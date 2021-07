H2REIHE-KW 26 | H2-Woche: Nel stürmt voran. Plug Power, SFC Energy, Ballard Power u.a. mit News, ABER noch fehlt Grossvolumiges…

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem langandauernden Korrekturmodus befinden.

Und zumindest die Kurs-Tiefststände der Branchenurgesteine in diesem Jahr scheinen klar überwunden – beispielsweise mit gut 50 % bei einer Plug Power, oder mit gut 80 % bei einer NIKOLA. Und in Deutschland springt die SFC Energy sogar über 30,00 EUR, die norwegische Nel immerhin auf 2,00 EUR. ABER: Wer zukünftig den Weltmarkt beherrschen wird, welche Cluster erfolgreich die Wasserstoffwende anführen werden, ist offen.

Werden die kleinen PurePlayer, die im letzten Jahr von den Börsen grosse Vorschusslorbeeren erhalten haben, oder eben doch wieder die Grosskonzerne mit entsprechendem Know-How für die jetzt anstehenden grossvolumigen Aufträge mit hohen Haftungsrisiken und komplexen Planungs-Erfordernissen zum Zuge kommen. Wird eher der Elektrolyseur von Siemens Energy oder der von Nel „gekauft“? Reicht der behauptete technologische Vorsprung der „Urgesteine“ wie Plug Power, Ballard Power oder eben Nel aus, um das Vertrauen auch bei Multimilliardenprojekten zu erhalten.

Und wenn es um die Multimilliardenprojekte geht: Plug Power scheint da weit voraus. Hier gibt es bereits Grosskonzerne, die auf Plug Powers Kompetenz in Multimilliardenprojekten setzetn: Renault, SK Group oder Acciona – alle investieren Milliardenbeträge in ihre jeweilige Plug Power Kooperation. Aber auch wenn Plug Power diese Woche „still war“ zeigten andere ansatzweise, das die grosse Zeit der Wasserstoffwerte gerade anfängt. Und hier wollen auch die Pureplayer mitspielen – in der ersten Reihe.

So stimmten im Rahmen einer repräsentativen Onlineumfrage des Civey-Instituts für die Metropole Ruhr knapp 60 % der rund 2.500 Befragten der Aussage zu, dass die künftige Bundesregierung den Ausbau der Wasserstofftechnologien vorantreiben sollte. Und so lag Wasserstoff vor: Sicherung der Energieversorgung (47,8 %) sowie Ausbau der Energienetze (41,4 %). Dahinter rangieren mit etwas Abstand die Bereiche Solar (37,3 %), Wind (27,2 %) sowie Energieeffizienz (26,8 %). IM WASSERSTOFFMONITOR RUHR FINDEN SICH SPANNENDE ASPEKTE DER ZUKÜNFTIGEN WASSERSTOFFWIRTSCHAFT NACH SICHT DER UNTERNEHMER/-EN

Und im Hinterkopf:„Bis 2040 sind weltweit 213,5 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazitäten geplant. In Europa sind insgesamt 85 % der Projekte geplant, in Deutschland 23 %.“ (Fazit Aurora Report – Download-Form-HIER)

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Wie gesagt diese Woche eher „dünn gesäht“ –



Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Mit Vorlage der Quartalsergebnisse Mitte Juni und mit höheren Umsätzen, zwar bei erhöhten Verlusten wegen Corona-Folgen und einer überzeugenden Vision mit starken Partnern/Kunden. Und GM als neuen „Hauptkunden“ neben Home Depot, Walmart u.a.



Und am wichtigsten: Die Unsicherheit über Bilanzkorrekturen, Fristüberschreitungen und fehlende Quartalsberichte ist endgültig erledigt. Jetzt kommen wieder die „grossen Projekte“ Plug Powers in den Vordergrund – die mit den immer noch rund 5 Mrd USD in der Kasse mehr oder weniger durchfinanziert sind. Und sei es das HYVIA Joint Venture mit Renault, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur für 2 Mrd USD in Spanien mit Acciona, die Südkorea „Markteroberungsstrategie“ mit SK Group, mit 1,5 Mrd USD Beteiligung unterlegt – alles Projekte mit potentiellen Milliardenumsätzen.

