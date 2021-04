H2REIHE-KW 14 | H2 letzte Woche operativ voraus – ziehen die Kurse nach? Plug Power, Nel, NIKOLA, Everfuel, Bloom Energy, Ballard u.a. liefern ab

Ballard Power überall unterwegs – zweimal TOP

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Aber wie die Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2020 zeigten, liegen die wirklich guten und grossen Zeiten vor Ballard Power. Zumindest, wenn man dem CEO und einigen Analysten glauben mag. Und für diese Zukunft in dem zukünftigen Billionen-Dollar Markt werden jetzt die Pflöcke gesetzt. Werden jetzt die Kunden für die grossen Stückzahlen gesichert – durch Kleinserien, Prototypen, erste Einsätzen.

Und letzte Woche gab es zwei AHA-Meldungen von den Kanadiern

Während wir uns bereits letztens ausführlich mit den Anstrengungen Ballard Powers beschäftigten, den Entsorgungsmarkt für „seine Brennstoffzellen“ zu gewinnen, beginnen wir heute mit der Meldung über die Inbetriebnahme der ersten Doppeldeckerbusse mit Wasserstoffantrieb in den Linienverkehr in Aberdeen – gebaut von Wrightbus mit Ballard Brennstoffzellen. Gefördert im Rahmen des 10 Punkte Plans Boris Johnsons. am 09.04. berichtete Architecture Design über dieses denkwürdige Ereignis. Über eien Flotte von Doppeldeckerbussen zu einem Gesamtauftragswert von rund 8,3 Mio GBP (jeweils gut 500 TGBP je Doppeldeckerbus): „With refuelling taking no more than 10 minutes, the double-deckers comfortably live up to the efficiency of electric equivalents. The buses are a great contribution to fulfilling the city’s pledge to combat air pollution, with carbon emissions greatly reduced as the only emission from the vehicles is water.“ („World-first as hydrogen buses take to the streets„, Jarrod Reedie, Architecture Design)

Und am 09.04. berichtet Ballard über die Lieferung des ersten Frachtschiffes mit Wasserstoffantrieb

im September 2021 im Rahmen der Intiative „Flagships“. Es wird sich um ein Binnenschiff für den Verkehr auf der Seine handeln – betrieben von der Reederei Compagnie Fluvial de Transport (CFT), einer Tochter der Sogestran Gruppe. Und die eingesetzten Brennstoffzellen kommen natürlich von Ballard Power.

“Green and sustainable shipping is a prerequisite for reaching national and international emission reduction targets. Ships powered by renewable hydrogen will make a substantial contribution to reducing emissions from shipping and improving air quality in cities and other densely populated areas,” sagt der Flagships Projekt Koordinator Jyrki Mikkola vom VTT Technical Research Centre of Finland.

Insgesamt sollen mit 5 Mio EUR, im Rahmen des Europäischen Innovationsprogramms „Horizon 2020“ bereits 2018 bewilligt, zwei Frachtschiffe mit Wasserstoffantrieb ausgestattet werden: Eines in Frankreich, eines in Norwegen. Ursprünglich sollte das französische Boot ein Schlepper in der Region Lyon sein, was jetzt durch das Pariser Frachtschiff ersetzt worden ist. Dieses aufgrund der Erfahrungen von Blue Line Logistics (BLL),einer anderen Tochter der Sogestran Gruppe in Belgien, wo bereits 3 Frachtergebaut werden. Wovon bereits in 2021 eiens mit Wasserstoff betrieben werden soll. Und auch diese Schiffe werden mit bALLARD Brtennstoffzellen betrieben werden!