H2REIHE-KW 3-Update | H2-News diese Woche von Nel, Plug Power, SFC, Siemens Energy u.a. – die Party geht erst los – zumindest operativ

Wasserstoff hat große Chancen ein Energieträger der Zukunft zu werden – zumindest in diesem Punkt sollte Einigkeit herrschen. In der Flut der letztlich verkündeten Wasserstoffinitiativen steckte bereits viel Perspektive für diesen Sektor und

annähernd jede Woche werden neue “größte Wasserstoffprojekte” angekündigt, geplant oder “auf den Weg gebracht”. Und es sind nicht nur Ankündigungen, es sind auch konkrete Umsetzungen: Plug Powers gemeinsames Werk mit Renault, um den Markt der leichten LKW in Europa zu prägen, Nel’s Elektrolyseur-Werk in Heroya, das in absehbarer Zeit erstmals eine “Fliessbandfertigung” ermöglicht mit entsprechenden Kostenvorteilen, Siemens Energy, die direkt in zwei geplanten “Grossexportländern” für Wasserstoff Aufträge und Pilotprojekte einsammeln: Chile mit der Porsche Kooperation und die UAE mit eienm umfassenden Rahmenvertrag beginnend in Masdar. Und die Dänischen Pilotanlagen für grünen Wasserstoff aus Windenergie – Everfuel als Distributor, Nel als Technologielieferant. Oder die Windenrgieanlagen von Siemens Gamesa kombiniert mit Siemens Energy Eelktrolyse – direkt “auf See” ohne teure Leitungen an Land. Oder oder oder

Viel Bewegung, viel Euphorie

Spannende Entwicklungen, konkrete Fortschritte, konkrete Projekte – und mit realisitschen Chancen auf eine Vervielfachung der Kapazitäten in wenigen Jahren. Und die Kurse der H2-Aktien befinden sich seit jetzt rund 10 Tagen mehr oder weniger in einer Seitwärtsbewegung auf sehr, sehr hohem Niveau. Mal abgesehen von den positven Ausreissern Ballard Power und SFC Energy. Zuerst sah es eigentlich nach einer kräftigen Korrektur aus, die aber schnell durch einsetzende Käufe gestoppt wurde. Abe rzur Gegenbewegung in neue – teilweise aberwitzige – Rekordstände, die schon viel vorwegnehmen, was erst noch erreicht werden muss. Aber auch kann. Nicht alle werden “überleben” , aber der Markt ist ein Multimilliarden, ja Billionen-Markt in 2030 oder spätestens 2050.

Und selbst wenn wir beispielswiese bei Plug Power, Nel oder Ballard Power “nur” über Produzenten und Entwickler von “industriellen Produkten” reden, so haben diese Unternehmen doch (noch?) einen technologischen Vorsprung, der sich auszahlen könnte.

Letzte Woche stach der Capital Markets Day

von NEL Asa (ISIN: NO0010081235) hervor. Dem Unternehmen gelang es Aufbruchstimmung zu verbreiten udn klare Ansagen zu treffen: 2025 ist Wasserstoff konkurrenzfähig gegenüber Dieselkraftstoff und wird seinen Siegeszug fortsetzen. Und Nel will ein Milliardenkonzern sein mit einer Produktionskapazität von über 2 GW Elektrolyseure pro Jahr.

Und bei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) wurde endlich der Vorhang gelüftet:Rochester wird der Standort der Gigafactory – kräftiger Kapazitätsausbau, anegkündigt und notwendig, wenn die hochfliegenden Pläne wahr werdne sollen. Dazu sehr ambitionierte Zeitpläne für den Aufbau der Anlage. Mit einem “Wasserstofflauf” die ehemals als Siemens-Resterampe verspottete Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0): Nach dem richtungsweisenden Projekt mit Siemens Gamesa in der Vorwoche konnte man diese Woche direkt ein “ganzes Land” für den Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur und einer Wasserstoff-Exportindustrie gewinnen: Der Staatsfonds von Abu Dhabi hat viel vor mit Siemens Energy.

Grossen Auftrag aus Japan für

die Münchener SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) vermittelt durch den engen Kooperationspartner aus dem Toyota-Konzern. Und Everfuel (ISIN: DK0061414711) erhält vom größten Windenergieanlagenbetreiber weltweit für dessen erstes green Wasserstoff den Auftrag zur Distribution des gewonnenen Wasserstoffs.

