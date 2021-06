H2REIHE-KW 25 | H2-Woche: Nel, Plug Power, SFC Energy, Ballard Power u.a. – Zeit der Pilotanlagen, Testreihen geht zuende, Grösseres kommt…

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem langandauernden Korrekturmodus befinden.

Und zumindest die Kurs-Tiefststände der Branchenurgesteine in diesem Jahr scheinen klar überwunden – beispielsweise mit gut 50 % bei einer Plug Power, oder mit gut 80 % bei einer NIKOLA. Wer zukünftig den Weltmarkt beherrschen wird, welche Cluster erfolgreich die Wasserstoffwende anführen werden, ist offen. Auf jeden Fall zeigte eine Nachricht in der letzten Woche, dass sich lamgsam die Zeit der Prototypen, Kleinserien, Pilotanlagen und Testphasen dem Ende zuneigt, jetzt kommt langsam die Zeit der „grossindustriellen Produktion“, der „Serienfertigung“ und der entsprechend hochskalierten Aufträge. Wie die Meldung von HYBRIT letzte Woche eindrücklich zeigte – Vattenfall und Co. haben mit Nel Technik gezeigt, dass Verhüttung mit Wasserstoff im industriellen Massstab funktioniert und grossindustriell ausgebaut werdne soll un dwird.

oder ob jetzt doch wieder die Grosskonzerne mit entsprechendem Know-How für grossvolumige aufträge mit hohen Haftungsrisiken und Erfordernissen zum Zuge kommen. Wird eher der Elektrolyseur von siemens Energy oder der von nel „gekauft“? Reicht der behauptete technologische Vorsprung der „Urgesteine“ wie Plug Power, Ballard Power oder eben Nel aus, um das Vertrauen auch bei Multimilliardenprojekten zu erhalten.

Plug Power scheint da weit voraus: Hier gibt es bereits Grosskonzerne, die auf Plug Powers Kompetenz in Multimilliardenprojekten setzetn: Renault, SK Group oder Acciona – alle investieren Milliardenbeträge in ihre jeweilige Plug Power Kooperation. Aber nicht nur Plug Power lieferte dies ewcohe ab, auch andere zeigten, dass sie „mitspielen wollen und können“.

So stimmten im Rahmen einer repräsentativen Onlineumfrage des Civey-Instituts für die Metropole Ruhr knapp 60 % der rund 2.500 Befragten der Aussage zu, dass die künftige Bundesregierung den Ausbau der Wasserstofftechnologien vorantreiben sollte. Und so lag Wasserstoff vor: Sicherung der Energieversorgung (47,8 %) sowie Ausbau der Energienetze (41,4 %). Dahinter rangieren mit etwas Abstand die Bereiche Solar (37,3 %), Wind (27,2 %) sowie Energieeffizienz (26,8 %). IM WASSERSTOFFMONITOR RUHR FINDEN SICH SPANNENDE ASPEKTE DER ZUKÜNFTIGEN WASSERSTOFFWIRTSCHAFT NACH SICHT DER UNTERNEHMER/-EN

Und im hinterkopf:„Bis 2040 sind weltweit 213,5 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazitäten geplant. In Europa sind insgesamt 85 % der Projekte geplant, in Deutschland 23 %.“ (Fazit Aurora Report – Download-Form-HIER)

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Wir machen machen wir den Anfang mit der Firma mit 5 Mrd USD in der Kriegskasse, um Märkte zu gestalten und zu prägen – in Europa (Renault, Acciona), Südkorea (SK Group) und mit einem US-H2-Netzwerk, die am Dienstag überzeugen konnte:



Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Mit Vorlage der Quartalsergebnisse gestern und mit höheren Umsätzen, zwar bei erhöhten Verlusten wegen Corona-Folgen und einer überzeugenden Vision mit starken Partnern/Kunden. Und GM als neuen „Hauptkunden“ neben Home Depot, Walmart u.a.



Und am wichtigsten: Die Unsicherheit über Bilanzkorrekturen, Fristüberschreitungen und fehlende Quartalsberichte ist endgültig erledigt. Jetzt kommen wieder die „grossen Projekte“ Plug Powers in den Vordergrund – die mit den immer noch rund 5 Mrd USD in der Kasse mehr oder weniger durchfinanziert sind. Und sei es das HYVIA Joint Venture mit Renault, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur für 2 Mrd USD in Spanien mit Acciona, die Südkorea „Markteroberungsstrategie“ mit SK Group, mit 1,5 Mrd USD Beteiligung unterlegt – alles Projekte mit potentiellen Milliardenumsätzen.

