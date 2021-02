H2REIHE-KW 5-Update | H2-News diese Woche von Linde, SFC, Ballard Power u.a.- einige Überraschungen inclusive

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zumindest wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ernst genommen werden – wie jetzt auch wieder bei der amerikanischen Regierung.

Und was heisst das für den Wasserstoffsektor? Wahrscheinlich werden die USA versuchen durch eine Wasserstoffinitiative verlorenes Terrain wieder aufzuholen. Und um die Biden Administration “in die richtige Richtung” zu lenken, haben sich 11 Unternehemn in den USA zusammengeschlossen zur “Hydrogen Forward”-Initiative. Mitglieder sind u.a. Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) , Bloom Energy Corp (ISIN: US093712107), Hyundai und Linde plc.- starke Player, die aktiv zur Entwicklung des erwarteten H2-Programms der US-Administration beitragen wollen.

Der Wettbewerb der einzelnen Staaten oder Wirtschfatsräume, um den grössten Anteil am “Wasserstoffkuchen” ist bereits im vollen Gange und wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen, Multimilliardeninitiativen von Grossbritannen, Südkorea, China, Japan, Deutschland, der EU, Frankreich, den UAE, Saudi Arabien, Chile, Kanada und immer mehr kommen hinzu.

Wer dabei die Nase vorn haben wird? Beinahe täglich werden derzeit neue “größte Wasserstoffprojekte” angekündigt, geplant oder “auf den Weg gebracht”. Und es sind nicht nur Ankündigungen, es sind auch konkrete Umsetzungen. Und nicht nur von den bekannten Wasserstoff-Unternehmen, wie Ballard oder Plug Power. Nein auch die Grossen registrieren immer mehr, wieviel Potential in diesem neuen Markt steckt: Ob Toyota, VW aktuell über seine Tochter Navistar, Hyundai, Linde, Siemens Gamesa, GM, Air Liquide, ThyssenKrupp,… – eine Legion von Namen und täglich kommen neue hinzu.

Spannende Entwicklungen, konkrete Fortschritte, konkrete Projekte – und mit realisitschen Chancen auf eine Vervielfachung der Kapazitäten in wenigen Jahren. Und die Kurse der H2-Aktien befinden sich in luftigen Höhen. Ein Konzern, der zwar bereits in 2019 über2 Mrd EUR Umsatz “mit Wasserstoff” machte, aber doch keiner der gehypten Pureplayer ist, lieferte diese Woche einen der Big Deals: Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) und das südkoreanische Konglomerat Hyosung wollen in Kooperation ein landesweites H2-Tankstellennetz inclusive der grössten H2-Verflüssigungsanlage Asiens in Südkorea aufbauen. Selbst für den Milliardenkonzern keine Kleinigkeit.

Endlich wieder auch “was Neues” bei Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085): Der Seetransport des grünen Wasserstoffs von den zukünftigen “Produktionsländern “wie Chile, Saudi Arabien oder den UAE zu den Verbrauchern soll CO2-neutral werden: Ballard liefert dafür die Brennstoffzellen. Und SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) macht eine Indische Stadt smarter – mit Brennstoffzellen Stromausfääle kompensieren. Und erhielt am Freitag einen Designpreis für ihre “Campingzubehör”-Brennstoffzellenlösung.

NEL Asa (ISIN: NO0010081235) um die es seit dem selbstbewusten Auftritt am Capital Markets Day am 21.01.2021 ruhig geworden ist, wird spätestens am 18.02.2021 wieder im Fokus stehen: Dann gibt es die Quartalszahlen.

Und Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) scheint in einer eigenen Liga zu spielen – sogar US-Bundesstaaten kaufen Aktie, Charttechnik positiv und von 100,00 USD Kursziel wird geredet.

Linde plc. nimmt Südkorea ins Visier

Während Plug Power mit der sK Group eines der anderen grossen Konglomerate Südkoreas für eine umfassende Kooperation gewann, Bloom Energy ebenfalls sehr aktiv in Südkorea ist, kommt jetzt die Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82)ins Spiel. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Und jetzt setzt man Zeichen. In Südkorea. Mit einem der grössten Industriekonglomerate des Landes gemeinsam: Der Hyosung Corporation.

