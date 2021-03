H2REIHE-KW 8 -Update | H2-Konsolidierung vorbei? Newslage: Plug Power, Nel, Ballard Power, SFC, Bloom, Siemens Energy

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Auch die Grössenordnung der “Deals”, die Zahl der “bahnbrechenden Intiativen” und auch die Kurse der Wasserstoffwerte erreichten in den Vorwochen immer neue Hochs.

Und jetzt sind die Wasserstoffwerte “voll in der Konsolidierung” – keine neuen Rekrode seit rund 14 Tagen, sondern extreme Schwankungen – täglich im hohen Prozentbereich. Erholungsversuche, Rückschläge – schwierig für den Anleger einzuschätzen, wie es kurzfristig weitergehen wird. Gerade die bisher sehr starke Plug Power, die durch bahnbrechende Meldungen über milliardenschwere Joint Ventures den ganzen Markt nach oben gerissen hatte, ist bis zu 40 % vom Hoch zurückgekommen. Und das gilt auch für eine Ballard oder Bloom, die weit unter ihren vor kurzem erreichten Rekordkursen handeln.

Und derzeit kämpfen Gewinnmitnahmen, Ängste vor weit vorausgelaufenen Kursen

mit den Planzahlen der Wasserstoffwerte, die für die folgenden Jahre extreme Umsatzsteigerungen und Erreichen der jeweiligen Break-Evens versprechen. Auf einmal wurden die aktuellen Bilanzzahlen, die hohen operativen Verluste und der hohe Investitionsbedarf der Wasserstoffs in den Vordergrund gerückt. Die Multimilliarden Wasserstoffinitiativen weltweit, die Studien namhafter Wissenschaftler über einen zukünftigen “Billioen-Wasserstoffmarkt” gegen Edne des Jahrzehnts traten in den Hintergrund. Vorübergehend?

Zuerst Übertreibung und jetzt schon Realismus?

Überfällig war eine Konsolidierung. Ob dieser Prozess schon sein Ende erreicht hat, ob jetzt schon Tiefs erreicht worden sind, die jetzt schon Basis für eine neue Aufwärtsbewegung sein könnten? Wasserstoff ist weltweit erklärter “Treibstoff” für eine klimaneutrale Welt, die Mitte des Jahrhunderts erreicht werden soll. Und das wird – wenn sich hier nicht alle “Berater” und “Wissenschaftler”, die Regierungen weltweit veranlasst haben, grosse Wasserstoffinitiativen zu starten, um in dieser Zukunftstechnologie “vorne mitzumischen”, irren sollten.

Nach den Vervielfachern der Aktienkurse in den letzten Monaten überfällig. Die Kurse waren den operativen Entwicklungen kräftig vorausgelaufen und sind es teilweise immer noch. Unternehmen mit Null Euro Umsatz, einem Modell, das “nur” fremde Technologien mit einem “netten Design” versehen und dann auch noch von Dritten produzieren lassen, werden mit vielen Milliarden USD bewertet. Andere mit “Designstudien”gehen mit einer 2,7 Mrd USD-Bewertung über ein SPAC an den Börse – offen ob man sich jemals durchsetzen kann. Andere Unternehmen wiederum legen Basis für Milliardenumsätze durch konkrete Joint Ventures und durchfinanzierte Milliarden-Investitionen

Wann einsteigen? Überhaupt?

Fragt sich nur, wie tief die Kurse noch fallen werden? Und ob sie wieder Potential für neue Hochs bieten? Greife nicht in das fallende Messer – eine alte Börsenweisheit. Oder: Günstiger bekommt man sie nicht mehr?