Ballard nachrichtenlos auf Rekordkurs

Bei Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) gab es zwar kräftige Kursgewinne, aber keine News seit dem wirtschaftlich eher weniger bedeutenden Auftrag für den schottischen Wasserstoffzug am 12.01.2021.NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050), Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) und ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) mit wenig Neuem aus dem Wasserstoffbereich.

NEL Asa wird in 2025 Milliardenkonzern

Am Donnerstag hatte NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) seinen Capital Markets Day: CEO Jon André Løkke vertraut auf die technologische Innovationskraft Nel’s. In 2025 soll grüner Wasserstoff für 1,5 USD je Kilo produziert werden können. Damit wäre der Siegeszug der Brennstoffzellentechnologie nicht aufzuhalten.

2025 soll Wassserstoff je Kilo nur noch 1,50 USD kosten – revolutionär

Und Nel geht davon aus durch seine neue “Serienfertigung” von Elektrolyseuren in Heroya dazu seinen Anteil beizutragen. Neben den kontinuierlich sinkenden Preisen für Wind- oder Solarenergie wird so das wichtigste Ziel erreicht: H2 wird seinen Platz in einer nachhaltigen Wirtschafteinnehmen. Als Speicher nachhaltig gewonnenen Stroms”Energie. Wobei die Selbsteinschätzung Nel’s als “Technologieführer” wohl nicht unbestritten sein wird, aber zumindest wäre Nel mit den genannten Produktionskosten “ganz weit vorne”. Sind die Ankündigungen und die klare Fokussierung auf den mittelfristigen Durchbruch der Wasserstoffwirtschaft ausreichend, um kurzfristig Nel’s Aktienkurs zu stützen und “anzuschieben”?

Dass wird der Markt zeigen. Jedenfalls sollte der Umsatz Nel’s im Falle der Erreichung der genannten Effektivitätssteigerung und damit einhergehenden Herstellungskostenreduktion durch automatisierte Fertigung der Anlagen ganz neue Dimensionen erreichen, Und damit auch die Bewertungsrelationen wieder “auf ein normales Level” eines Wachstumswertes zurückführen können. Und die geplanten “mehr als 2 GW” jährliche Produktionskapazität für Elektrolyseanlagen brächten einen riesigen Umsatzzuwachs. Selbst wenn die heutigen Preise für Elektrolyse-Anlagen mit beispielsweise zuletzt gut 13 Mio EUR für eine 20 MW Elektrolyseanlage in Spanien stark fallen sollten, wären das immer noch Umsätze von mehreren hundert Mio EUR allein für Elektrolyseanlagen.

Steigendes Orderbuch gibt den Weg vor

Der CFO Kjell Christian Bjørnsen betonte die finanzielle Stärke Nel’s die hochfliegenden Pläne Nels auch finanzieren zu können. Insbesondere 2020 konnte man allein 2,3 Mrd NOK “für die Kasse” akquirieren. Die in immer höhere Regionen vorstossenden Bestellleingänge je Quartal zeigen einen klaren Wachstumspfad.

Zur technologischen Führerschaft, zur “Patent-produzierenden Entwicklungsabteilung” nahm der CTO Anders Søreng Stellung – ausführlich und nachvollziehbar.

Auch auf dem Capital markets Day vertreten: IWATANI – wichtiger Kunde für die Anlagen Nels in den USA und Asien – unter Federführung Toyotas ein wichtiger Infrastruktur-Schaffer für Wasserstoff. Und ein Unternehmen, das von Nel’s Technologie überzeugt ist. Und Joseph S. Cappello, CEO Iwatani Corporation of America, betonte die große Zukunft Wasserstoffs, IWATANIS Investitionsprojekte und Nels Involvierung.

Eingerahmt wurde die Veranstaltung vomn Nel-CEO, der die Linie und die Ziele vorgab. DER GESAMTE CAPITAL MARKETS DAY als Aufzeichnung mit bilanziellen Einzelheiten, Wachstumspfaden, technologischen Entwicklungen und der “Vision 2025” Nels. Auf dem Weg zum Milliardenkonzern,

Wurde auch Zeit!

In letzter Zeit war die Aktie des Norwegischen Wasserstoffwerts im Windschatten der sehr guten Plug Power News kräftig (mit-)gestiegen. Aber der Newsflow bei Nel war relativ dünn. So passen die visionären – Fakten unterlegten – Worte des CEO Jon André Løkke “in die Landschaft”:

“Green renewable hydrogen is set to outcompete fossil alternatives, and Nel is placed in the centre of this transition. We’re today launching our target which should enable our customers in certain markets to produce green renewable hydrogen from a large-scale Nel facility at 1.5 USD/kg from low cost renewable power, already within 2025. Achieving this would allow green hydrogen to start to reach fossil parity, representing one of the most significant achievement for zero-emission solutions and a carbon neutral planet”.

