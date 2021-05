H2REIHE-KW 20 | H2-Woche: Zu alten Hochs? Plug Power’s Lauf beflügelt durch News von Nel, Siemens Energy, ElringKlinger, SFC, Bloom Energy, Ballard – oder umgekehrt?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden.

Und langsam scheint sich die Korrektur ihrem Ende zu kommen: Seit Plug Power vor 10 Tagen seine korrigierten Zahlen vorlegte hat sich allein diese Aktie um rund 50 % erholt. Andere Wasserstoffwerte machten diese Erholung mit. Von einer Trendumkehr zu reden wäre vielleicht noch zu früh. Aber die grünen Vorzeichen sind zurück. Durch die Bank. Passend dazu ein starker Newsflow aus der „H2-Ecke“ diese Woche. Insbesondere überraschte Everfuel, eigentlich ein ziemlich kleiner Player mit grossen Ambitionen, mit direkt drei starken Meldungen. Auch aus der Ecke der deutschen Industrieikonen Bewegung: BASF und RWE wollen gemeinsam mit grünem Wasserstoff die Chemieproduktion in Deutschland klimaneutral gestalten. Dazu diverse andere Meldungen, die in Summe bestätigen, das die grosse wirtschaftliche Bedeutung, die grüner Wasserstoff für die weltweiten Klimaziele haben soll, „auf dem Weg ist“.

Anise Ganbold, Global Energy Markets Lead bei Aurora Energy Research kommentierte die Ergebnisse der Studie: “Companies are already betting on the hydrogen economy by investing in projects now. The pipeline of electrolysers is over 200 GW, which is one thousand times the current installed capacity. If all of this capacity were to come online, it could produce up to 32 million tonnes of hydrogen per year, already half of today’s hydrogen demand.”

Oder zusammengefasst:

„Bis 2040 sind weltweit 213,5 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazitäten geplant. In Europa sind insgesamt 85 % der Projekte geplant, in Deutschland 23 %.“ (Fazit Aurora Report – Download-Form-HIER)

ALLES KLAR oder? Es bleibt die generelle Frage, ob die Ernte von den Anderen eingefahren wird und eben nicht von den Pureplayern?

In letzter Zeit glänzten eher die Quereinsteiger wie ThyssenKrupp, Uniper oder SiemensEnergy mit den kursbewegenden Wasserstoffprojekten. Und eher wenigerkam von Nel, Ballard Power und den anderen Spezialisten. Wird noch ein spannender Wettlauf werden. Ob Nel’s Technologiefortschritt wirklich gegen die tiefen Kassen einer Linde, Siemens Energy oder Uniper ankommen kann? VIELLEICHT bringt jetzt Plug Power einen Gegenbewegung. Und lenkt so den Blick auf die spannenden Meldungen, die in der letzetn Woche „um die Quartalszahlen herum“ im Nebel verschwanden. Im Nebel der verfehlten Erwartungen.

Aber der Cummins Coup von Gestern, der Nel’s Träume zerplatzen lässt, –Cummins schnappt Nel den Perspektivkunden Iberdrola weg. Elektrolyseure in Spanien gefertigt liegen näher. – könnt ein Fanal für die PurePlayer werden.

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Und den Anfang machen wir mit der Firma mit 5 Mrd USD in der Kriegskasse, um Märkte zu gestalten und zu prägen – in Europa (Renault, Acciona), Südkorea (SK Group) und mit einem US-H2-Netzwerk:



Ärger mit der SEC und Start der Europaoffensive – zwei Seiten der Medaille für Plug Power

Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Das Damoklesschwert der „falschen Bilanzen“, das Übermass an Unsicherheit, das dem Aktienkurs zusätzlich zusetzte ist weg. VORBEI? NOCH NICHT GANZ. DENN ES FEHLEN NOCH DIE Q1-ZAHLEN. Zwar ist seit 10 Tagen zumindest eines klar: ALLES ÜBE RDIE BILANZKORREKTUREN UND DIE DIFFERENZEN IN DEN WICHTIGEN KERNKENNZAHLEN. Aber der Anleger muss immer noch warten. Erwartungsgemäss nicht länger als 30 Tage – wäre Mitte Juni. Alles was eher ist, ist besser für den Kurs der Aktie. Und wird der SEC besser gefallen. Denn Anfang letzter Woche erreichte Plug Power ein „blauer Brief“ von der NASDAQ, datiert auf den 18.05.2021 – nach Verstreichen der am 17.05.2021 abgelaufenen vorgegebenen Frist: Nasdaq Listing Qualifications Department stellt

Verstoss Plug Powers gegen Pflichten gemäss Nasdaq Listing Rule 5250(c)(1) fest.

