H2REIHE-KW 15 | H2 Kurse im Tal, aber operative Meldungen zeigen viel Zukunft: Nel, NIKOLA, Linde, Uniper, Ballard Power, Plug,…

Anfang des Monats machte Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079)von sich reden: Rahmenvertrag über die Einrichtung von mehr als 40 MW Brennstoffzellenkapazität im Nordwesten der USA für eine Stromversorgung von insbesodnere Klein- und Mittelbetrieben mit elektrischer Energie, um Netzschwankungen und Schwächen der Stromversorung in der Region auszugleichen. Mit der Stabilisierung eines zeitweise überlasteten Stromnetzes könnte Bloom sich einen ganz neuen Markt eröffnen. UND DIE RIESENCHANCEN FÜR BLOOM IM STATIONÄREN BEREICH DER BRENNSTOFFZELLEN.



Diese Woche dann die Ankündigung am 05.12.2021 die Zahlen des Q1 zu veröffentlichen. Verbunden mit viel Zukunft. Und Hoffnungen auf Biden:

Und ein ausehenerregender Artikel des Washington Examiner über die potentiellen Gewinner von Bidens Klima-Strategie.



In diesem Beitrag finden sich klare Hinweise auf die Ausrichtung der Klimapolitik der neuen Adminsitration. “In terms of the policy environment, hydrogen is a little bit of a blank slate, which is a challenge and an opportunity,” bemerkt Paul Wilkins, „senior director of federal government relations for Bloom Energy“, . “We’d love to see the administration put together a national hydrogen strategy.”

Oder wie es vonJulio Friedman, Senior research Scholar beim Columbia University’s Center on Global Energy Policy, heisst “Hydrogen is the Swiss Army knife of decarbonization,” Genauso drückt es bloomberg aus, die ebenfalls am 15.04.2021 unter der Überschrift „These Energy Companies Are Poised to Win Under Biden’s Plan“ eine Bloom Energy zu den Gewinnern der neuen Klimapolitik zählen.

Bloom Energy Corp. -KURS Montag 12.04.2021: NYSE Eröffnung: 24,28 USD / Schluss Freitag 16.04.2021: 24,73 USD. Die starke Position Blooms bei Schiffsantrieben mit Brennstoffzellen, der neuen Elektrolysetechnik, den stationären „Stromerzeugern" via Brennstoffzelle und den H2-Gas-Brennstoffzellen könnt ein Zukunft eine starke Marktposition bedingen.