ABER war’s das jetzt mit den Wasserstoffwerten? Einige werden bestimmt nicht zu den Gewinnern des H2-Ausbaus zählen, andere haben durchaus die Chance ihre Milliarden-Umsatzplanungen umzusetzen. Diese zu unterscheiden ist teilweise auch Glückssache. Deshalb konzentrieren sich einige Anleger zu Recht auf Wasserstoffindizes und Zertifikate auf diese, andere auf Fonds – und andere gehen “All-in” in einzelne Werte und hoffen darauf, richtig zu liegen. Wichtig dabei ist: Nie alles auf eine Karte setzen. Niemals einen zu hohen Depotanteil auf einen Wert.

News von Ballard Power, Air Liquide, Siemens Energy, Everfuel, Plug Power, Bloom Energy, SFC Energy, Nel. Anfangen möchten wir mit den Entwicklungen bei dem derzeit operativ immer neue “Hammermeldungen” liefernden Wert: Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020), der diese Woche Zahlen lieferte:

PLUG POWER INC-KURS Montag 22.02.2021: NASDAQ Eröffnung: 65,00 USD / Schluss Freitag 19.02.2021: 48,38 USD. Am Dienstag sahen wir die 37,22 USD im Tief. Freitag gab es einen Aufholer mit einem Tagesplus von 11,63 %. Konsolidierung schon vorbei? Letzte Woche gab es auch am Freitag einen “Aufholer” von über 11,0 %.



Professionelle Arbeit bei NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) Kapitalerhöhung innerhalb von Stunden platziert und “abgehakt”:



Nel – das Notwendige schnell durchgezogen NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) zeigt, wie man mit geringstmöglicher Störung des Aktienkurses eine Kapitalerhöhung durchführt. Und gleichzeitig belegt man, die extrem hohe Aufmerksamkeit für und die hohen Erwartungen an die Zukunft Nel’s. In der aktuell aufgeheizten, nervösen Marktstimmung eine Kapitalerhöhung zu platzieren, ist nicht leicht. Insbesondere sollte eine zu lange Diskusssion und Unsicherheit über den Platzierungserfolg vermieden werden.

Wenige Stunden von der Ankündigung – nachdem der Handel des Tages schon “gelaufen” war: Wegen der vielfältigen Chancen und Wachstumsmöglcihkeiten im Wasserstoffmarkt und der bekanntermaßen notwendigen Investitionen, “startete” man ein Private-Placement. Und bevor die Börsen am folgetag wieder aufmachen, gab es die Vollzugsmeldung: Vollplatzierung, Einnahme: 1,255 NOK, Emissionspreis mit einem Discount von 4,5 % auf den Oslo-Schlusskurs: 24,75 NOK. Und es gibt 49.500.000 Aktien (rund 3,5 % des Kapitals) mehr. VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL MIT EINZELHEITEN DER KAPITALMASSNAHME.

Nel Asa-KURS Montag 22.02.2021: Frankfurt Eröffnung: 2,85 EUR / Schluss Freitag 26.02.2021: 2,50 EUR. Am donnerstag ging’s bis auf 2,34 EUR im Tief “runter” und wie bei Plug Power am Freitag Erholung um 4,18 %. Auch hier die Frage: Konsolidierung schon wieder Geschichte?



Und nach den Zahlen letzte Woche diese Woche Ruhe bei:



SFC – 2025 lässt hoffen.

Insbesondere die neue Umsatzprognose für 2025 liess den Markt die eher enttäuschenden Minus 9% beim Umsatz des Jahres 2020 vergessen – aber den Rekorden der Vorwoche folgte diese Woche eine gewisse Ernüchterung. Weiterhin positiv “im Hinterkopf: Prognose bis 2025 ein organisches und anorganisches Umsatzwachstum auf rund EUR 350 bis 400 Mio und einen Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge auf über 15 %. VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL MIT DER ERNEUERTEN MITTELFRIST-PROGNOSE, DEN REALEN GESCHÄFTSZAHLEN UND WARUM MAN SO STARKES WACHSTUM IN DEN FOLGEJAHREN ERWARTET.