Diese Regel verlangt die fristgemässe Meldung von Quartalsergebnissen im entsprechenden 10-k Formular. ALLES ÜBER DEN ZWEITEN REGELVERSTOSS PLUG POWERS – WAS DROHT? -WAS MUSS GETAN WERDEN. Und Ende der Woche trat Andy Marsh wieder als Macher auf – so wie man ihn kennt. EUROPAOFFENSIVE – HOFFENTLICH NICHT ZU SPÄT FÜR PLUG POWER. „BRIGHT FUTURE“ BEI MAD MONEY ANGEKÜNDIGT.

PLUG POWER INC-KURS Montag 17.05.2021: NASDAQ Eröffnung: 24,17 USD / Schluss Freitag 21.05.2021: 27,89 USD. Eine Woche der Erholung für die Aktie. Und mit der verschwundenen Unsicherheit über die Bilanzkorrekturen könnte für die Plug Power Aktie wieder der Weg „nach oben“ frei sein. Jetzt sollten noch möglichst kurzfristig die Quartalszahlen folgen – und möglichst in der gleichen Grössenordnung, wie als vorläufig avisiert. Passend die Europainitiative – Zukunft gefällt immer.



Elringklinger mit Megauaftrag – Brennstoffzellen verkaufen sich offensichtlich gut

Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) musste in 2020 Abstriche beim Umsatz und noch mehr beim Gewinn machen. Aber „immer noch besser“ als die Gesamtbranche – Automotive. Und vor allem wurden 2020 mit der Plastic Omnium Kooperation wichtige Weichen in die „Wasserstoffzukunft“ gestellt.

Die Auftragspipeline der EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO), des Gemeinschaftsunternehmens von ElringKlinger (60%) und Plastic Omnium (40%), füllt sich weiter: Das Aachener Mobilitätsunternehmen AE Driven Solutions GmbH (AEDS) hat EKPO mehrjährig exklusiv beauftragt, Brennstoffzellenstacks des Typs NM5-evo mit einem geplanten Gesamtvolumen im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich zu liefern. ERFOLGSSPUR FÜR ELRINGKLINGERS ZUKUNFTSPROJEKT BRENNSTOFFZELLE.

ElringKlinger AG -KURS Montag 17.05.2021: Frankfurt Eröffnung: 13,70 EUR / Schluss Freitag 21.05.2021: 14,98 EUR. Brennstoffzellenphantasie brachte die Aktie letztes Jahr aus dem tief. Und die H2-Zukunft scheint rosig.





Siemens Energy – in Dubai geht’s voran mit Wasserstoffprojekten und BASF/RWE Kooperation sollte zusätzlichen Schwung geben

Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) sieht laut seinem CEO Potential für zukünftige Milliardenumsätze mit Wasserstoff. Und da gibt es diese Woche frische Nachrichten.Auch wenn der Kurs der Aktie seit dem DAX-Aufstieg schwächelt, baut man konsequent auf eine nachhaltige Zukunft.Nicht nur das – heftig dementierte – Gerüchte um eine angeblich geplante Komnplettübernahme der Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa Renwable Energy SA (ISIN:ES0143416115) sogar kurzzeitig zur Handelsaussetzung der Aktie des Windanlagenbauers führten, auch an anderer Stelle bewegt sich was im Siemens Energy-Konzern:

Wettrennen der beiden Emirate um die grössere Wasserstoffintiative ist offensichtlich entbrannt – Siemens Energy könnte der lachende Dritte sein

Nachdem Siemens Energy am 18.01.2021 ein umfangreiches „Wasserstoffpaket“ mit Abu Dhabis Staatsfonds zum Abschluss bringen konnte, gab es Fortschritte in der Zusammenarbeit mit der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) und der „Expo 2020 Dubai“-Gesellschaft zu berichten: ELEKTROLYSE UND GRÖSSTE SOLARANLAGE _ WIE SIEMENS ENERGY IN DER WÜSTE REÜSSIERT.