Linde & Hyosung Corp wollen ein umfangreiches Wasserstofffnetzwerk in Südkorea aufbauen, besitzen und betreiben

Und die Partner werden so einen wichtigen Anteil am erklärten Regierungsziel der Null-Emission in 2050 haben. In Südkorea wird an allen Fronten ein ehrgeiziges Wasserstoffprogramm umgesetzt und staatlich gefördert. Während die SK Group Anfang Januar hierfür eine 1,5 Mrd USD Beteiligung an Plug Power erwarb und mit den Amerikanern ein Joint Venture in Südkorea startet, arbeiten hier zwei Milliardenkonzerne zusammen und bringen ihre jeweilige Expertise ein.

Linde wird die grösste Flüssig-Wasserstoff Produktion Asiens aufbauen und ein landesweites Tankstellennetz

Mit einer täglichen Kapazität von 30 Tonnen H2 wird man genug Treibstoff für 100.000 Fahrzeuge liefern können und 130.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen helfen. Und der Standort in Ulsan soll in seiner ersten Ausbaustufe 2023 in Betrieb gehen – fussend auf Linde’s H2-Verflüssigungstechnologie, die derzeit für 50% der weltweiten H2-Verflüssigung eingesetzt wird. Im Rahmen der Partnerschaft wird Linde den Flüssig-Wasserstoff verkaufen und verteilen über ein landesweites H2-Tankstellennetz, das die Partner gemeinsam aufbauen und betreiben wollen.

Wasserstoff ist der Antreiber für die Decarbonisierung Südkoreas – und Linde und Hyosung in Position 1

“Hydrogen has emerged as a key enabler of the global energy transition to meet the decarbonization goals set out in the Paris Agreement,” sagt B.S. Sung, President von Linde Korea. “The South Korean government has set ambitious targets for hydrogen-powered fuel cell vehicles and the widespread, reliable availability of liquid hydrogen will be instrumental to achieving these targets. We are excited to partner with Hyosung to develop the hydrogen supply chain in South Korea.”

“Our partnership with Linde is a cornerstone of the development of South Korea’s national hydrogen economy and will advance the entire liquid hydrogen value chain across the country, from production and distribution to sales and services,” sagt Cho Hyun-Joon, Chairman der Hyosung Group. “We look forward to working with Linde to further reinforce and strengthen Hyosung as a leader in the global hydrogen energy transition.”

Beeidruckender Status Quo: Linde ist derzeit Marktführer – weltweit

Kommt zur bisherigen Wasserstoffleistungsbilanz Lindes hinzu: Grösste Produktionskapazität und Verteilsystem für verflüssigten Wasserstoff. Grösste Lagerstätte für Wasserstoff weltweit verbunden mit einem über 1.000 KM langen Pipelinenetz. Über 200 installierte Wasserstofftankstellen. Über 80 Elektrolyseanlagen installiert weltweit. Grösste Elektrolyseanlage für green hydrogen weltweit in Leuna – Baubeginn im Januar diesen Jahres erfolgt. Und:Snam Kooperation: 42.000 KM Pipeline Netz mit Linde’s H2-Expertise kombiniert. Dazu: Technologieführer (nach eigenen Aussagen) in der Elektrolysetechnik durch das ITM Joint Venture: ITM Linde Electrolysis GmbH.

„Und angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte“

So sagte CEO Steve Angel bereits am 28.05.2020 in einem Interview mit dem Handelsblatt zu den “Wasserstoffambitionen” des Gasekonzerns. Und wenn man sich die Homepage der Linde anschaut, findet man einige Produkte, die so auch von den “Kleinen” angeboten werden: Komplettanlagen von Wasserstofftankstellen (bereits 70 Installationen weltweit). Wasserstoffdistribution, “klassische” Anlagen zur Wasserstoffgewinnung – derzeit wesentlich “günstiger” und wohl demnächst Elektrolyse anlagen für die nachhaltige Gewinnung von Wasserstoff.

