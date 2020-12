H2REIHE-KW49-Update | H2: Nel, Plug Power, Ballard Power, SFC, NIKOLA, Everfuel – Absturz und Aufstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Bloom Energy A":

Wasserstoff hat große Chancen ein Energieträger der Zukunft zu werden – zumindest in diesem Punkt sollte Einigkeit herrschen. Dei Multibilliardenprogramme der Industriestaaten und multinationalen Organisationen befeuern einen Hype, der sich erstmal in explodierenden Kurse widerspiegelt.



Perfektes Umfeld für “unsere Wasserstoffwerte”. Wobei langsam die Kursentwicklungen an gewisse Grenzen zu stoßen scheinen – eine Konsoliderung liegt in der Luft. Und die wäre gesund für einen Sektor, der droht heiß zu laufen. Wohlgemerkt hier geht es nicht um die mitttel– und langfristigen Chancen, die immer mehr Substanz erhalten. Aber die Rückgänge diese Woche müssen nicht unbedingt neagtiv bewertet werden.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit in atemberaubenden Tempo

Wöchentlich können wir Pilotprojekte, Technologiefortschritte oder Rekordaufträge melden. Während derzeit Nel als wohl größter Anbieter eine Produktions-Kapazität von rund 80 MW Elektrolyse-Leistung jährlich hat, reden wir derzeit von Aufträgen für mehrere Anlagen weltweit von jeweils mehr als einem GW bis 2030. Von Aufträgen über hunderte von MW für 2024 und und und. Aber die Kapazitäten werden ausgebaut – Nel bereitet gerade die erste vollautomatische Produktionsanlage von Elektrolyse-Geräten in Heroya vor. Hier wird ein Quantensprung in der Kostenstruktur und Produktionsmenge erwartet: Von Handarbeit, derzeit üblich bei der Elektrolyseur Herstellung, zur industriellen Serienfertigung.

Der Zug fährt – Plug Power kauft bereits den Maschnenpark für seine geplante Gigafactory, plant landesweit 5 H2-Produktionszentren für grünen Wasserstoff. Und NIKOLA baut in Arizona Produktionshallen auf der grünen Wiese, Bloom steigert mit jeder neuen Genration seiner Brennstoffzellen und Elektrolysegeräte die Wirtschaftlichkeit um zweistellige Porzentsätze. Und so auch bei den anderen Wettbewerbern

Kapazitätsaufbau – Kostensenkung – Technologiefortschritt

sind die Themen, die eine Branche prägen. So will man einen Billionen-Markt bis 2050 prägen, entwicklen und aufbauen. Auf dem Weg dahin sammelt man beim Topperformer Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) weiter Aufträge ein. Was jetzt ein Prototyp ist oder eine Kleinserie soll oder könnte in wenigen Jahren den Massenmarkt bedienen: Gaussin wagt es mit Plug Power Technik. Und NEL Asa (ISIN: NO0010081235)’s Beteiligung EverfuelA/S (ISIN: DK0061414711) dreht richtig auf: Siemens Gamesa und Südholland. Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung hat man die Chance die Märkte zu besetzen, die gerade im Entstehen sind.

Und die deutsche SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) sicherte sich einen Folgeauftrag aus China. Großfähre mit Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) – Technik. Könnte ein Durchbruch in der Schiffahrt werden. Und der Partner Wrightbus holt sich einen Auftrag in Nordirland.

NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) beinahe vollständig gescheitert: Mit GM gibt es “nur” eine Minimallösung; Badger und Unternehmensbeteiligung sind tot. Bloom Energy Corp (ISIN: US0937121079) mit relativer Kursstärke kündigt Analysten Tag für den 16.12.2020. an – könnte im Umfeld zu interessanten Unternehmens meldungen kommen.

Auch die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) wird wohl mittlerweile als heißer Wasserstofftip gehandelt. Jetzt reicht es sogar für eine Rückkehr ElringKlingers in den SDAX ab Dezember. Brennstoffzellen Produktion mit potentiellen Milliardenumsätzen. Anders wäre der Kurs der Aktie nicht zu erklären – Wasserstoff könnte aus dem wankenden Automotive-Wert einen fast “Hot Stock” machen – und die operativen Chancen im H2-Sektor sind wesentlich höherals bei vielen der “Nur eine Idee”-Wasserstoffwerten, die teilweise zu unglaublichen Multiples gehandelt werden. Und dabei reden wir jetzt nicht von einem der Werte, die wir in unserer Reihe betrachten, sondern von …

Es bleibt spanend wer jetzt alles in “Wasserstoff machen will”

– wir erinnern uns nur an die strauchelnde ThyssenKrupp, die von Wasserstoff als möglichen Rettungsanker sprach. Nachdem vor wenigen Monaten die entsprechende Tochtergesellschaft im “ungewollten, zu veräußernden” Konzernteil eingegliedert worden war. Modethema – mit der Gefahr extremer Übertreibungen. Ob kurzfristige Übertreibungen mittel- und langfristig durch operative Erfolge egalisiert werden können? Bestimmt nicht für alle jetzt gehypten Werte, aber einige werden bestimmt… Oder besser gesagt könnten vielleicht… Chancen ja, Risiken auf jeden Fall auch!