Vervielfachung des Wasserstoffmarktes in den folgenden Jahren

Und Nel will durch laufende Investitionen auf dem “Erfolgspfad zur Konkurrenzfähigkeit gegenüber fossilen Brennstoffen” ganz vorne mitmischen. Dabei ist Heroya als erste automatisierte Serienfertigungsanlage für Elektrolyse-Anlagen ein wichtiger Schritt. Kapazitätsausbau, Personalaufbau, Vertriebsaufbau – alles Komponenten des “geplanten Erfolgs”.

Während Nel “lediglich” von einer Verachtfachung des derzeit 70 Millionen Tonnen großen Wasserstoffmarktes bis 2050 ausgeht, sprechen diveres H2-Initiativen in Summe von wesentlich höheren Wasserstoffmengen: Wie die von Chile, Frankreich, Grossbritannien, Südkorea, Deustchland, China, Kanada und bespielsweise von der EU, um nur einige zu nennen. Und unter Biden sollte möglciherwiese auch die USA in den Kreis der Decarbonisierer zurückkehren. Erste signale sprechen dafür.

“The hydrogen market is already large, but with only a fraction served by electrolysis, there are significant opportunities to turn the existing market green. In addition, we see a regulatory landslide across the globe, with the EU and the US pledging hundreds of billions of dollars into their zero-emission programs where hydrogen serves a vital part as the energy carrier of choice. The growth will not only come from industrial applications, but also from transforming the current diesel-based heavy-duty transportation to run on zero-emission and cost-efficient green hydrogen. These developments require low-cost electrolysis and ultra-fast fueling, both areas where Nel is the global leader,” fügte Løkke hinzu.

“Gigafactory” – Elektrolyse in den GW-Bereich heben ist das kurzfristige Ziel

Bereits im Q2 2021 startet in Heroya die erste 500 MW-Produktionslinie mit dme Testbetrieb, um dann im Q3 mit der Auslieferung automatisiert ehrgestellter Elektrolyseanlagen zu beginnen. Mittelfristig sollen in Heroya jährlich über 2 GW Elektrolyseanlagen jährlich produziert werden – also 4 Produktionslinien eingerichtet werden. Damit wäre Nel wirklich “ganz weit vorne”.

“Herøya represents the first industrial-scale production of the most efficient electrolysers on the market, at a game-changing low cost. The Nel team is continuously working to drive down the cost of hydrogen, where scale-up is key, and will continue to assess the exact timing for the next expansion step. A 2 GW production capacity of electrolysers would represent a potential of four-to-five million tons of CO 2 reductions for our customers, or ten percent of the annual CO 2 emissions in Norway,“ sagt Jon André Løkke dazu.

Und Nel beherrscht beide Elektrolyse-Technologien

“Nel uniquely covers both PEM and alkaline technologies, each with their respective advantages, and we will continue give them our full support and equal priority. The technology roadmap highlights our priority on large-scale products, continuous improvements, and lowest total cost of ownership for our customers. The hydrogen industry will become increasingly competitive and Nel therefore needs to continue to invest in organization, technology, and equipment to remain in the forefront of the industry.“

Schnelle Tankvorgänge und günstige Wasserstoffpreise sind der Schlüssel für die “Übernahme” des Transportsektors

Erklärtes Ziel Nel’s ist es Diesel als Treibstoff für Transportdienste zu verdrängen. Bereits jetzt hat Nel mehr als 110 H2-Tankstellen in mehr als 13 Ländern installiert. Und die Nachfrage steigt jählich um mindestens 30% – bis 2030 sollten 11.000 H2-Tankstellen installiert sein. Hiervon will Nel seinen Anteil – neben den anderen Anbietern, wie Linde, die bis jetzt über 130 Anlagen installiert haben. Gut möglich – insbesondere die enge Beziehung und bereits erteilten Aufträge für H2-Tankstellen aus dem Umfeld mit/von Toyota sprechen dafür. Und natürlich auch Everfuel’s wachsende Marktpräsenz und die steigenden Hoffnungen auf die Umsetzung des von NIKOLA geplanten US-Infrastrukturnetzes. – Und andere Referenzprojekte…

“The only way to transform heavy-duty transportation is to beat diesel at the pump. In addition to green hydrogen reaching fossil parity at production, we have to enable fast fueling of hydrogen in a reliable and cost-efficient manner to be able to beat fossil alternatives. Nel has a technology roadmap enabling fueling in 10-15 minutes of a heavy duty truck to achieve a range of 1,000 km, and we are in a good position to continue to lead the hydrogen fueling industry,“ Jon André Løkke.

