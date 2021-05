H2REIHE-KW 19 | H2-Woche: Kursfeuerwerk durch Plug Power’s Befreiungsschlag? Nel, Enapter, Bloom Energy, Ballard – News mit Zukunft.

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden.

Und letzte Woche könnte möglicherweise das Ende der ausgeprägten Korrektur der wasserstoffwerte eingeöeitet worden sein: Die ehemalige Kurslokomotive Plug Power konnte endlich die mit viel Unsicherheit erwarteten Bilanzkorrekturen liefern. Und sie waren wirklich von deratig geringer Bilanzwirkung, wie Plug Power immer beteuert hatte. Blick wieder frei für die Perspektiven. Nicht nur für die Perpsektiven Plug Powers, sondern auch für die anderen Wasserstoffwerte. Die Rahmenbedingungen für eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft – ob nun die 10 Billiarden oder zumindest die 200 Mrd von JPMorgan für Brennstoffzellen – sind gesetzt und werden immer besser. Beispielsweise die Biden Adminsitration ist erst am Anfang ihrer Klimapolitik…

Vor einem Jahr handelten die Wasserstoffaktien auf einem wesentlich niedrigeren Niveau

Mit dem sowieso schon angeschlagenen Wasserstoffsektor testete beispielsweise Plug Power nach den noch vor gar nicht langer Zeit gesehenen Hochs bei 73,18 USD (am 26.01.2021) immer neue Zwischen-Tiefstände. Nicht zu vergessen: Immer noch auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu den Kursen von vor 12 Monaten – 3,80 USD ist beispielsweise das 52-Wochen-Tief der Plug Power-Aktie. Es gibt also immer noch für länger engagierte Aktionäre viel zu verlieren repsektive immer noch sehr hohe Buchgewinne, die man sichern kann oder eben könnte.

Anise Ganbold, Global Energy Markets Lead bei Aurora Energy Research kommentiert die Ergebnisse der Studie: “Companies are already betting on the hydrogen economy by investing in projects now. The pipeline of electrolysers is over 200 GW, which is one thousand times the current installed capacity. If all of this capacity were to come online, it could produce up to 32 million tonnes of hydrogen per year, already half of today’s hydrogen demand.”

Oder ihr Kollege Richard Howard, Research Director bei Aurora Energy Research ergänzt:“The growth of the hydrogen electrolyser pipeline, to more than 200 GW globally, is an early indication of the rapid rollout of hydrogen infrastructure that we are likely to see in the coming years. However, there remains a significant gap in costs between ‘green’ hydrogen production from electrolysers, and existing, carbon intensive hydrogen sources. Governments across Europe have set out ambitious plans for hydrogen to drive the decarbonisation of industry and other parts of the economy, but electrolyser projects are still held back by red tape combined with a lack of specific policies and incentives.”

ALLES KLAR oder? Es bleibt die generelle Frage, ob die Ernte von den Anderen eingefahren wird und eben nicht von den Pureplayern?

In letzter Zeit glänzten eher die Quereinsteiger wie ThyssenKrupp, Uniper oder SiemensEnergy mit den kursbewegenden Wasserstoffprojekten. Und eher wenigerkam von Nel, Ballard Power und den anderen Spezialisten. Wird noch ein spannender Wettlauf werden. Ob Nel’s Technologiefortschritt wirklich gegen die tiefen Kassen einer Linde, Siemens Energy oder Uniper ankommen kann? VIELLEICHT bringt jetzt Plug Power einen Gegenbewegung. Und lenkt so den Blick auf die spannenden Meldungen, die in der letzetn Woche „um die Quartalszahlen herum“ im Nebel verschwanden. Im Nebel der verfehlten Erwartungen.

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Und den Anfang machen wir mit der Firma mit 5 Mrd USD in der Kriegskasse, um Märkte zu gestalten und zu prägen – in Europa (Renault, Acciona), Südkorea (SK Group) und mit einem US-H2-Netzwerk:



Wird Plug Power nun befreit „aufsteigen“ nach Klärung der Unsicherheit? Voraussetzungen dafür sind gegeben.