Auf der Homepage der SFC findet sich ein interessantes Zitat aus einem Interview des CEO mit dem “Börsenradio” – CEO Dr. Peter Podesser: “Unser Programm besteht aus drei Elementen, das eine ist, den organischen Pfad weiterzuführen. Wir sehen, dass Wasserstoff und Brennstoffzellen als sinnvoller Teil der Energieerzeugung als sauberer Energie von der enormen Nachfrage profitieren werden. Zweitens bestehende Partnerschaften zu beschleunigen und zu vergrößern, wir arbeiten in Asien mit unserem Partner Toyota und vertrauensvoll im indischen Markt. Das dritte Element ist sicherlich direkte Akquisitionen, wo wir uns auf komplementäre Brennstoffzellentechnologie konzentrieren.”

SFC Energy AG-KURS Montag 22.02.2021: XETRA Eröffnung: 31,50 EUR / Schluss Freitag 26.02.2021: 27,20 EUR. Beeindruckender Kurs der Aktie – man könnte fast nervös werden über die Kursentwicklung der letzten Wochen. Die Luft wird dünner. Und der Kurssprung von über 15% nach den Zahlen wurde diese Woche “egalisiert” – war wohl ein bisschen viel…



Und Bloom Energy Corp (ISIN:US0937121079) will die Hosen am Montag herunterlassen:

Bloom Energy Klarheit über die 2021 Planungen im Investorencall – Texas zeigt Überlegenheit der Wasserstoffgeneratoren

In dieser Woche ging Bloom Energy Corp (ISIN:US0937121079) doppelt in die Offensive: CEO K.R. Sridhar äusserte sich in Bloomberg-TV über die Versäumnisse der USA im Bereich der Enenrgiesicherheit, wie die Stromausfälle in Texas in der Kälteperiode eindrücklich zeigten. Und natürlich liefert er mit Brennstoffzellenbetriebenen Genreatoren und dezentralen Lösungen aus dem Hause Bloom Energy direkt die Lösungen. Die neu DoE-Chefin Jennifer M. Granholm wird in diesem Bereich bestimmt einige Initiativen veranlassen, die über die “ersten 100 Mio USD für Forschungsvorhaben” hinausgehen werden. So sind die Vorgänge in Texas wahrscheinlich eine Steilvorlage für die Pläne der neuen Biden-Administration – und für die Wasserstoffindustrie. KOMPLETTES INTERVIEW AUFV BLOOMBERG TV.

Dazu gab es am Montag dieser Woche die angekündigte Präsentation der unternehmerischen Pläne für 2021. Wie kommt man zum Break Even bereits in 2021? UNTERNEHMENSPRÄSENTATION. In Kurzform einige Stichworte: Auftrgasbestand aus Serviceverträgen rund 3,4 Mrd USD, 40 % Umsatzwachstum für 2021 erwartet, Durchschnittslaufzeit der Serviceverträge: 15 Jahre.

Und wem die wichtigste Botschaft der Earning-Calls: Break-even erreicht bereits in 2021, nicht reicht nochmals die EINZELHEITEN DER UMSATZZAHLEN, wichtigen Geschäftsvorfälle, genaueres über 4 Mrd Auftragsbestand und Verdopplung der Kapazitäten in 2021 hier: “Bloom Energy News: Break Even in 2021 vor Augen – Bilanzen, insbesondere Q4 können gefallen. Leicht über Erwartungen”

Bloom Energy Corp. -KURS Montag 22.02.2021: NYSE Eröffnung: 31,32 USD / Schluss Freitag 26.02.2021: 28,53 USD.Und hiermit bewegte man sich am Freitag schon mit einem Tagesplus von 4,39 % bereits wieder nach “oben”. Tiefststand in der Woche war am Dienstag ein Kurs von 24,75 USD.