Und dazu die in der Präsentation der Quartalszahlen anschaulich vorgestellte US-Strategie mit bis jetzt 4 definierten H2-Produktionsstandorten von 5 geplanten, die bereits jetzt die wichtigsten Metropolregionen der USA abdecken werden. Mit der Spinne im Netz – der auf GW-Volumina ausbaubaren Produktion für Brennstoffzellen und Elektrolyseure – in Rochester – Standort der Gigafactory für 125 Mio USD. UND ALLE ZAHLEN UND DER STATUS QUO UND DER ROSAROTE AUSBLICK – HIER.

Zur Erinnerung: Seit 2016 verfolgt die Initiative HYBRIT, eine Kooperation von SSAB (Swedish Steel AB, 16.000 Mitarbeiter), LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB, Eisenerzförderer in Schweden) und Vattenfall (Energieversorger), den Zweck, die effizienteste Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Stahl zu schaffen. Mit dem Ziel, 2026 als erster fossilfreien Stahl im industriellen Maßstab auf den Markt zu bringen. UND HIER MELDETE DAS JOINT VENTURE DEN PROOF OF CONCEPT UND PRÄZISIERT DIE ERWARTUNG EINER GROSSINDUSTRIELLEN PRODUKTION AB 2026 – ERWARTETER ENERGIEBEDARF 55 TERRAWATT – HIER WAS DAS FÜR NEL BEDEUTEN KÖNNTE – DURCHBRUCH , wenn Nel den Auftrag für den zweiten Schritt ebenfalls sichern könnte.

meldet, das im Rahmen eines Strategiewechsels die 29 % Beteiligung an dem mit Nel Asa (29 %) und Norwegian Hydrogen (29%) gehaltenen norwegischen Unternehmen Hyon abgegeben werden. Während aus den wohl nenneswerten Erlösen Powercell eine eigene Norwegen-Tochter gründen will, um sich dem Markt intensiver widmen zu können, steigtbei Hyon ein. Hyon soll die erwartete stark steigende Wasserstoffnachfrage in den norwegischen Häfen bedienen. Und auch „auf den Strassen“-

Nachdem das Vattenfall Joint Venture im Stahl-/Eisenbereich für NEL Asa (ISIN: NO0010081235) einiges an Perspektiven eröffnet hatte und noch einiges in den nächsten Wochen oder Monaten erwarten lässt, könnte eine Meldung über einen „Beteiligunsgwechsel“ neue Entwicklungen ankündigen. Und zwar Entwicklungen, die ähnlich wie bei der Beteiligung Everfuel, zu einer vielzahl von Aufträgen führen könnte – zumindest auf mittlere Sicht. Spannend. Unbemerkt von den meissten Anlegern.

Ballard Power, Nel & Air Liquide hatten Grund zu feiern: London hat jetzt H2-Doppeldeckerbusse!

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Und Ballard Power’s Premiumkunde Wrigktbus stand gestern für Londons Mayor Sadiq Khan im Mittelpunkt: Die ersten 20 Doppeldeckerbusse mit Ballard Power Brennstoffzellen werden die Linie 7 7 zwischen East Acton und Oxford Circus bedienen. Ein Anfang.

Tanken bei Air Liquide mit Nel Anlage

Und dazu werden diese Linienbusse in einer brandneuen von NEL Asa (ISIN: NO0010081235) gelieferten Wasserstofftankstelle täglich mindestens einmal in maximal 5 Minuten betankt werden. Mit Wasserstoff der derzeit von Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) bereitgestellt wird. Als „Nebenprodukt“ der Anlage in Runcorn, die in erster Linie Chlor-Alkalis zur verfügung stellt – Wasserstoff ist nur Beiprodukt. Oder „Abfall“. ALLES ÜBER DIE LONDONER DOPPELDECKERBUSSE, ÜBER 6.000 ALLEIN IN LONDON UND WARUM BALLARD SO STARK BEI BUSSEN IST – DERZEIT WELTMARKTFÜHRER UNANGEFOCHTEN -HIER:



BALLARD POWER CORP.-KURS Montag 28.06.2021: NASDAQ Eröffnung 18,42 USD / Schluss Freitag 02.07.2021: 18,19 USD. Worst Case bei den Zahlen eingetreten. Und was hilft es da, dass man eine interessante Kooperation angekündigt hat. Und auch bei Ballard ging es erst seit Plug Powers Bilanzkorrekturen am Freitag vor vier Wochen nach 10 rabenschwarzen Tagen wieder aufwärts. Plug sei Dank. Und langsam kommt der Kurs wieder hoch…Die Busse sind’s derzeit – in London, Kalifornien und Frankfurt…



SFC Energy gefeiert von Platow und Bayerischer Regierung- Hidden Champion mit Produktoffensive Der Höhenflug der Aktie setzte sich diese Woche fort. Weshalb? Einmal: Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) verzeichnete im ersten Quartal 2021 eine hohe Nachfrage sowohl im Geschäftssegment Clean Energy als auch im Geschäftssegment Clean Power Management, was zu einem relativ guten – unter Corona-Einfluss – Quartal führte. Im letzten Quartal wurden einige wichtige Aufträge gemeldet und auch die Aktie erholte sich signifikant von ihrer „Sippenhaft“ der strauchelnden Wasserstoffwerte seit dem Frühjahr. Und so scheinen die Börsenampeln für sFC wieder auf grün zu stehen. Gestern gab es dazu eine interessante Kaufempfehlung der Platow Briefe:SFC wieder ein Kauf – sagt der Platow Brief mit klaren Worten!– HIER PLATOW EMPFEHLUNG FÜR SFC ENERGY:



Aber letzte Woche ging es – auch – um das wichtigste: Operatives SFCstellte in Anwesenheit vom Staatsminister Dr. Florian Herrmann (Leiter der Staatskanzlei, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, MdL) und Bundestagsmitglied Florian Hahn die neuen EFOY Hydrogen Fuel Cell 2.5 vor. WIE DIE POLITIK DAS UNTERNEHMEN FEIERTE UND WAS DAS NEUE PRODUKT MIT CLOUD ZU TUN HAT – HIER.

SFC Energy AG-KURS Montag 28.06.2021: Frankfurt Eröffnung: 29,10 EUR / Schluss Freitag 02.07.2021: 30,85 EUR. Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat mit ihrem visionären Umsatzziel von 350-400 Mio EUR in 2025 sich ambitionierte Ziele gesetzt. Und die Aktie weiter auf Rekordkurs…

NIKOLA ’s Planerfüllung in Ulm – Produktionsstart der Brennstoffzellen-LKW

Seit dem Hindenburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) in der Vergangenheit eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen. Und die Leidenszeit der Aktionäre scheint sich nun aber dem Ende zuzuneigen. Der Aktienkurs der NIKOLA Corp. erholte sich in den letzten Wochen vom Tief bei 9,37 USD (am 21.04.) kräftig erholt, mit einem Rücksetzer aktuell auf 16,44 USD. Und letzte Woche kommunizierte NIKOLA wieder per Social Media mit „seinen Aktionären“ – Produktion der ersten Brennstoffzellen-LKW in Ulm hat aktuell begonnen. Was heisst: Alles im Plan – für Juni zugesagt, und haarscharf geschafft. NIKOLA liefert mittlerweile ab, was zugesagt wurde. DIE AKTUEELE LAGE BEI NIKOLA UND WAS ZU ERWARTEN IST -HIER.

NIKOLA-KURS Montag 28.06.2021: NASDAQ Eröffnung: 18,29 USD / Schluss Freitag 02.07.2021: 16,44 USD. Jetzt gilt für NIKOLA Abarbeiten der selbstgesetzten Vorgaben. Möglichst innerhalb der genannten Fristen. Bis dahin scheint der Kurs seinen Boden gefunden zu haben. Und der Kurs geht sogar langsam wieder hoch. Und dann wieder zurück – Warten auf Klarheit: Hat das Unternehmen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Sind die Spuren Trevor Miltons aus den Köpfen verbannt? Gibt es eine neue Compliancekultur?