Und dazu die in der Präsentation der Quartalszahlen anschaulich vorgestellte US-Strategie mit bis jetzt 4 definierten H2-Produktionsstandorten von 5 geplanten, die bereits jetzt die wichtigsten Metropolregionen der USA abdecken werden. Mit der Spinne im Netz – der auf GW-Volumina ausbaubaren Produktion für Brennstoffzellen und Elektrolyseure – in Rochester – Standort der Gigafactory für 125 Mio USD. UND ALLE ZAHLEN UND DER STATUS QUO UND DER ROSAROTE AUSBLICK – HIER.

NEL diese Woche dreimal in den Schlagzeilen: Stahlkkoperation Nummer 2, Howden Kooperation und die entscheidende Meldung von HYBRIT – Vattenfall und Co. sind erfolgreich gewesen und planen jetzt viele Nummern grösser

Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und jetzt kommt Nel langsam wieder in die Offensive. Am Dienstagb reihte Nel sich in eine Gruppe von starken Partnern ein: Ovako, Volvo, Hitachi ABB und H2 Green Steel. ALLES ÜBER DIE KOOPERATION ZUR PRODUKTION „GRÜNEN STAHLS“ – HIER.



Und am Donnerstag

schliesst Nel mit der Howden Group einen Rahmenvertrag für die Weiterentwicklung und Belieferung Nel’s für die „Produkte um den Elektrolyseur herum“. Und hier ist die schottische Howden Group ein bekannter Player: Unter anderem beliefert man bereits Everfuel für das dänische Leuchtturmprojekt Fredericá mit der notwendigen Kompressortechnik. Bekannt sollte Howden den deutschen Anlegern durch die die Übernahme der Balcke-Dürr Rothemühle AG von Mutares sein. WAS DIE KOOPERATION FÜR NEL’S ZUKUNFT BEDEUTEN KÖNNTE UND WORUM ES KONKRET GEHT – HIER.

HÖHEPUNKT: Nel’s Elektrolyseur beliefert die HYBRIT-Pilotanlage in Luleå, Schweden. Proof of concept mit bis jetzt 100 Tonnen Eisneschwamm erbracht!

Seit 2016 verfolgt die Initiative HYBRIT, eine Kooperation von SSAB (Swedish Steel AB, 16.000 Mitarbeiter), LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB, Eisenerzförderer in Schweden) und Vattenfall (Energieversorger), den Zweck, die effizienteste Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Stahl zu schaffen. Mit dem Ziel, 2026 als erster fossilfreien Stahl im industriellen Maßstab auf den Markt zu bringen. UND HIER MELDET DAS JOINT VENTURE DEN PROFF OF CONCEPT UND PRÄZISIERT DIE ERWARTUNG EINER GROSSINDUSTRIELLEN PRODUKTION AB 2026 – ERWARTETER EENRGIEBEDARF 55 TERRAWATT – HIER WAS DAS FÜR NEL BEDEUTEN KÖNNTE – DURCHDRUCH, wenn Nel den Auftrag für den zweiten schritt ebenfalls sichern könnte.

Nel Asa-KURS Montag 21.06.2021: Frankfurt Eröffnung: 1,70 EUR / Schluss Freitag 25.06.2021: 1,88 EUR. Offensichtlich gefällt dem Markt mittlerweile die Vision Nel’s mittlerweile trotz Iberdrola Schock wiede besser. Und die DREI operativen Meldungen werden daebi geholfen haben.





Ballard Power’s grosse Chance? 5 Mrd CAD für Ausbau der H2-Produktionskapazität in Kanada. – UND Folgeauftrag aus Kalifornien

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Und nachdem Ballard Power zuletzt mit einer Produktoffensive auf der Shanghaier H2-Konferenz und Ausstellung punkten konnte, könnte nun die Kanadische Regierung den Ambitionen des H2-Urgesteins einen Schub geben. Und zwar einen gewaltigen. Der Minister für natürliche Ressourcen, Seamus O’Regan Jr, stellte auf einer virtuellen H2-Konferenz ein neues 1,5 Mrd CAD Programm zum Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion „im Lande“ – weitere 3,5 Mrd CAD sollen dadurch aktiviert werden. DAS KOMPLETTE KANADISCHE H2-FÖRERPROGRAMM UND BALLARDS CHANCEN – HIER

