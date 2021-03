H2REIHE-KW 9 | Wasserstoff – Alles anders? Plug Power, Air Liquide, Daimler, Ballard, Nel, Bloom, Siemens Energy – News letzte Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Aber man sagt, eine Blase zeige sich, wenn alle sagen würden: „Diesmal ist alles anders“. Und Wasserstoff soll ja die Mobilität völlig anders machen, also müssten auch die Bewertungen mehr zukunftsgerichtet sein.

Und spätestens seit letztem Freitag sind die Wasserstoffwerte „voll in der Konsolidierung“ und auch die langfristigen Aufwärtstrends wackeln. Nicht mehr die Rede von neuen Rekrode seit rund drei Wcohen, sondern extreme Schwankungen – täglich im hohen Prozentbereich. Erholungsversuche und noch tiefere Kurse in der Folgewoche. Und schon unken die „Börsianer“, das die Blase zu platzen beginne. Und es werden Parallelen zur Dor-com-Blase Anfang 2000 gezogen, erinnert an die Blumenläden, die auf einmal Milliarden wert waren. Abe rbei wasserstoff ist alles anders. Auch dieses Argument wird gebracht und direkt zu ungunsten der Zukunft de rWasserstoffwerte ausgelegt.

Und derzeit kämpfen Gewinnmitnahmen, Ängste vor weit vorausgelaufenen Kursen

mit den Planzahlen der Wasserstoffwerte, die für die folgenden Jahre extreme Umsatzsteigerungen und Erreichen der jeweiligen Break-Evens versprechen. ABER LETZTENDLICH GEHT ES UM DIE PROGNOSEN ÜBER MEHRJÄHRIGE EXTREM HOHE WACHSTUMSRATEN EINER NEUEN BRANCHE, DIE ERST AM ANFANG EINER MÖGLICHERWEISE LANGEN WACHSTUMSSTORRY STEHT. Die Multimitlliarden Wasserstoffinitiativen weltweit, die Multimilliardeninvestitionen, die durch staatliche oder multinationale Einheiten gefördert werden, – alle sind auf Zeitpläne bis 2030 und letztendlich 2050 angelegt. Und bis dahin ist noch viel Umsatzsteigerung und Hineinwachsen in Bewertungen möglich. Also vielleicht sehen wir eher eine erste Euphoriephase, die in eine langfristige Wachstumstory für die Unternhemen übergehen könnte, die letztendlich erfolgreich den Markt besetzen werden.

Und darüber entscheidet letztendlich der Erfolg der aktuell „angeschobenen“ Entwicklungen bei den Einzelwerten

Und da gibt es jede Woche neue Rekord-Joint-Ventures, Rekordinvestitionen, überraschende neue Konstellationen und neue Pläne. Wer unsere Wochenrückblicke der Wasserstoffwerte seit Monaten verfolgt, stellt die immer höher e Dealfrequenz, die imme rhöheren Volumina fest und die immer grösser werdende Zahl von Konzernen und Unternehmen, die einsteigen – auch diese Woche melden sich hier Schwergewichte aus anderen branchen wie Volvo, Daimler Trucks, Air Liquide und Itochu zu Wort…

News von Air Liquide, Daimler&Volvo, Hensoldt, Siemens Energy, Everfuel, Plug Power, Bloom Energy, SFC Energy, Nel. Anfangen möchten wir mit den Entwicklungen bei dem derzeit operativ immer neue „Hammermeldungen“ liefernden Wert: Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020), der diese wieder etwa mehr „Zukunftvisionen lieferte, wenige rMultimilliardeninvestments,w ie in den Vorwochen



Plug Power mit weitreichenden Plänen nicht nur für Flugzeugantrieb, sondern weltweiten Kerosinersatz – H2. Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten,was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidanceerhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen – ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und seit gut drei Wocehn „konsolidiert“ die Aktie. Letzte Woche gab am Freitag einen weiteren Tiefst-Schlag: Bei 33,26 USD Tagestief schienen schon alle Dämme gebrochen – vor ein paar Tage sah man noch ein Allzeithoch von 75,49 USD – aber der Kurs erholte sich zumindest ein wenig auf versöhnliche 39,30 USD. Spannend ob das jetzt schon die Tiefs waren oder ob es weietrgeht mit dem sich beschleunigenden – beinahe – Ausverkauf.