Jedenfalls: “Linde besitzt jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Wasserstoffanlagen und hat bereits mehr als 200 Anlagen zur Wasserstofferzeugung mit Kapazitäten von 100 bis 100.000 Nm³/h gebaut.”(Linde plc/HP)

Und man hat erkannt: “In der Zukunft einer Wasserstoffgesellschaft hingegen muss der Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Die Elektrolyse von Wasser bietet diese Möglichkeit. Bei diesem Verfahren zerfällt Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Der so gewonnene Wasserstoff kann – gasförmig komprimiert oder tiefkalt verflüssigt – gelagert, transportiert und als Treibstoff in Verbrennungsmotoren oder in Brennstoffzellen zur Energiegewinnung eingesetzt werden.” (Linde plc./ HP)

Linde ist derzeit Marktführer – weltweit

Und will diese Rolle durch die Kooperation mit Snam zementieren. Nach eigener Aussage sei Linde derzeit Weltmarktführer bei Produktion, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von Wasserstoff. Und das will man auch im Bereich des grünen Wasserstoffs sein bzw. werden. Dabei sind die Voraussetzungen gut:

Linde habe die grösste Flüssig-Wasserstoff Kapazität und Verteilsystem. Weiterhin betreibe man mit 1.000 KM das grösste reine Wasserstoffverteilnetz und die erste hoch-reine Wasserstoff-Kaverne für seine Kunden. Linde hat bisher nahezu 200 H2-Tankstellen und 80 Elektrolyse “Fabriken” eingerichtet. Bei der Elektrolysetechnik verlässt man sich auf die Expertise der 20%-beteiligung ITM, mit der man ein Gemeinschaftsunternehmen, die ITM Linde Electrolysis GmbH, gerade gestartet hat.

„Und angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte“

So sagte CEO Steve Angel bereits am 28.05.2020 in einem Interview mit dem Handelsblatt zu den “Wasserstoffambitionen” des Gasekonzerns. Und wenn man sich die Homepage der Linde anschaut, findet man einige Produkte, die so auch von den “Kleinen” angeboten werden:

Komplettanlagen von Wasserstofftankstellen (bereits 70 Installationen weltweit). Wasserstoffdistribution, “klassische” Anlagen zur Wasserstoffgewinnung – derzeit wesentlich “günstiger” und wohl demnächst Elektrolyse anlagen für die nachhaltige Gewinnung von Wasserstoff. Jedenfalls: “Linde besitzt jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Wasserstoffanlagen und hat bereits mehr als 200 Anlagen zur Wasserstofferzeugung mit Kapazitäten von 100 bis 100.000 Nm³/h gebaut.”(Linde plc/HP)

Und man hat erkannt: “In der Zukunft einer Wasserstoffgesellschaft hingegen muss der Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Die Elektrolyse von Wasser bietet diese Möglichkeit. Bei diesem Verfahren zerfällt Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Der so gewonnene Wasserstoff kann – gasförmig komprimiert oder tiefkalt verflüssigt – gelagert, transportiert und als Treibstoff in Verbrennungsmotoren oder in Brennstoffzellen zur Energiegewinnung eingesetzt werden.” (Linde plc./ HP)

Die aktuellen Bilanzzahlen waren gut

Im Zusammenhang mit den Ergbenissen für 2020 ging es auch um Wasserstoff. Zuerst die Zahlen: Umsatz sank leicht um drei Prozent auf 27,2 Milliarden US-Dollar, weil sich Projekte wegen der Corona-Pandemie verzögerten. Trotzdem legte das Betriebsergebnis um zehn Prozent auf 3,3 Milliarden zu, der Gewinn stieg von 2,3 Milliarden auf 2,5 Milliarden Dollar. Linde habe sich damit „außerordentlich gut“ geschlagen, sagte Vorstandschef Steve Angel, der den Konzern in Danbury in den USA leitet. Künftig will der Linde-Chef das Geschäft mit Wasserstoff stark ausbauen.

Linde plc. .-KURS Montag 01.02.2021: XETRA-Eröffnung: 3205,70 EUR / Schluss Freitag 05.02.2021: 212,90 EUR.



