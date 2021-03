H2REIHE-KW 12 | H2-Woche – Plug Power erhält Unterstützung, dazu gute News von Nel, Air Liquide, SFC Energy, Daimler Trucks, Ballard Power,

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden.

Und diese Woche gab es keine wirkliche Erholung. Vielmehr musste die unter kritischer Beobachtung stehende Plug Power trotz zweier „Unterstützunsgaktionen“ weitere Kursverlsute hinnehmen. Und bis endlich die Bilanzkorrekturen vorliegen bleibt die Aktie weiterhin ein Wackelkandidat mit negativem Einfluss auf die gesamte Wasserstoffbranche. Eigentlich schade das dabei die posotven Meldungen dieser Woche mehr oder wneiger unbeachtet blieben aus dem Sektor. Insbesondere Nel konnt endlich wieder mal operative Fortschritte melden. Oder Air Liquide. Oder…

Ansonsten herrscht eine fortgesetzt gute Allgemeinwetterlage für wasserstoff. Und auch wenn die Entscheidung der EU-Parlamentarier in ihrer Resolution vom 25.03.2021 sich für „blauen“ Wasserstoff in Verbindung mit Speicherung des entstehenden CO2’s nicht von allen begrüsst worden ist. So ist doch diese als „Übergangslösung auf dem Weg zu „grünem“ Wasserstoff gewünschte Lösung immer noch besser als fossile Brensntoffe. Für andere wiederum nur ein fauler Kompromiss, der die „grüne“ wasserstoffrevolution nur verlangsamt. Egal. das Thema ist heiss. Und bietet jede Woche neue Entwicklungen.

Diversifizierung, Risikostreuung oder direkt „nur“ in den H2-Index – wenn man an die Wassserstoffzukunft glaubt

Und je nach Risikoneigung ist eine Spekulation auf die Zukunft der Wasserstoffbranche möglich: Mit jeweils begrenzten Einsatz in einzelne Pureplayer – oder direkt mehrere – etwas für den „Alles oder nichts“-Spekulanten. Oder doch lieber in einen oder mehrere der grossen Konzerne mit stark wachsender Bedeutung im Wasserstoffsektor-weniger schwankungsanfällig, aber natürlich auch nicht qualifiziert zu einem Verdoppler oder vervielfacher innerhalb kurzer Zeit.

Und dann gibt es ja noch die Wasserstoffindizes – breiter gestreut – Risikoverteilung auf mehrere Wetten mit Beimischung der grossen Konzerne. Hier findet sich bespielsweise einer von der HypoVereinsbank der „Global Hydrogen Index II“ mit aktuell 20 Unternehmen. Dazu zählen derzeit Ballard Power Systems Inc., Linde plc., Nel ASA und Olin Corp. Der Global Hydrogen Index II auf EUR-Basis wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Oder der „E-Mobilität Wasserstoff Index ®“, der von Morgan Stanley berechnet wird – der derzeit nur aus 9 Werten besteht, maximaler Anteil je Aktie 25 %, u.a. Plug Power, Nel Asa, Linde , Air Liquide, SFC, Ballard Power.

Und letztendlich wird im Moment die Zukunft vorbereitet – die in 2025, 2030 oder 2050 zu einer Billiarden-USD-Umsatzbranche werden könnte

Und da gibt es jede Woche neue Rekord-Joint-Ventures, Rekordinvestitionen, überraschende neue Konstellationen und neue Pläne. Wer unsere Wochenrückblicke der Wasserstoffwerte seit Monaten verfolgt, stellt die immer höhere Dealfrequenz, die immer höheren Volumina fest und die immer grösser werdende Zahl von Konzernen und Unternehmen, die einsteigen – auch diese Woche wieder einer von den ganz Grossen der weiter in die Offensive geht…Daimler Trucks ist aufgewacht…

Und wer es letzte Woche verpasst hat nochmal über den Berlin Energy Transition Dialogue aus der Vorwoche: UND WELCHE KONKRETEN SCHRITTE VERKÜNDET WURDEN UND ANDERES VON DIESER VERANSTALTUNG IN UNSEREM ARTIKEL.

Den Anfang wollen wir heute mit Plug Power machen. Einst gefeierter Stern der Branche – derzeit im Rückwärtsgang. Gut das zur Zeit die Kassen voll sind und keine Kapitalmassnahmen nötig:

Plug Power weiter in ungewohnt defensiver Position: Aber zumindest zwei der wichtigsten Joint Venture Partner schickten diese Woche klare Unterstützungssignale

Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lst derzeit als Krisenmanager gefordert. Seit letzte Woche Dienstag das Eingeständnis: dass die Bilanzen 2018,2019 und die vorläufigen Zahlen 2020 falsch sind und korrigiert werden müssen, die Märkte verunsichert.



Und während es von den Bilanzkorrekturen bisher keine neuen Meldungen oder Zwischenstände gibt – auf die der Markt unegduldig wartet – kam wenigstens eine klare Vertrauensstärkung von einem relativ neuen knapp 10%-Grossaktionär:

Am 07.01.2021 überraschte die Meldung über eine umfassende Kooperation zwischen Plug Power und der südkoreanischen SK Group zur „Eroberung des asiatischen Marktes“. Und gleichzeitig erwarb die SK Group im Rahmen eines Private Placements knapp 10 % der Plug Power Atien zu einem Preis von insgesamt 1,5 Mrd USD. Ohne Discount zum damaligen Aktienkurs an der Börse.

Und am Donnerstag: Offensichtlich steht die SK Group weiterhin zum Joint Venture Partner. Denn sonst hätte nicht heute Kyungyeol Song, der Direktor für Wachstum der SK E&S Co., Ltd., einem Unternehmen der SK Group, in das Board of Directors der Pllug Power berufen werden können. Niemand schickt einen „eigenen Mann“ in die Verantwortung, wenn man an zurückrudern denkt. EINZELHEITEN ZUR BERUFUNG, AUSGERÄUMTEN ZWEIFELN UND DEN NÄCHSTEN WICHTIGEN FRISTEN.

Wichtig ist hier das Timing der Südkoreaner: Natürlich ist die Übernahme eines „Aufsichtsratsmandat“ (Board of Directors – Member) durch einen knapp 10% der Aktien haltenden Aktionär „normal“. Aber dass Donnerstag die SK Group einen Manager in dieses Gremium entsandte – vor der Klärung wie und in welchem Umfang die Bilanzen falsch sind – ist auch eine Botschaft.

Und dann am Freitag nächstes Zeichen eines wichtigen Partners: Renault

Plug Power meldeter ein Sponsorchip mit dem Renault Formel 1 Rennstall Alpine,der bis voriges Jahr noch Renault DP World F1 Team hiess. Auch hier könnte man sagen, „warum nicht“. Aber das Timing ist auch hier mit einer Aussage verbunden. Wenn man die Zusammenarbeit in Zweifel ziehen würde oder ernsthaft überprüfen würde, hätte man die Mitteilung verschoben. Also auch hier drückt eines der neuen – jeweils milliardenschweren – Joint Ventures Plug Powers seine Solidarität mit den Amerikanern aus. Und man fährt nicht mit dem Logo eines Unternehmens durch die Gegend, das man für einen „Betrüger“ hält oder mit dem man nicht mehr zusammenarbeiten möchte. EINZELHEITEN ZUM RENAULT FORMEL EINS SPONSORVERTRAG.

Kein zweites NIKOLA mit Fakenews und falschen Zahlen und Aufträgen – bei Plug Power geht es – bisher ? – um eine nicht US-GAAP-konforme Verbuchung von realen Geschäftsvorfällen

So zumindest der Stand bisher. Und der Stand, dem der Wirtschaftsprüfer, der den Korrekturbedarf feststellte, nicht widersprochen hat. Abgesehen davon, das solche Fehler in einem Unternehmen mit dem Anspruch einer Plug Power nicht vorkommen dürfen und definitiv Organisationsmängel vorliegen, scheint der Markt etwas beruhigt: 1. Der wichtige Bilanzposten Cash ist nicht von der Korrektur betroffen. 2. Bestehende Geschäftsvorfälle und vertragliche Vereinbarungen sind nicht durch die Korrekturen in ihrer Wirtschaftlichkeit betroffen. Und 3. Alle Prognosen über die zukünftige Umsatzentwicklung seien durch die Korrekturen der Bilanzen nicht betroffen und werden aufrecht erhalten.

Erstmal gilt eine Nachbesserungsfrist von 60 Tagen, also bis zum 17.05.2021, das 10-K Formular mit den Zahlen für 2020 an die SEC zu liefern. Falls Plug Power nicht in der Lage zu sein sollte, diese Frist einzuhalten könnte die NASDAQ die Frist um maximal weitere 120 Tage auf höchstens 180 Tage verlängern: Bis zum 13.09.2021 sollte alles geklärt sein -allerspätestens.

PLUG POWER INC-KURS Montag 22.03.2021: NASDAQ Eröffnung: 38,55 USD / Schluss Freitag 19.03.2021: 34,03 USD. Eine weitere turbulente Woche für die Aktie. Aber bis die korrigierten Bilanzen veröffentlicht sind, ist die Aktie anfällig für Gerüchte und extreme Ausschläge. Danach gilt es zu werten, ob die geänderten Bilanzposten Relevanz für die Zukunft besitzen. Für Mutige könnten jetzt schon wieder Einstiegskurse locken…







Und weiter mit einem Grossen der Branche – der auf Jahrzehte mit Wasserstoff bereits Geld verdient:

Air Liquide in Taiwan H2-Meilenstein erreicht. Und parallel mit ArcelorMittal „in H2“ unterwegs

Die Franzosen macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Grossen angekommen. Siemens Energy kooperiert mit Air Liquide im europäischen Wasserstoffmarkt mit hohen Ambitionen und nach Air Liquide’s Japan-Joint Venture gibt es aktuell zwei weitere Wasserstoffmeldungen aus dem Konzern:

Air Liquide stellt Phase 1 ihrer 25 MW-Elektrolysefabrik in Taiwan fertig – Teil eines 200 Mio EUR Investitionsprojekts

Air Liquide errichtet im Tainan Technology Industrial Park eine Fabrikation für ultra-reinen Wasserstoff für die Halbleiterproduktion und für den steigenden Bedarf für Wasserstoff Lösungen im Energiebereich./Mobilitysektor. Im Rahmen eines insgesamt 200 Mio EUR betragenden Investitionsplans wurde die erste Ausbauphase mit Kapazitäten von bis zu 5,000 Nm3 pro Stunde in Betrieb genommen. Jetzt folgen die geplanten Ausbaustufen 2 bis 5 über die nächsten zwei Jahre bis zur Endkapazität von 25 MW. ALLES ÜBER DIESES PROJEKT – UND DIE PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT.

… und reduziert CO2-Emissionen in Arcelor-Mittal Stahlwerk Weiterhin unterzeichneten Air Liquide und ArcelorMittal ein Memorandum of Understanding mit dem Ziel CO2-sparend Stahl im Werk Dünkirchen zu produzieren. Hierfür werden beide Unternehmen den Produktionsprozess durch Wasserstoffeinsatz und CO2-Speicherung nachhaltiger gestalten. Mit diesem Ansatz steht man in direkter Konkurrenz zu ähnlichen Projekten: In Deutschland einmal eine Kooperation von RWE und ThyssenKrupp, einer konkurrierenden von Salzgitter, e.on und Linde und einem schwedischen von der H2GreenSteel Asa. Und Arcelor kombiniert zwei CO2-arme neuartige Stahlproduktionsverfahren erstmals im grossindustriellen Massstab. Weiterhin wird Air Liquide grosse Mengen mit wenig CO2-produzierten Wasserstoffs liefern. Zusätzlich CO2-Speichertechnik. ALLES ÜBER DIESES PROJEKT – UND DIE PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT.



Air Liquide, KURS am Montag, den 22.03.2021, XETRA Eröffnung 136,45 EUR. Und Schluss Freitag 26.03.2021: 136,20 EUR. Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073 ) richtet weiter den Blick auf den wachsenden Wasserstoffmarkt