Allianz für die Eroberung der Luftfahrt

Plug Power erweitert seine Zusammenarbeit mit Universal Hydrogen ausgehend von der gemeinsamen Entwicklung eines Antriebsstrangs auf Brennstoffzellenbasis für Regionalflugzeuge will man jetzt weltweit Wasserstoff als Treibstoff für Flugzeuge jeder Grösse etablieren. In dem Bestreben wettbewerbsfähigen grünen Wasserstoff Kerosin spätestens in 2025 entgegenzustellen arbeitet man zusammen. Mit seiner Minderheitsbeteiligung finanziert Plug Power bisher bereits die Fertigstellung eines skalierbaren Flugzeugantriebsstrangs, der bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 fertig sein soll.

Die erweiterte Kooperation soll in Plug Powers Pläne für eine US-weite Wasserstofinfrastruktur integriert werden. Zur Erinnerung: 5 grüne Wasserstoffproduktionsanlagen, von denen eine bereits produziert, die zweite im Bau ist – Zielvorgabe bis 2025 rund 500 Tonnen Tagesproduktion grünen Wasserstoffs, bis 2028 sollen es 1.000 Tonnen werden.. VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL MIT DEN EINZELHEITEN DER ZUSAMMENARBEIT



Daimler und Volvo mit Kriegserklärung:

Frontalangriff von Daimler Trucks & Volvo insbesondere auf Ballard Power und Bloom Energy

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Und gerade im Bereich der Omnibusse ist Ballard mit seinen Brennstoffzellen derzeit unangefochtener Marktführer. Ähnliches rechnete man sich im LKW-Markt aus. Und Bloom Energy Corp (ISIN:US0937121079) ist im Bereich der stationären Brennstoffzellen derzeit „ganz weit vorne“. Aber da kommt jetzt die bereits lange angekündigte und nun endgültig vollzogene Brennstoffzelleninitiative/Joint Venture von Daimler Trucks und Volvo ins Rennen:

„Die Daimler Truck AG und die Volvo Group haben heute das angekündigte Brennstoffzellen-Joint Venture gegründet. Die Volvo Group hat hierfür 50 Prozent der Anteile am bestehenden Unternehmen Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG für die Summe von etwa 0,6 Milliarden Euro auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis erworben. Die Partner wollen das neue Joint Venture als einen weltweit führenden Hersteller von Brennstoffzellen etablieren und damit zu einem klimaneutralen und nachhaltigen Transport bis zum Jahr 2050 beitragen. Die Daimler Truck AG und die Volvo Group haben die Umbenennung des Unternehmens in cellcentric GmbH & Co. KG vereinbart.“

Und mit Produktoffensive leifert SFC gute Argumente:



SFC – neue Generation der Brennstoffzelle.

Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, unterstützte die hohen Markterwartungen an „Wasserstoffwerte“ und insbesondere an den deutschen Vertreter SFC Energy durch eine klare Zukunftsvision mit einem Umsatzziel von 350-400 Mio EUR in 2025.

Ein wachsender Markt soll in der SFC-Nische besetzt werden. Dafür muss SFC bessere Lösungen als andere liefern. Hierbei hilft die hohe Zahl bisher ausgelieferter Brennstoffzellen mit entsprechenden Lern- und erfahrungseffekten. Und ein Ergebnis ist die diese Woche vorgestellte neue Brennstoffzellengeneration: Bis zu 33 % weniger Betriebskosten – das braucht die neue Technologie um sich durchsetzen zu können; so präsentiert man die mittlerweile fünfte Generation der EFOY Pro Brennstoffzelle – mit um bis zu 33% niedrigeren Betriebskosten. Zusätzlich digitaler: Über die EFOY Cloud lässt sich das gesamte Management der Brennstoffzelle steuern, also das Aggregat orten, mittels Fernsteuerung auf die individuellen Umgebungsbedingungen einstellen oder die Datenhistorie analysieren. UND HIER GEHT ES WEITER UM DIE PRODUKTOFFENSIVE

SFC Energy AG-KURS Montag 01.03.2021: XETRA Eröffnung: 27,15 EUR / Schluss Freitag 05.03.2021: 23,20 EUR. Und so kommt SFC diese Woche auch „in die Konsolidierungsphase“ – in den Vorwochen hielt man sich noch besser als die Konkurrenz