Und bei Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) entwickelt sich der Omnibussektor immer mehr zu einem wichtigen Zukunftsbereich

Ballard stattet neueste Doppeldeckerbusgeneration aus mit rund 480 KM Reichweite

Gerade im Bereich der Omnibusse ist Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) mit seinen Brennstoffzellen bereits jetzt unangefochtener Makrtführer im – zugegebenermassen noch sehr kleinen – US-Markt und in Europa. Und selbst im grösseren Markt Asien kommt man auf gut ein Drittel Marktanteil. Stark.Und das scheint an der Leistungsfähigkeit der Ballard-Brennstoffzellen zu liegen und an den vielfältigen Kooperationen in diesem Bereich, die Ballard bereits seit Jahren eingegangen ist.

Die Ernte startet jetzt langsam

Und man ruht sich nicht auf den erreichten Modellen, Produkten aus: Alexander Dennis Limited, eine Tochter der NFI Group Inc., einem der weltweit grössten konzernunabhängigen Omnibusproduzenten, berichtet von ihrem neuen Premiummodell. Es handelt sich um die “neue Generation” wasserstoffbetriebener Doppeldeckerbusse unter der Bezeichnung “H2.0” mit einer Reichweite von bis zu 300 Meilen (rund 480 Kilometer). EIN ÜBERBLICK ÜBER DAS NEUE MODELL UND DIE ANDEREN KOOPERATIONEN BALLARDS IM BEREICH OMNIBUS FINDET SICH IN UNSEREM AKTUELLEN ARTIKEL.

BALLARD POWER CORP.-KURS Montag 22.02.2021: NASDAQ Eröffnun 31,15 USD / Schluss Freitag 26.02.2021: 27,82 USD. Rückläufige Kurse mit einem Tief am Dienstag bei 25,53 USD und einer eher schwachen Erholung am Freitag um “nur” 2,02 %.



Weiter geht es mit Siemens Energy – diese Woche mal ohne grosse News:

Siemens Energy hat Chancen durch

Die Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) startet mit BASF eine weitangelegte Wasserstoffintiative – letzte Woche Thema, teilweise mit Überschneidungen zum Siemens Gamesa-Siemens Energy Gemeinschaftsprojekt.

Und dann noch die Abu-Dhabi Projekte und die grosse Kooperation mit Air Liquide – viele “Baustellen” die in den nächsten Monaten oder Jahren noch viel Potential für positive Nachrichten aus dem “Wasserstoffbereich” bieten werden.

Siemens Energy .-KURS Montag 22.02.2021: XETRA-Eröffnung: 32,56 EUR / Schluss Freitag 26.02.2021: 31,16 EUR. „Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden“, erklärte der CEO Bruch Ende 2020 in einem Gespräch mit dem Handelsblatt.



Siemens Energy .-KURS Montag 22.02.2021: XETRA-Eröffnung: 32,56 EUR / Schluss Freitag 26.02.2021: 31,16 EUR. „Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden", erklärte der CEO Bruch Ende 2020 in einem Gespräch mit dem Handelsblatt.



Linde plc. .- KURS Montag 22.02.2021: XETRA-Eröffnung: 206,50 EUR / Schluss Freitag 26.02.2021: 204,80 EUR. Diese Woche nichts neues im Geschäftsfeld Wasserstoff. Es kann halt nicht jede Woche die Eroberung und die Infrastruktur eines ganzen Landes sein, wie vor drei Wochen, als “Linde Aktie: Landesweites H2-Tankstellennetz und grösste H2-Anlage Asiens in SüdKorea gemeinsam mit Hyosung” ein heftiges Ausrufezeichen im Wasserstoffmarkt setzte.

Die DZ Bank hat letzte Woche die Aktie aus ihrer “Equity Ideas Liste” gestrichen, das Anlageurteil aber bei “Kaufen” mit einem fairen Wert von 258,00 EUR belassen. Der Kurs der Aktie ist seit einiger Zeit wohl eher als langweilig zu bezeichnen. Es gab keine grossen Bewegungen nach oben – trotz guter Zahlen für 2020, es gab aber auch keine Rückschläge. Und so bewegte sich Linde als ruhender Pol des DAX wenig.



