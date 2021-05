H2REIHE-KW 17 | Beenden Quartalsergebnisse die Korrektur? Letzte Woche NIKOLA, Plug Power, Bloom Energy, Nel, Everfuel, Daimler Trucks u.a. mit News.

Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de

Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel’s ureigener Domäne verbuchen konnten. Aber zumindest die Beteiligung Everfuel läuft zur Höchstform auf. Im Rahmen eines ehrgeizigen Investitionsplans von 1,5 Mrd EUR wollen die Dänen bereits vor 2030 allein 1 Mrd EUR mit dem Verkauf von Wasserstoff an eigenen Wasserstofftankstellen verdienen. Und bisher sind die von Everfuel eingesetzten Technologien beinahe ausschliesslich von Nel – sowohl der 20 MW Elektrolyseur in Frederica, als auch die geplanten oder erfolgten Wasserstofftankstellen-Stationen in Dänemark oder Norwegen. Neben den „drohenden Aufträgen“ für den geplanten Ausbau des Südnorwegen-Netzes auf 15 Stationen:

Und Everfuel verkündete letzte Woche grossangelegte Schweden Strategie mit 15 neuen Wasserstofftankstellen mit Fertigstellung bis Ende 2023

Everfuel nach dem Norwegen-Plan vom 19,03.,der für Südnorwegen 15 Tankstellen bis 2023 vorsieht, den nächsten potentiellen Auftragsturbo für Nel. Bis Ende 2023 will Everfuel 15 H2-Tankstellen strategisch über Schweden verteilt einrichten. AUSFÜHRLICH NELS POTENTIELLE AUFTRGASWELLE VON DER DÄNISCHEN BETEILIGUNG – HIER AUSFÜHRLICH.



Und Nel holte sich eine grosse Ingenieurgesellschaft an Bord, um auch grosse Aufträge abwicklen zu können – ALLES ÜBER DIE KOOPERATION MIT AIBEL, DIE NEL DIE GLAUBWÜRDIGKEIT BRINGEN SOLL AUCH GROSSE AUFTRÄGE ABZUWICKELN – WICHTIGER ALS VIELE ANDERE NACHRICHTEN DER LETZTEN MONATE – HIER AUSFÜHRLICH.

Diese Woche Dienstag gilt es: Nel ist „dran“

Und nach den Impulsen durch neue Partnerschaften und Everfuels Schweden-Plan, der für Nel potentiell Zusatz-Umsatz bedeutet, richten sich die Augen am Dienstag insbesodnere auf potentiell neue Aufträge oder erwartete Aufträge. Denn genau daran fehlte es in den letzten Wochen – grosse Aufträge, wie sie ThyssenKrupp, Siemens Energy und Linde (mit ihrem ITM-Joint Venture) erringen konnten in den letzten Wochen für ihre Eelktrolyseanlagen. Spannend wird es um 08:00 Uhr: „A live webcast of the Q1 2021 results will presented at 08:00 on May 4th“ (NEL Pressemitteilung)

Und wie sehen die Erwartungen der Analysten aus für das Q1/2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) – 198 Mio NOK(Vorjahr: 127 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,127 NOK (Vorjahr: 0,00 NOK).

Und für 2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) 123 Mio USD / 1.024 Mio NOK, Nettoergebnis (mittlere Schätzung) Minus 63,7 Mio USD / 529 Mio NOK

Analysteneinschätzung – VOR DEN ZAHLEN: BUY (durchschnitttlich), Kursziel (mittleres): 30,04 NOK. Kurs: 24,18 NOK (30.04.2021)

Gerade Nel’s Kursentwicklung krankt derzeit nicht nur an der generellen Wasserstoffwert-Korrektur, sondern auch an fehlenden grösseren Aufträgen oder Kooperationen. Hier sind die Erwartungen bei den immer noch hohen Bewertungsrelationen hoch. Und sollten auf Dauer nicht enttäuscht werden. Aber die Wood und Aibel Kooperationen legen die Basis für die Umsetzung „grosser Wasserstoffprojekte“ – unter Nutzung von Nel Technologie. Nel Asa-KURS Montag 26.04.2021: Frankfurt Eröffnung: 2,548 EUR / Schluss Freitag 30.04.2021: 2,44 EUR. Aktie auf Lauerstellung? Zum Absprung bereit am Dienstag?





Everfuel mit Roll-Out Plan für Süd-Schweden mit 15 neuen Wasserstoffstandorten geht man kräftig voran

Everfuel (ISIN: DK0061414711) macht weiter mit seiner Expansionsstrategie zum „Mittler zwischen Produzenten und Nutzern von Wasserstoff“ zu werden. Nach dem grossangelegten Norwegen-Plan, am 19.03.2021 veröffentlicht, kommt nun das Nachbarland in den Fokus:15 Wass erstofftankstellen in Schweden geplant. Bis Ende 2023 will Everfuel 15 H2-Tankstellen strategisch über Schweden verteilt einrichten. EVERFUELS „GROSSER PLAN“ FÜR 1 MRD EUR UMSATZ BIS 2030 NIMMT IMME RMEHR GESTALT AN – HIER AUSFÜHRLICH MIT DEN MOSAIKSTEINEN NORDNORWEGEN, SÜDSCHWEDEN, DÄNEMARK.



Everfuel A/S-KURS Montag 26.04.2021: Stuttgart Eröffnung: 7,16 EUR / Schluss Freitag 30.04.2021: 8,31 EUR. Wieder ein weiterer Baustein in Everfuels Landkarte – Südschweden. Nord-Norwegen, Dänemark und Norddeutschland bereits eingeplant. Und wann kommt BENELUX? Und Everfuel Plan für „grüne Wasserstoffversorgung Skandinaviens“ für LKW, Busse und PKW, die die wichtigsten Verkehrskorridore in Norwegen, Schweden und Dänemark abdecken soll steht.

Ballard Power wird am Montag nach Handelsschluss Quartalszahlen liefern und erklärt am Dienstag, wohin es gehen wird

Wie die Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2020 zeigten, liegen die wirklich guten und grossen Zeiten vor Ballard Power. Zumindest, wenn man dem CEO und einigen Analysten glauben mag. Und für diese Zukunft in dem zukünftigen Billionen-Dollar Markt werden jetzt die Pflöcke gesetzt. Werden jetzt die Kunden für die grossen Stückzahlen gesichert – durch Kleinserien, Prototypen, erste Einsätzen. Dazu sollte es am Dienstag klare aussagen geben. Neben den Bilanzzahlen das möglicherweise wichtigere Ereignis. Natürlich sollte man zumidnest die Erwartungen treffen, da sonst möglicherweise Kursausschläge möglich wären. Übernervöse Anleger plus andauernde Konsolidierung/Korrektur inclusive noch bestehenden Kursgewinnnen sind eine gefährliche Gemengelage. Spannung also garantiert, wenn Ballard „will hold a conference call on Tuesday, May 4, 2021 at 8:00 a.m. Pacific Time (11:00 a.m. Eastern Time) to review first quarter 2021 operating results.“ (Pressemitteilung Ballard Power)

Und wie sehen die Erwartungen der Analysten aus für das Q1/2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) – 32 Mio CAD(Vorjahr: 34 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,061 CAD(Vorjahr: 0,085 CAD).

Und für 2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) 120 Mio USD, Nettoergebnis (mittlere Schätzung) Minus 48,3 Mio USD