SFC Energy AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de

Und diese Woche bei einem eher unauffälligen Nebenwert eine Wasserstoffentwicklung, die beachtenswert ist:

HENSOLDT AG übernimmt MAHYTEC und verstärkt so Wasserstoffgeschäft Die HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005) übernimmt MAHYTEC, einen führenden Hersteller von Wasserstoffbehältern und Speichersystemen für erneuerbare Energien. Sobald die Transaktion nach Erhalt aller notwendigen Freigaben abgeschlossen ist, erweitert das Unternehmen damit sein Produktportfolio um hochinnovative Technologien zur Wasserstoffspeicherung in Druckbehältern aus Verbundwerkstoff und mit Metallhydriden und ergänzt so seine Fähigkeiten zu Produktion, Speicherung und Transport von erneuerbaren Energien auf Wasserstoffbasis.

Weltweit führender Spezialist für Wasserstoffspeicherungslösungen MAHYTEC, 2007 im französischen Dole gegründet, liefert spezielle Wasserstoffspeicherungslösungen für den mobilen, semimobilen und stationären Einsatz. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Anbietern, die in der Lage sind, Wasserstoff in Druckbehältern aus Verbundwerkstoff und in fester Form mit Metallhydriden zu speichern. Zudem bietet MAHYTEC Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstofftechnologie – von der Produktion über die Speicherung bis hin zur Umwandlung in elektrische Energie. Damit kann MAHYTEC als einziges Unternehmen seine Kunden mit einer kompletten Niederdruck-Wasserstoffspeicherungslösung versorgen. HENSOLDT und MAHYTEC arbeiten bereits seit 2015 partnerschaftlich an intelligenten Lösungen zur Umwandlung von Wasserstoff in Energie. VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL

Hensoldt AG-KURS Montag 01.03.2021: XETRA Eröffnung: 14,14 EUR / Schluss Freitag 05.03.2021: 13,15 EUR.

Chart: Hansoldt AG |Powered by GOYAX.de

Linde plc. .- KURS Montag 01.03.2021: XETRA-Eröffnung: 206,60 EUR / Schluss Freitag 05.03.2021: 206,300 EUR. Diese Woche nichts neues im Geschäftsfeld Wasserstoff. Es kann halt nicht jede Woche die Eroberung und die Infrastruktur eines ganzen Landes sein, wie vor vier Wochen, als „Linde Aktie: Landesweites H2-Tankstellennetz und grösste H2-Anlage Asiens in SüdKorea gemeinsam mit Hyosung“ ein heftiges Ausrufezeichen im Wasserstoffmarkt setzte.

Die DZ Bank hat letztens die Aktie aus ihrer „Equity Ideas Liste“ gestrichen, das Anlageurteil aber bei „Kaufen“ mit einem fairen Wert von 258,00 EUR belassen. Der Kurs der Aktie ist seit einiger Zeit wohl eher als langweilig zu bezeichnen. Es gab keine grossen Bewegungen nach oben – trotz guter Zahlen für 2020, es gab aber auch keine Rückschläge. Und so bewegte sich Linde als ruhender Pol des DAX wenig. Die von Bloomberg befragten Analysten empfehlen in der grossen Mehrheit den Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 243 Euro, Im Schwieizer Cash-Magazin hiess es „…ist der Konzern finanziell grundsolide und wird von der konjunkturellen Erholung weiter profitieren. Zweitens hat Linde ein etabliertes Standbein im Bereich Wasserstoff. Wird sich diese Technologie unter den Transportmitteln verbreiten, winkt hier grosses Wachstum.“ (Cash, „Mit dieser Aktie können Sie mit wenig Risiko vom Wasserstoff-Hype profitieren„, Manuel Boeck)





Linde plc. |Powered by Linde plc. |Powered by GOYAX.de

ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) KURS Montag 01.03.2021: XETRA Eröffnung: 14,02 EUR / Schluss Freitag 05.03.2021: 13,52 EUR. Und letzte Woche gab es die Zahlen für 2020: Im Rahmen der coronageprägten Erwartungen – ohne grossen Einfluss der gerade erst gestarteten „grossen Wasserstoffprojekte“ durch die Ausgründung und Verpartnerung des Brennstoffzellenbereichs. Und entsprechende zukunftsweisende Kooperationen im Bereich Aviatik und Mobilität. DIE ERGEBNISSE 2020 – „schnell abzuhaken“.

Zukunft ist mehr Wasserstoff und die Spekulation darauf und auf e-Mobility machen einen Grossteil des derzeitigen Kurses aus. Zurückhaltender sind Analysten. DZ bank sieht beispielweise die aktie als SELL, auch wenn man diese Woche den fairen wert kräftig erhöhte – auf 10,00 EUR von zuvor 6,00 EUR

Und in der Rhein Neckar Zeitung findet sich am 11.02.2021 .eine klare Positionierung ElringKlingers durch den CEO Stefan Wolf: „„Wir haben uns schon sehr früh gefragt: Was passiert mit dieser Firma, wenn die Elektromobilität an Fahrt gewinnt? Die Antwort war: Eine Zukunft haben wir nur, wenn wir Alternativprodukte entwickeln. So sind wir schon vor 20 Jahren in die Brennstoffzelle und vor etwa 15 Jahren in den Bereich Batteriekomponenten eingestiegen“, erzählt Wolf, der auch Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall ist. „Heute sind wir einer der ganz wenigen Zulieferer, der komplette Brennstoffzellenstacks, die optimal auf die jeweilige Systemumgebung eingestellt sind, aber auch komplette Batterie-Module liefern kann. Insofern sind wir da schon gut aufgestellt.“ (Rhein Neckar Zeitung, „Wird das Musterländle zum „Detroit am Neckar“?“, Roland Muschel)



Chart: ElringKlinger AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de Zum Schluss eine Erinnerung-Zuerst Übertreibung und jetzt schon Realismus? Überfällig war eine Konsolidierung. Ob dieser Prozess schon sein Ende erreicht hat, ob jetzt schon Tiefs erreicht worden sind, die jetzt schon Basis für eine neue Aufwärtsbewegung sein könnten? Wasserstoff ist weltweit erklärter „Treibstoff“ für eine klimaneutrale Welt, die Mitte des Jahrhunderts erreicht werden soll. Und das wird – wenn sich hier nicht alle „Berater“ und „Wissenschaftler“, die Regierungen weltweit veranlasst haben, grosse Wasserstoffinitiativen zu starten, um in dieser Zukunftstechnologie „vorne mitzumischen“, irren sollten.

Nach den Vervielfachern der Aktienkurse in den letzten Monaten überfällig. Die Kurse waren den operativen Entwicklungen kräftig vorausgelaufen und sind es teilweise immer noch. Unternehmen mit Null Euro Umsatz, einem Modell, das „nur“ fremde Technologien mit einem „netten Design“ versehen und dann auch noch von Dritten produzieren lassen, werden mit vielen Milliarden USD bewertet. Andere mit „Designstudien“gehen mit einer 2,7 Mrd USD-Bewertung über ein SPAC an den Börse – offen ob man sich jemals durchsetzen kann. Andere Unternehmen wiederum legen Basis für Milliardenumsätze durch konkrete Joint Ventures und durchfinanzierte Milliarden-Investitionen

Wann einsteigen? Überhaupt? Fragt sich nur, wie tief die Kurse noch fallen werden? Und ob sie wieder Potential für neue Hochs bieten? Greife nicht in das fallende Messer – eine alte Börsenweisheit. Oder: Günstiger bekommt man sie nicht mehr?

ABER war’s das jetzt mit den Wasserstoffwerten? Einige werden bestimmt nicht zu den Gewinnern des H2-Ausbaus zählen, andere haben durchaus die Chance ihre Milliarden-Umsatzplanungen umzusetzen. Diese zu unterscheiden ist teilweise auch Glückssache. Deshalb konzentrieren sich einige Anleger zu Recht auf Wasserstoffindizes und Zertifikate auf diese, andere auf Fonds – und andere gehen „All-in“ in einzelne Werte und hoffen darauf, richtig zu liegen. Wichtig dabei ist: Nie alles auf eine Karte setzen. Niemals einen zu hohen Depotanteil auf einen Wert.

SPANNEND BLEIBT ES.