Andy Marsh’s, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Das Damoklesschwert der „falschen Bilanzen“, das Übermass an Unsicherheit, das dem Aktienkurs zusetzte ist weg. In der sowieso sich hochschaukelnden Korrektur der Wasserstoffwerte war die angekündigte Bilanzkorrektur ein weiterer beinahe- „Sargnagel“ für die Wasserstoffs und insbesondere für die ehemalige Kurslokomotive Plug.

Und seit Freitag vor Handelsbeginn die korrigierten Bilanzen vorliegen, ist zumindest eines klar: Plug Power ist absolut nicht vergleichbar mit anderen „Bilamnzskandalen“ wie NIKOLA, Steinhoff oder gar Wirecard. Wie Plug Power seit Kenntnis der Notwendigkeit von Bilanzkorrekturen immer kommunizierte: Die zukünftigen Geschäftsvorfälle, zukünftigen Ertragsmöglichkeiten oder gemachten Prognosen werden nicht verändert. Insgesamt zeigen die Korrekturen eine eher untergeordnete Bedeutung. Die Aussagekraft der nun korrigierten Bilanzen 2018, 2019 und 2020 ist im Kern unverändert. ALLES ÜBE RDIE BILANZKORREKTUREN UND DIE DIFFERENZEN IN DEN WICHTIGEN KERNKENNZAHLEN — UND DER AKTUELLE AURORA RESEARCH REPORT MIT DEN PERSPEKTIVEN DES GANZEN SEKTORS — UND DIE JPMORGAN PROGNOSE

PLUG POWER INC-KURS Montag 10.05.2021: NASDAQ Eröffnung: 22,60 USD / Schluss Freitag 14.05.2021: 24,58 USD. Eine weitere turbulente Woche für die Aktie. Aber seit Freitag sind die Karten neu gemsicht. Und mit der verschwundenen Unsicherheit über die Bilanzkorrekturen könnte für die Plug Power Aktie wieder der Weg „nach oben“ frei sein. Jetzt sollten noch möglichst kurzfristig die Quartalszahlen folgen – und möglcihst in der gleichen Grössenordnung, wie als vorläufig avisiert.





Nel im Tal der Tränen – Gutes verpufft. Rückenwind könnte nur….

Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel’s ureigener Domäne verbuchen konnten. Handlungsbedarf.

Und letzte Woche enttäuschte Nel mit Quartalszahlen, die „unter den Erwartungen lagen“. Und das in der sowieso schon laufenden Korrekturphase der Wasserstoffwerte kombiniert mit anderen ebenfalls „schlechten“ Q1-Ergebnissen von Ballard Power – Ergbenis fast Ausverkaufsstimmung. Normalerweise ein Phänomen in der Endphase einer Korrektur.

RTI International wird vom US-Energieministerium gefördert – inclusive Elektrolyseanlage von Nel

Die Non-profit Organisation hat eine Arbeitsgemeinschaft neben Nel unter anderem mit GE, Xcel Energy, Great River Energy, Otter Tail Power Company, diversen Hochschulforschunsgeinrichtungen und Shell gebildet. EINZELHEITEN ZUM PILOTPROJEKT – DAS SKALIERBAR IST – DAS IN ZUKUNFT EINEN RIESENMARKT FÜR NEL ERSCHLIESSEN KÖNNTE

Und für alle, die es vorige Woche verpasst haben: Zahlen, die die Erwartungen verfehlten:

Erwartungen der Analysten für das Q1/2021: Umsatz (mittlere Schätzung) – 198 Mio NOK(Vorjahr: 127 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,127 NOK (Vorjahr: 0,00 NOK). Zwar zeigen die Umsätze ein erfreuliches Wachstum von 24 % auf 156,9 Mio NOK, bleiben aber damit weit hinter den – wohl zu optimistischen – Erwartungen zurück. Und das EBITDA blieb ungefähr im erwarteten – negativen – Rahmen von Minus 74,3 Mio NOK. Insgesamt ergab sich ein VOSTEUERVERLUST von 579,9 Mio NOK. NOCHMALS DAS GESAMTE ZAHLENWERK UND DIE ANTWORTEN AUS DER FRAGERUNDE – über NIKOLA, Pläne und Wachstumsaussichten. – HIER



Und die verfehlten Erwartungen führten dann zu einem beinahe ungebremsten Kursrutsch. Widerstände fielen als ob sie keinerlei Belang hätten. Und jeweils am Freitag setzte dann eine Erholung ein. Die vom 07.05.2021 verpuffte in der letzetn Woche, aber die Kursbewegung vom letzten Freitag könnte – mitgerissen von Plugs Befreiungsschlag sich diese Woche fortsetzen. Jetzt würden bei Nel Aufträge, neue Umsätze helfen – eine Besserung der Stimmungslage für H2-Werte generell erscheint möglich. Nel Asa-KURS Montag 10.05.2021: Frankfurt Eröffnung: 2,02 EUR / Schluss Freitag 14.05.2021: 1,71 EUR.





BALLARD POWER CORP.-KURS Montag 10.05.2021: NASDAQ Eröffnung 15,15 USD / Schluss Freitag 14.05..2021: 14,64 USD. Worst Case bei den Zahlen eingetreten. Und was hilft es da, dass man eine interessante Kooperation angekündigt hat. Und auch bei Ballard ging es erst am Freitag nach 10 rabenschwarzen Tagen wieder etwas aufwärts. Plug sei Dank.

NIKOLA Aktie lebt noch. Jetzt gilt es die Terminplanungen einzuhalten.

NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) konnte sich in den letzten 14 Tagen von der Korrekturbewegung der Wasserstoffwerte abkoppeln. Warum? Einmal gab es einen „Verkauf“ von 100 Trucks an einen Hafenlogistiker in Kalifornien – passend zur Infrastrukturintiative , die man vor einigen Tagen mit Travel Centers of America Inc. startete. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden zuerst im Grossraum L.A. auf zwei bestehenden TA-Petro Stationen in Kalifornien H2-Tankanlagen für den Schwerlastverkehr eingerichtet. Wahrscheinlich schon im Vorlauf zu den Verhandlungen., deren Ergebnis die 100 Truck Order ist. Die Kalifornische Total Transportation Services Inc. will für L.A.insgesamt 100 E- und Brennstoffzellen Tre’s. DIE EINZELHEITEN DER 100 LKW-ORDER, DEREN EINORDNUNG IN DEN KONTEXT – HIER

Und seit dem 07.05. gibt es klare Ziel- und Zeitvorgaben. Kombiniert mit weniger Verlust als erwartet – feste Zeitpläne und Checklisten sind transparent

„During the first quarter Nikola continued to deliver on our previously communicated milestones and execute on our business plan,” leitete Mark Russell, Nikola’s Chief Executive Officer den Quartalsbericht ein. “We have had continued success in commissioning and validating the Nikola Tre BEVs, and are nearing completion of both our Ulm, Germany and Coolidge, Arizona manufacturing facilities.” GENAUE CHECKLISTEN ZU ALLEN RELEVANTEN BEREICHEN: Testphase der Tre’s, Status IVECO Produktion in Ulm, Coolidge Factory Ausbau, wichtige Ereignisse seit Januar , welche Milestones in 2021 noch erreicht werden sollen und natürlich die Zahlen!



NIKOLA-KURS Montag 10.05.2021: NASDAQ Eröffnung: 11,55 USD / Schluss Freitag 15.05.2021: 12,10 USD. Tendenziell scheint es besser zu werden. Jetzt gilt für NIKOLA Abarbeiten der selbstgestezten Vorgaben. Möglichst innerhalb der gennanten Fristen.





















Und mit potentieller Strahlkraft in dieser Woche:

