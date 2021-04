H2REIHE-KW 13 | H2-Story lebt. Erholungstendenzen gestützt durch News von Nel, Ballard, Plug Power, SFC, Wacker Chemie, Enapter, Bloom Energy…

Diese Woche machte Bloom von sich reden: Rahmenvertrag über die Einrichtung von 40 MW Brennstoffzellenkapazität im Nordwesten der USA für eine Stromversorgung von insbesodnere Klein- und Mittelbetrieben mit elektrischer Energie, um Netzschwankungen und Schwächen der Stromversorung in der Region auszugleichen. Mit der Stabilisierung eines zeitweise überlasteten Stromnetzes könnte Bloom sich einen ganz neuen Markt eröffnen.



Insgesamt eine Ersparniss von 50.000 Tonnen CO2-jährlich durch diesen Rahmenvertrag mit diversen Stromversorgern im Nordwesten – wovon bereits 7,5 MW in der Umsetzungsphase sind. „Community distributed generation can be a national model to provide small businesses and residential customers greater access and choice for clean and reliable power generation sources,” sagt Ivor Castelino, managing director, business development, Bloom Energy. “These types of projects allow Bloom to provide clean power in a small footprint with enhanced resiliency to customers who, otherwise, have not had a choice for their energy needs. Bloom’s compact, easily deployed energy solutions are ideally suited to highly populated areas, where reducing greenhouse gas and air pollution, while enhancing reliability of the local electric grid, are of paramount importance.” — NÄHERE EINZELHEITEN ZU DIESEM SPANNENDEN ANSATZ IM LAUFE DER WOCHE IM nwm.

Bloom Energy Corp. -KURS Montag 292.03.2021: NYSE Eröffnung: 25,69 USD / Schluss Freitag 02.04.2021: 26,35 USD. Die starke Position Blooms bei Schiffsantrieben mit Brennstoffzellen, der neuen Elektrolysetechnik und den H2-Gas-Brennstoffzellen könnt ein Zukunft eine starke Marktposition bedingen. Und vor drei Wochen waren die EINZELHEITEN DER UMSATZZAHLEN, wichtigen Geschäftsvorfälle, genaueres über 4 Mrd Auftragsbestand und Verdopplung der Kapazitäten in 2021 hier: „Bloom Energy News: Break Even in 2021 vor Augen – Bilanzen, insbesondere Q4 können gefallen. Leicht über Erwartungen“