New Flyer braucht 20 weitere Brennstoffzellen für seinen Kunden AC Transit in Oakland –

damit wird das kalifornische Transportunternehmen Alameda-Contra Costa Transit District (AC Transit) in Oakland, Kalifornien, seine Flotte der brennstoffzellenbetriebenen New Flyer Busse auf insgesamt 31 Stück ausbauen – Auslieferung noch dieses Jahr. Mit Basllard Technik Und am Ende zählen nun mal die Aufträge, die abgedeckten Einsatzbereiche und die exorbitanten Wachstumsraten des Wasserstoffmarktes – an dem Ballard seinen Marktanteil halten sollte. Dann könnte der aktuelle Kurs der Aktie auf Dauer operativ gerechtfertigt sein und… ALLES ÜBER DEN KALIFORNISCHEN AUFTRAG UND WARUM BALLARD SO STARK BEI BUSSEN IST – DERZEIT WELTMARKTFÜHRER UNANGEFOCHTEN -HIER:



BALLARD POWER CORP.-KURS Montag 21.06.2021: NASDAQ Eröffnung 16,86 USD / Schluss Freitag 25.06.2021: 18,10 USD. Worst Case bei den Zahlen eingetreten. Und was hilft es da, dass man eine interessante Kooperation angekündigt hat. Und auch bei Ballard ging es erst seit Plug Powers Bilanzkorrekturen am Freitag vor drei Wochen nach 10 rabenschwarzen Tagen wieder aufwärts. Plug sei Dank. Und letzte Woche Fortschritte bei der Entwicklung neuer, noch effektiverer Brennstoffzellen. Plus Marketingerfolg in Shanghai. LPlus politischer Rückenwind. Und Folgeauftrag aus Kalifornien. Langsam kommt der Kurs wieder hoch…



SFC Energy schliesst Kooperation für dezentrale Energieversorgung von Messstationen. Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung mit der GWU-Umwelttechnik GmbH (GWU) aus Erftstadt geschlossen. Beide Partner arbeiten bereits seit mehreren Jahren vertrauensvoll zusammen. GWU ist ein etablierter Spezialist im Bereich von Sensor- und Messsystemen für umwelttechnische Anwendungen in den Bereichen Wasser, Boden und Luft. Unter anderem kommen die Systeme – wie beispielsweise das Doppler Wind LiDAR System WindCube – bei der Messung von Windfeldern zum Einsatz. Die aus Langzeitmessungen gewonnenen Daten geben Aufschluss darüber, ob z. B. ein Standort für einen Windpark geeignet ist.

Dezentrale Energieversorgung durch Brennstoffzellen Die Messstationen müssen über Zeiträume von teilweise zwölf Monaten und länger fernab des konventionellen Stromnetzes mit Energie versorgt werden. EFOY Brennstoffzellen stellen dabei als leistungsstarke und umweltfreundliche Stromquelle sicher, dass die GWU-Anwendungen zuverlässig und unterbrechungsfrei valide Daten erheben können. So leisten EFOY Brennstoffzellen einen weiteren wichtigen Beitrag auf dem Weg in eine kohlenstoffarme Gesellschaft.

„Die gemeinsamen Projekte mit unserem Partner GWU waren sehr erfolgreich und haben gezeigt, wie gut sich die Technologien ergänzen. Daher wollen wir mit der Kooperationsvereinbarung die Zusammenarbeit auf eine noch breitere Basis stellen“, sagte Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.



NIKOLA ’s P. Koziner liefert die erste News: 50 Mio Investment für H2-Produktionsstätten- Beteiligung

Seit dem Hindenburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) in der Vergangenheit eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen. Und die Leidenszeit der Aktionäre scheint sich nun aber dem Ende zuzuneigen.

NIKOLA-KURS Montag 21.06.2021: NASDAQ Eröffnung: 16,44 USD / Schluss Freitag 25.06.2021: 18,10 USD. Jetzt gilt für NIKOLA Abarbeiten der selbstgesetzten Vorgaben. Möglichst innerhalb der genannten Fristen. Bis dahin scheint der Kurs seinen Boden gefunden zu haben. Und der Kurs geht sogar langsam wieder hoch. Und das ohne viele Nachrichten. Aber die sollen ja jetzt in den nächsten 6 Monaten nur so fliessen. Spannende Erwartungshaltung – wird hoffentlich nicht enttäuscht. Erste Meldung der Newsoffensive letzte Woche erfolgt.