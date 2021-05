H2REIHE-KW 21 | H2-Woche: Aus 8 Mrd EUR werden über 30 Mrd – dazu Nel, Plug Power, Siemens Energy, Linde, Everfuel, …

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden.

Und langsam laufen auch wieder die Kurse nach oben. Zumindest Plug Power hat wieder die 30,00 USd grenze überschritten – seit Vorlage der korrigierten Bilanzen wieder gut 60% vom tief aufgeholt. Natürlcih: Bei Nel sieht es etwas schlechter aus – insbesondere Iberdrola’s Absage traf die Norweger schwer. Aber insgesamt wieder mehr Lächeln bei den Wasserstoffwerten. Dazu kam am Freitag nochmals ein kräftiger Schub für die deutschen Wasserstoffprojekte: Es galt für 8 Mrd EUR Zuschüsse die geeigneten Projekte auszuwählen. Und Altmeier/Scheuer wählten letztendlich 62 Projekte aus – die zu Investitionen von rund 33 Mrd EUR führen sollen, angeschoben durch die EU- und Deutsche Förderung.

Gewinner bei Altmeier/Scheuer die beaknnten Namen: Siemens Energy, RWE, Linde, ThyssenKrupp und andere

Wasserstoff ist im Gigawattbereich angekommen. Wie bereoits im Aurora Report beschrieben. Anise Ganbold, Global Energy Markets Lead bei Aurora Energy Research kommentierte die Ergebnisse der Studie: “Companies are already betting on the hydrogen economy by investing in projects now. The pipeline of electrolysers is over 200 GW, which is one thousand times the current installed capacity. If all of this capacity were to come online, it could produce up to 32 million tonnes of hydrogen per year, already half of today’s hydrogen demand.”

Oder zusammengefasst:

„Bis 2040 sind weltweit 213,5 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazitäten geplant. In Europa sind insgesamt 85 % der Projekte geplant, in Deutschland 23 %.“ (Fazit Aurora Report – Download-Form-HIER)

ALLES KLAR oder? Es bleibt die generelle Frage, ob die Ernte von den Anderen eingefahren wird und eben nicht von den Pureplayern?

In letzter Zeit glänzten eher die Quereinsteiger wie ThyssenKrupp, Uniper oder SiemensEnergy mit den kursbewegenden Wasserstoffprojekten. Und eher weniger kam von Nel, Ballard Power und den anderen Spezialisten. Wird noch ein spannender Wettlauf werden. Ob Nel’s Technologiefortschritt wirklich gegen die tiefen Kassen einer Linde, Siemens Energy oder Uniper ankommen kann?

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Bevor wir den goldenen Förderregen in Deustchland nähe rbeleuchten machen wir den Anfang mit der Firma mit 5 Mrd USD in der Kriegskasse, um Märkte zu gestalten und zu prägen – in Europa (Renault, Acciona), Südkorea (SK Group) und mit einem US-H2-Netzwerk:



Plug Power fliegt wieder nach oben – Kooperation mit Johnson Matthey passt dazu

Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Das Damoklesschwert der „falschen Bilanzen“, das Übermass an Unsicherheit, das dem Aktienkurs zusätzlich zusetzte ist weg. VORBEI? NOCH NICHT GANZ. DENN ES FEHLEN NOCH DIE Q1-ZAHLEN. Zwar ist seit 15 Tagen zumindest eines klar: ALLES ÜBE RDIE BILANZKORREKTUREN UND DIE DIFFERENZEN IN DEN WICHTIGEN KERNKENNZAHLEN. Aber der Anleger muss immer noch warten. Erwartungsgemäss nicht länger als 30 Tage – wäre Mitte Juni. Alles was eher ist, ist besser für den Kurs der Aktie.

Zumindest wenn man wieder an die alten Kursniveaus anknüpfen will.

Mit SK Group, Renault und Acciona wurden 3 Kooperationen mit jeweils Milliardenvolumen angeschoben. Aber darüber scheint man den breiteren Markt etwas vernachlässigt zu haben – oder anderen überlassen zu haben. Letzte Woche startete Plug Power mit einer Vertriebsoffensive in Europa – mit hohem Anspruch. Und letzet Woche meldete man: „Johnson Matthey will mit Plug Power bei Elektrolyseuren der nächsten Generation zusammenarbeiten“

Johnson Matthey Plc., die mit Spezialchemie, Katalysatoren und Edelmetallraffinerie rund 11,6 Mrd EUR mit rund 12.000 Mitarbeitern im Vorjahr umsetzte, machte heute ein MoU mit Plug Power publik: Beide wollen eine Roadmap erarbeiten für die gemeinsame Entwicklung von sog. High-performance Electrolyseuren mit erhöhter Laufzeit, höherer Ausbeute und insgesamt höherer Energieeffizienz als die derzeitige Produktgeneration. ALLES ÜBER DIE ENTWICKLUNG DERNEUEN GENERATION ELEKTROLYSEURE MIT JOHNSON MATTHEY – ZUKUNFTSOFFENSIVE.



PLUG POWER INC-KURS Montag 24.05.2021: NASDAQ Eröffnung: 27,86 USD / Schluss Freitag 28.05.2021: 30,70 USD. Eine Woche der Erholung für die Aktie. Und mit der verschwundenen Unsicherheit über die Bilanzkorrekturen könnte für die Plug Power Aktie wieder der Weg „nach oben“ frei sein. Jetzt sollten noch möglichst kurzfristig die Quartalszahlen folgen – und möglichst in der gleichen Grössenordnung, wie als vorläufig avisiert. Passend die Europainitiative – Zukunft gefällt immer. Wichtige psychologische Chartmarke von 30,00 USD am Freitag mit Bravour gerissen! Könnte so weitergehen.



NIKOLA-KURS Montag 24.05.2021: NASDAQ Eröffnung: 12,00 USD / Schluss Freitag 28.05.2021: 14,96 USD. Jetzt gilt für NIKOLA Abarbeiten der selbstgesetzten Vorgaben. Möglichst innerhalb der gennanten Fristen. Bis dahin scheint der Kurs seinen Boden gefunden zu haben. Und der Kurs geht sogar langsam wieder hoch. Und das ohne Nachrichten.





















