicklung: Der Brennstoffzellen-Stack ist das Herz oder das Essential für eine Brennstoffzelle: Im Stack entsteht durch eine Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie. Die Massenfertigung von effektiven Stacks zu marktfähigen Preisen ist das Ziel nach dem derzeit alle streben. Bosch hat sich dafür mit der Schwedischen Powercell "verbündet" um 2022 mit der Massenproduktion beginnen zu können - aus dem Prototypen der Schweden soll ein marktfähiges Produkt werden: "Hohe Produktionskosten stehen momentan jedoch einem massenhaften Einsatz wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im Weg. Dieses Problem will Bosch zusammen mit dem Start-up PowerCell Sweden lösen. Die beiden Unternehmen haben sich dazu das Herzstück des Wasserstoffantriebs vorgenommen: den Brennstoffzellen-Stack." (HP Bosch, "Brennstoffzellen-Stacks: So soll die Serienfertigung gelingen", 15.09.2020). GENAU HIER SCHEINT BALLARD ein Stück weiter zu sein, wie man der gestrigen Meldung entnehmen kann: "Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) today announced the launch of its FCgen®-HPS product, a high-performance, zero-emission, proton exchange membrane (PEM) fuel cell stack, to provide propulsion for a range of Light-, Medium- and Heavy-Duty vehicles in an industry-leading volumetric high-power density of 4.3 kilowatts per liter (4.3 kW/L). This marks another power density milestone for Ballard over our decades of PEM fuel cell product innovation.(...) " (CN Ballard Power Inc, 14.09.2020).

Unsere Reihe über Wasserstoffaktien:

H2TEIL1: Ballard Power Systems Inc - Kursrakete steigt weiter oder...

H2TEIL2: Plug Power Inc. - Kursdelle+Kaufkurse oder geht es weiter runter?

H2TEIL3: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. Für Nel?

H2TEIL4:NIKOLA Corp. - TESLA Nachfolger auf dem Weg?



H2TEIL5:SFC Energy AG. - Deutschlands Ballard Power?



H2TEIL6: Linde und Air Liquide - zwei Großkonzerne, die Wasserstoff in der DNA haben oder eben zukaufen können

H2TEIL7: Bloom Energy Corp. die bessere Plug Power? Knapp 1 Mrd. USD Umsatz mit Brennstoffzellen und jetzt "green" mit Elektrolystechnik zusätzlich

Wasserstoffaktien-Update KW38: Rekorde, Tiefststände - News bei NIKOLA, NEL, Bloom Energy, Ballard Power, Plug Power, SFC...

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

"Während die Regierungen weltweit..."

Der neue Stack wurde gemeinsam mit der Audi AG durch Ballard Power entwickelt. Ballard hält die Vermarktungsrechte und Einsatzrechte des Stacks für diverse Anwendungen: Busse, Eisenbahnen, Schiffe, Mineneinsatz, Baumaschinen, Luftfahrzeuge und dezentrale, stationäre Stromerzeugung. Gestern erweiterte Ballard diese Rechte auf LKW und PKW-Einsatz im Rahmen eines noch nicht verbindlichen "Memorandum of Understanding" mit der Audi AG.

HOHE ERWARTUNGSHALTUNG bei den Verantwortlichen von Ballard Power. So teilte der CEO Ballard Powers,Randy MacEwen bei der Präsentation des enuen Stacks Mitte September mit: “While governments across the planet are increasingly declaring green hydrogen to play a major role in the path towards net zero carbon, there is also a growing recognition that zero-emission fuel cell systems are well suited to decarbonize a range of motive applications that have historically been difficult to abate. This is true for buses, commercial trucks, trains, and marine vessels where there is a requirement for heavy payload, extended range and rapid refueling. These use cases typically feature return-to-base depot refueling, which reduces the challenge of scaling hydrogen refueling infrastructure. The FCgen®-HPS adds an important high-power density fuel cell stack to Ballard’s current product line-up, supporting our efforts to penetrate these large addressable markets, while also improving our long-term positioning for future motive applications, including passenger cars and urban air mobility.”



BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Dr. Kevin Colbow, Ballard's CTO ergänzte: “The FCgen®-HPS delivers significant value through advancements made by Ballard in membrane electrode assemblies, or MEAs, and carbon bipolar plates. While the FCgen®-HPS establishes a new industry standard for power density, we continue to move the yard sticks at Ballard on stack design, with continuous improvements on power density, durability, operating parameters, freeze start capabilities, efficiency and total lifecycle costs. At Ballard, we believe we have industry-leading talent to design PEM fuel cell stacks and systems that offer best performance and value for our target markets.” {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

Zur Technik nochmals die Bosch Ingenieure

"Weil eine einzelne Brennstoffzelle nur wenig Energie erzeugen kann, werden viele davon in einem Stapel (englisch „Stack“) verbunden. Gut 400 Zellen ergeben so eine elektrische Gesamtleistung von bis zu 120 kW (163 PS). Bei höherem Leistungsbedarf in Nutzfahrzeugen wird die Anzahl der Stacks entsprechend erhöht. Darüber, wie man die Brennstoffzelle und den Stack kostengünstiger herstellen kann, möchte Achim Moritz nicht zu viel verraten. „Ein wichtiger Ansatzpunkt ist der Einsatz günstigerer Materialien“, sagt der Product Manager Fuel Cell Mobility Solutions, „darüber hinaus erwarten wir Fortschritte, zum Beispiel bei der Steigerung der von einer Einzelzelle abgegebenen Leistung.“ Aber bereits durch eine Serienfertigung und die damit verbundenen höheren Stückzahlen könnten die Kosten für einen einzelnen Stack laut Moritz erheblich gesenkt werden.(...)" (HP Bosch, "Brennstoffzellen-Stacks: So soll die Serienfertigung gelingen", 15.09.2020)

Kennen sie eigentlich Bloom Energy Corp.? Wenig bekannt in Deutschland, obwohl bereits seit 2001 unterwegs im Bereich Brennstoffzellentechnologie unser H2TEIL7: Bloom Energy Corp. die bessere Plug Power? Knapp 1 Mrd. USD Umsatz mit Brennstoffzellen und jetzt "green" mit Elektrolystechnik zusätzlich

Aktuell zum Schluss am 22.09.2020, 22:00 Uhr GMT handelte Ballard Inc. bei 16,00 USD. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln



Ballard Power Systems Inc. | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}