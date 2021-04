H2REIHE-KW 16 | Wow. Gibt Klimagipfel Schwung für H2-Werte? Letzte Woche Plug Power, Ballard Power, Uniper, ThyssenKrupp, Siemens Energy, SFC u.a. mit News.

Anfang des Monats machte Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079) von sich reden: Rahmenvertrag über die Einrichtung von mehr als 40 MW Brennstoffzellenkapazität im Nordwesten der USA für eine Stromversorgung von insbesodnere Klein- und Mittelbetrieben mit elektrischer Energie, um Netzschwankungen und Schwächen der Stromversorung in der Region auszugleichen. Mit der Stabilisierung eines zeitweise überlasteten Stromnetzes könnte Bloom sich einen ganz neuen Markt eröffnen. UND DIE RIESENCHANCEN FÜR BLOOM IM STATIONÄREN BEREICH DER BRENNSTOFFZELLEN.



Und am 23.04.2021 setzte man ein Ausrufezeichen besonderer Art. Man meldete ein ganzes Heer neuer Repräsentanten – Veteranen aus verschiedenen Grosskonzernen sollen Bloom Energy nach vorne bringen – und dazu wird auch noch ein Verkaufsbüro in Dubai errichtet. All-in. HIER DIE NEUEN PLAYER – ALL IN

Bekannte Namen sollen Umsatzsprung bringen – richtiger Schritt!

In der Schar der ernannten Markenbotschafter, Consultants und Repräsentanten sind Manager, die führende Rollen bei Unternehmen wie Alstom, Samsung, Baker Hughes und GE innehatten. Sie werden alle berichten an den Executive Vice President International Business, Azeez Mohammed.

“We are thrilled to welcome this team of international industry veterans to Bloom Energy,” erläutert der erfahrene Manager Azeez Mohammed. “They each bring vast experience in energy and technology industries and valuable perspectives and relationships that will help us unlock new global markets, foster sustainable growth and attract unparalleled talent. International markets are ready for Bloom Energy’s innovative, clean technologies that will help chart a path toward a sustainable and resilient energy future, and our initial discussions with potential partners are promising. By leveraging trusted partners to grow our global footprint, we can focus on what we do best – innovating to deliver best-in-class products and services to our customers.”



Und ein ausehenerregender Artikel des Washington Examiner über die potentiellen Gewinner von Bidens Klima-Strategie.



In diesem Beitrag finden sich klare Hinweise auf die Ausrichtung der Klimapolitik der neuen Adminsitration. “In terms of the policy environment, hydrogen is a little bit of a blank slate, which is a challenge and an opportunity,” bemerkt Paul Wilkins, „senior director of federal government relations for Bloom Energy“, . “We’d love to see the administration put together a national hydrogen strategy.”

Oder wie es von Julio Friedman, Senior research Scholar beim Columbia University’s Center on Global Energy Policy, heisst “Hydrogen is the Swiss Army knife of decarbonization,” Genauso drückt es bloomberg aus, die ebenfalls am 15.04.2021 unter der Überschrift „These Energy Companies Are Poised to Win Under Biden’s Plan“ eine Bloom Energy zu den Gewinnern der neuen Klimapolitik zählen.

Bloom Energy Corp. Die starke Position Blooms bei Schiffsantrieben mit Brennstoffzellen, der neuen Elektrolysetechnik, den stationären „Stromerzeugern" via Brennstoffzelle und den H2-Gas-Brennstoffzellen könnt ein Zukunft eine starke Marktposition bedingen.