WACHSTUM, WACHSTUM…

Und Nel sucht weiter Kooperationspartner, um seine technologischen Fähigkeiten zu “leveragen”.

“Large opportunities also represent major challenges for Nel going forward, as maintaining a leadership position requires large investments, rapid expansion of the organization, and execution of large-scale projects across the globe in an increasingly competitive environment. In 2021 alone, we will add more than 100 new colleagues, deploy over 25% of the capital raised in 2020 in plant, equipment, and technology development projects, and add more capacity as required by the market. The Capital Markets Day will unveil how Nel will address these challenges, as an emission-free future depends on green hydrogen,“ Løkke mit Vision. ​

War das jetzt der große Wurf?

Klar die Beteiligung Everfuel lieferte in den letzten Wochen Fortschritte: Zwei Nel Beteiligungen übernommen, Ausschreibung H2-Standort in Oslo gewonnen, mehrere H2-Tankstellen in Norwegen und Dänemark übernommen, Pilotprojekte green Hydrogen in Dänemark mit 20 MW Elektrolyseauftrag für Nel, Ausbau der H2-Tankfahrzeugflotte und heute die Meldung “Everfuel übernimmt Distribution für Dänischen Energiekonzern ”

Bei Nel kam die Iberdrola Kooperation – erstmals im November mitgeteilt – voran: Erster “kleiner” Auftrag über eine 20 MW PEM Elektrolyseanlage für die Produktion “grünen Düngers” . Könnte sich mit Faktor zehn fortsetzen. Einige Aufträge aus Amerika, Dänemark und Fortschritte bei NIKOLA’s Infrastrukturprojekt. Un dso liefert maneinige positive Entwicklungen. Aber wenig im Vergleich zu Plug Powers 1,5 Mrd USD von SK Group inklusive Asien Joint Venture und dem Renault Joint Venture.

Und jetzt setzt Nel den Rahmen – die Vision

Und die passt – scheint realistisch und doch steckt sie einen großen Rahmen. Wenn es Nel gelingt diese Ziele zu erfüllen, sollte 2025 zumidnest ein Konzern dastehen, der auch andere Bewertungen rechtfertigen könnte. Derzeit ist der Börsenwert “verdammt viel Hoffnung auf solche Ergebnisse in 205”.

Und quasi als Ouvertüre zur Kapitalmarkt Charmeoffensive stellte man Dienstag zwei neue Produkte vor

Nel Hydrogen Electrolyser, eine Tochtergesellschaft von Nel stellte am 19.01.2021 offiziell zwei neue Elektrolyse-Anlagen vor. Und die mit MC250 und MC500 bezeichneten Proton PEM Elektrolyseure schliessen eine bisher bestehende Sortimentslücke. Beide Typen sind jeweils “auf einem Container” untergebracht und bieten damit hohe Flexibilität und können modular erweitert werden. Und die Anlagen werden standardisiert mit 1.25 respektive 2.5 MW (246 und 492 Nm3/h) ausgeliefert.

Ausgestattet mit den neuesten 1,25 MW-Stacks aus Nel’s Entwicklungsabteilung

betont man seine technologische Leistungsfähigkeit: Mehr Kapazität zu geringeren Kosten! Hervorgehoben wird die Modularität, sodass beliebig viele Anlagen “in Reihe” geschaltet werden könnten.

“We are proud to officially launch the MC250 and MC500, representing automated MW-class on-site hydrogen generators utilizing a modular containerized design for ease of installation and integration. Nel is pleased to expand our product offering with additional two world-class hydrogen generators and we are already experiencing significant interest for these solutions in the market,” feiert Filip Smeets, SVP Electrolyser Division of Nel die Sortimenterweiterung.

Und weiter: “We are paying close attention to the market and our customers’ needs. With the containerized M Series Proton PEM electrolysers, we are offering the same robustness and reliability of our conventional M Series units, enabling faster and more flexible installation. .

Nel Asa-KURS Montag 18.01.2021: Frankfurt Eröffnung: 3,171 EUR / Schluss Freitag 15.01.2021: 3,197 EUR. Selbst die klaren Aussagen zum Status Quo und den Perspektiven bis 2025 konnten dem Aktienkurs keinen Schwung verleihen. Wohl zu allgemein, zu erwartet. Aber es gab auch keinen Kursrückschlag, was bei dem erreichten Kursniveau jederzeit möglich ist. Spannend wie es nächste Woche weitergeht auch hier.



Plug Power kürt Rochester zum Kern einer Revolution für die Produktion von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) sprach bereits davon, dass der Standort für die Gigafactory feststeht. Und jetzt ist es offiziell: Das 125 Mio USD Investment kommt nach Rochester im US-Bundesstaat New York. Dort sollen zukünftig bereits beginnend ab Mitte des Jahres (!) die Produktionskapazitäten für Stacks und Elektrolyseanlagen des amerikanischen Wasserstoffpioniers wesentlich erhöht werden. Gleichzeitg soll vor Ort die Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Stacks (wesentliches Baiss-Element für Brennstoffzellen) und MEA’s (Membrane Electrode Assembly – Membranelektrodenanordnung) angesiedelt werden.



Ein wichtiger Schritt zur Umstellung auf industrielle Fertigung von Elektrolyseanlagen und Brennstoffzellenkomponenten – Effizienzsteigerung und Kostenreduktion sind die Mantren der neuen H2-Industrie.

Bloom Energy Corp. -KURS Dienstag (Montags kein US-Handel) 19.01.2021: NYSE Eröffnung: 37,66 USD / Schluss Freitag 22.01.2021: 40,18 USD.

Und Bloom profitierte natürlich von der Entwicklung der Plug Power Aktie – insbesondere da Bloom Energy selber im September 2020 noch eine umfangreiche Kooperation mit einem Mizglied der SK Group verkünden konnte. Und im November gewannen Bloom Energy und SK Engineering and Construction im Rahmen einer Ausschreibung über die Lieferung von “solid-oxide”- Brennstoffzellen, die zu 100% mit Wasserstoff betrieben werden, und Elektrolyseanlagen einen Auftrag in Südkorea.

Offensichtlich wird die Plug Power Kooperation mit der SK Group als nicht konkurrierend zu diesen Initiativen gesehen. Und eher das Potential des südkoreanischen Marktes für beide amerikanischen Unternehmen als hoch eingeschätzt. am 11.02.2021 wird Bloom Quartalsergebnisse liefern – bis dahin sollte “was kommen”, um die Kursentwicklung auch operativ zumindest abzustützen. Auch hier gilt: Schwindelerregende Kursentwicklung ohne erkennbare Nachrichten nur aufgrund “Branchenbonus” wird irgendwann sehr anfällig für Rückschläge.

Air Liquide SA-KURS Montag 19.01.2021: XETRA Eröffnung: 135,50EUR / Schluss Freitag 22.01.2021: 132,50 EUR. Air Liquide strebt eine 50% Quote für grünen Wasserstoff bereits in naher Zukunft an.



Von der Kursentwicklung eher enttäuschend. Selbst mit dem allgemeinen Markt konnte die Kursentwicklung nicht Schritt halten, auch wenn ein schönes Plus am Ende der Woche steht. Und klar die Franzosen sind ein Schwergewicht und kein reiner Wasserstoffwert, der erst beginnt die “grüneKarte” zu spielen.

Die Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Großen angekommen: Auf der Nachfrageseite beispielsweise bei Amazon, Microsoft, Wal Mart und vielen anderen, die auf Wasserstoff als ein Mittel zur Erreichung der eigenen CO2-Ziele setzen, und auf der Angebotsseite versuchen die großen klassischen Gasekonzerne – neben den großen Ölfirmen wie BP – ihren Anteil am “Kuchen” zu sichern. Linde, bereits mit 2 Mrd. Umsatz im Wasserstoffsektor stark, will diesen in Zukunft nach den Worten des CEO S. Angel vervierfachen, und Air Liquide will dem ewigen Konkurrenten nicht nachstehen.

Ein kleiner Zukauf zeigt die Strategie: Air Liquide meldete, 40 Prozent an der H2V Normandy übernommen zu haben. H2V Normandy plant ein Werk für eine CO2-arme Wasserstoffproduktion in Frankreich zu errichten. Man beabsichtige – so Air Liquide – damit nach eigenen Angaben zur CO2-Reduzierung in der Industrie und im Bereich Mobilität beitragen. zu wollen.