H2REIHE-KW 23 | H2-Woche: „Energy Earthshot“ – Durchbruch! News zu Nel, Plug Power, NIKOLA, Ballard Power, Everfuel u.a.

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden.

Und langsam laufen auch wieder die Kurse nach oben. Zumindest Plug Power handelt jetzt schon wieder 21 Tage über der psychologisch wichtigen 30,00 USD Marke- seit Vorlage der korrigierten Bilanzen wieder gut 60% vom Tief erholt. Und die Erwartungen an das Urgestein und die ehemalige Kurslokomotive der Wasserstoffs steigen wieder – jetzt fehlt noch die Vorlage der Quartalszahlen, die diese Woche fällig sein sollten. Könnte der ganzen Branche wieder Schwung geben.

„Energy Earthshot“ könnte die Intialzündung sein. US-Ministerin Jennifer M. Granholm fasst es in Worte:

„In einer Dekade wird/soll es 1 KG Wasserstoff zu 1,00 USD geben“ – das wäre der wirtschaftliche Durchbruch. Auch ohne Umweltgesetzgebung wäre damit Wasserstoff konkurrenzfähig zu den fossilen Energieträgern, dazu noch die „CO2-Ersparnisse“-verbrieft als Zusatzertrag. So wären die 200 Mrd USd von Morgna Stanley Nachfragevolumen wahrscheinlich zu niedrig gegriffen. Dazu der Gesetzesvorschlag des Senators Tom Carper, u.a. Chairman des „Senate Committee on Environment and Public Works“: The Clean H2 Production Act. „Energy Earthshot“ &“Clean H2 Production Act“ – genauer

Auch Altmeier sprach bei „seiner Fördertopfverteilung“ davon, das Deutschland Vorreiter beim Wasserstoff in Europa werden will.Genauso wie Spanien sPremier für sein Land, ganz zu schweigen von China’s Ambitionen, wo diese Woche die grosse Wasserstoffkonferenz in Shanghai stattfand.

DAS WETTRENNEN DER STAATEN UM DIE WASSERSTOFFINDUSTRIE MIT VIELEN ZUKUNFTSARBEITSPLÄTZEN IST IN DER HEISSEN PHASE.

Wird der gesamten Branche nochmals einen kräftigen Schub geben können. Und wer werden die Gewinner sein?

„Bis 2040 sind weltweit 213,5 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazitäten geplant. In Europa sind insgesamt 85 % der Projekte geplant, in Deutschland 23 %.“ (Fazit Aurora Report – Download-Form-HIER)

ALLES KLAR oder? Es bleibt die generelle Frage, ob die Ernte von den Anderen eingefahren wird und eben nicht von den Pureplayern? Und in welchen Staaten werden die Gewinne rihren Sitz haben oder ihre Produktionsstätten?

In letzter Zeit glänzten eher die Quereinsteiger wie ThyssenKrupp, Uniper oder SiemensEnergy mit den kursbewegenden Wasserstoffprojekten. Und eher weniger kam von Nel, Ballard Power und den anderen Spezialisten. Wird noch ein spannender Wettlauf werden. Ob Nel’s Technologiefortschritt wirklich gegen die tiefen Kassen einer Linde, Siemens Energy oder Uniper ankommen kann?

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Wir machen machen wir den Anfang mit der Firma mit 5 Mrd USD in der Kriegskasse, um Märkte zu gestalten und zu prägen – in Europa (Renault, Acciona), Südkorea (SK Group) und mit einem US-H2-Netzwerk:

Plug Power hält Wort: 4. Standort des US-H2-Netzwerkes ist lokalisiert!

Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager scheint vorbei: Jetzt kann er wieder versuchen operativ den Drive zu zeigen, den man bis „vor den Bilanzproblemen“ an den Tag legte. Und es kommt Schwung in die Aktivitäten Plug Powers: Nachdem vor 14 Tagen Plug Power eine Ausschreibung für den Umbau der Pariser Flughäfen zu Wasserstoff-Hubs gewinnen konnte, legte man einen Gang zu und machte aus dem Renault MoU ein Unternehmen namens HYVIA, das bereits Ende des Jahres mit der Auslieferung seiner FCV-Leicht-LKW beginnen wird. Und letzte Woche dann der nächste Baustein:

Plug Power bestimmt H2-Produktionsstandort Nummer 4 für das US-weite Netzwerk: Camden County in Georgia schliesst die Lücke

Am 10.06.2021 wurde es amtlich: Plug Power wird in Camden County, Georgia, eine Wasserstoffproduktionsstätte für die Versorgung des Südostens der USA errichten. Damit wird die gesamte Ostküstenregion bereits abgedeckt. Mit einer Kapazität von täglich 15 Tonnen grünen Wasserstoffs will man die erwartete Nachfrage von Logistikdienstleistern, brennstofffzellenbetriebenen Fahrzeugflotten und industriellen Anwendungen bedienen.

Investitionssumme 84 Mio USD – Produktionsbeginn 2022 – und alles „grün“

Und das Werk in Camden County soll im Mittelpunkt von Plug Powers grünem Wasserstoffnetzwerk liegen, für das jetzt 4 der angekündigten 5 Produktionsstätten festgelegt worden ist. Und wie ein Spinnennetz deckt man nun fast die gesamte USA ab – fast, denn ein Standort fehlt ja noch. Dann wäre das Netzwerk komplett mit Gesamtinvestitionen von rund 500 Mio USD allein für die „grünen Wasserstoff“-Produktionsstätten. ALLES ÜBER DEN NEUEN STANDORT, DIE 3 ANDEREN STANDORTE, DEREN PRODUKTIONSMENGEN , BAUFORTSCHRITT UND LAGE – HIER.

PLUG POWER INC-KURS Montag 07.06.2021: NASDAQ Eröffnung: 30,75 USD / Schluss Freitag 11.06.2021: 31,85 USD. Eine Woche des Sammelns – für neue Anstiege? Bis auf 34,36 USD ging es in der Woche hoch. Aber noch fehlt das letzte Fünkchen. Das könnten die Quartalszahlen diese Woche sein. Denn wenn jetzt noch möglichst termingenau zur Frist 14.06.2021 die Quartalszahlen folgen würden – und möglichst in der gleichen Grössenordnung, wie als vorläufig avisiert, dann…