Und WIE SIEMENS ENERGY SICH FREUTE ALS AM FREITAG BASF UND RWE EINE ENGE ZUSAMMENARBEIT VERKÜNDETEN – FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF.

Siemens Energy .-KURS Montag 17.05.2021: XETRA-Eröffnung: 25,66 EUR / Schluss Freitag 21.05.2021: 25,99 EUR. „Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden“, erklärte der CEO Bruch Ende 2020 in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Und es scheint Wirklichkeit zu werden.



Nel’s Beteiligung Everfuel machte diese Woche viel Spass: 100 plus x H-Taxis in Oslo, 30 Mio EU-Mittel, NorskHydro Kooperation

Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel’s ureigener Domäne verbuchen konnten. Und diese Woche konnt esich Nel zumindest mitfreuen – mit Perspektive auf zukünftige Aufträge durch die Beteiligung an Everfuel. Aber es geschah wieder einmal:Cummins schnappt Nel den Perspektivkunden Iberdrola weg. Elektrolyseure in Spanien gefertigt liegen näher.

Everfuel (ISIN: DK0061414711) macht weiter mit seiner Expansionsstrategie zum „Mittler zwischen Produzenten und Nutzern von Wasserstoff“ zu werden.

Nach dem grossangelegten Norwegen-Plan, am 19.03.2021 veröffentlicht, dem Roll-out Plan Schweden kommt Everfuel heute mit einer unerwarteten Geschäftsfeldergänzung auf der H2-Produktionsseite. Eine mit offensichtlich grossen Dimensionen und mit doppeltem Nutzen: H2-Produktion für das im Aufbau befindliche Tankstellennetz Everfuels und Versorgung der Aluminiumhütten Hydros mit „grünem Wasserstoff“ – mit Co-Investor und gleichzeitig garantierter Abnahmemenge: NORSKHYDRO SETZT AUF EVERFUEL AN DEN STANDORTEN SEINER ALUMINIUMHÜTTEN – SPANNEND.

Und dann gab es noch einen weiteren Erfolg: Weg frei für die 100 MW Elektrolyseanlage plus, die im dänsichen Nachhaltigkeits-Industriepark errichtet werden soll. EINZELHEITEN ZUM STAND DES BEIHILFEVERFAHRENS UND ETWAS ÜBER 100 MIRAI IN OSLO MIT OPTION EINER AUSWEITUNG -GRÜNE TAXIS.

Everfuel -KURS Montag 17.05.2021: Frankfurt Eröffnung: 6,575 EUR / Schluss Freitag 21.05.2021: 7,24 EUR.

Nel Asa-KURS Montag 17.05.2021: Frankfurt Eröffnung: 1,64 EUR / Schluss Freitag 21.05.2021: 1,68 EUR.





Daimler Trucks oder NIKOLA – sieht eigentlich nach einem klaren Sieger aus, aber…

Daimler Trucks oder NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) sieht nach David gegen Goliath aus. Aber gerade Tesla (ISIN:US88160R1014) zeigte den etablierten Herstellern, das mit Flexibilität, neuen Denkansätzen und einer gewissen Risikobereitschaft zumindest in der ersten Phase der E-Mobilität für PKW der klare Sieger der oft verlachte, nicht erntsgenommene Newcomer sein kann. Und auf einmal befinden sich die Grosskonzerne in der ungewohnten Position des Verfolgers wieder und dann hilft nur noch sehr viel Geld. Wenn überhaupt. Ob später dann die Pioniere sich wirklich dauerhaft etablieren können und einen Marktanteil behaupten können, ist dann noch DIE Frage.

VERGLEICH ZWISCHEN DEN BEIDEN – VOM TIMING KÖNNTE NIKOLA VORTEILE HABEN, ABER…



NIKOLA-KURS Montag 17.05.2021: NASDAQ Eröffnung: 12,29 USD / Schluss Freitag 21.05.2021: 11,98 USD. Jetzt gilt für NIKOLA Abarbeiten der selbstgesetzten Vorgaben. Möglichst innerhalb der gennanten Fristen. Bis dahin scheint der Kurs seinen Boden gefunden zu haben, aber für einen Kurserholer fehlen die Fortschritte.