Plug Power startet mit Gaussin hoffnungsvolle Kooperation

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist derzeit einer der “gehyptesten” Wasserstoffwerte mit einer schon fast atemberaubenden Performance. Und das unterlegte Plug Power diese Woche mit einer operativen Meldung – Perpsektive und Story stimmt weiterhin. So wird Plug Power Inc. in Kooperation mit Gaussin Ltd. – einem Pionier bei der Entwicklung emissionsfreier Schwerlastfahrzeuge – Transportfahrzeuge mit der Plug Power ProGen-Brennstoffzelle ausstatten. Und bereits 2021 sollen sie am Markt angeboten werden. So will man einen Beitrag zur Decarbonisierung des Logsitiksektors erbringen – natürlich nicht nur aus altruistischen Gründen. Hier winkt Geld.

Und Plug Power bietet ja mittlerweile die ganze Palette

Also wird es das Komplettpaket – ProGen Brennstoffzelllen plus Elektrolysetechnik aus dem Hause Plug Power: PEM Elektrolyseanlagen werden den notwendigen Wasserstoff liefern.

Gaussin ist Vorreiter und produziert seit über zwei Jahrzehnten emissionsfreie Fahrzeuge für Europa, den Mittleren Osten und Asien. Und durch die Plug Power Komponenten plant Gaussin auch bei “den” Hauptlieferanten in der wachsenden Wasserstoffwirtschaft zu sein.

Mit der neuen Produktoffensive wollen Plug Power und Gaussin neue Frachtmärkte inclusive Logistikzentren, Häfen und Flughäfen in Europa, den USA und weltweit erobern. Anfang 2021 sollen die ersten Fahrzeugtypen am Markt orderbar sein.

OEM ist die Zukunft für Massenproduktion

“Our partnerships with OEM leaders, like Gaussin, allow us to drive green hydrogen solutions in the United States, Europe and beyond,” sagt Andy Marsh, CEO Plug Power. “We are working to integrate ProGen engines in cargo transportation and on-road vehicle applications with best-in-class partners to make the freight and logistics markets greener with our green hydrogen and sustainable energy solutions.”

“Gaussin values its partnership with Plug Power as we further penetrate the sustainable cargo transportation vehicle market,” ergänzt Christophe Gaussin, CEO Gaussin. “Hydrogen is a critical global fuel solution, and Gaussin intended to be a leading solutions provider for the zero-emission vehicle space.”

Plug Power ist schon größter Flüssig-H2 Verbraucher weltweit

Und als Anbieter ist Plug Power mit seinen Brennstoffzellen etabliert neben einer Balalrd Power und eingen anderen. Man bietet wasserstoffbasierte Lösungen für die E-Mobilität in einer Bandbreite zwischen 30 und 125 kW. Plug Power’s modulare ProGen Brennsotffzellen liefern zwischen 30kW und 125kW sind für Erstausrüster wie Gaussin einbaubereit in deren emissionsfreie Lösungsangebote. Und Plug Power nutzt seine Vertriebskraft in diesem Markt um auch seine Elektrolyse-Kompetenz zu vermarkten. Alle smit dem Ziel ein Multi-Megawatt Netzwerk für eine grüne Wasserstoffproduktion aufzubauen.

Transportsektor BRAUCHT emissionsfreie Lösungen

Da der Transportsektor als einer der größten Kraftstoffverbraucher identifiziert werden kann, ist gerade hier immenser Bedarf an nachhaltigen Lösungen. Und Wasserstoff ist eine gute Treibstoffalternative. Insbesondere in Europa, das bereits ab 2024 in den großen Städten Dieselverbote anstrebt. Wasserstoff ist eine der Hauptsäulen in der European Commission’s Hydrogen Industrial Strategy. Und gleiches gilt für den European Green Deal der die Klimaneutralität Europas für 2050 nur erreichen kann, wenn die Rolle Wasserstoffs stark zunimmt.

2023 Gewinne, 2024 1,2 Mrd Umsatz mit Gewinnen!

Einen Gewinn sieht man zumindest noch nicht für 2021 – dann will man zwar eine kräftige Umsatzsteigerung auf mittlerweile 412 Mio. USD erreichen, aber mit einem EBIT von noch Minus 33,3 Mio USD (Nettoergebnis: Minus 90,6 Mio USD) weiterhin in der Verlustzone verharren. 2022 soll ein Umsatz von 573 Mio USD mit einem EBIT(betrieblich) von Plus 10 Mio USD, aber einem Nettoergebnis von immer noch Minus -61,6 Mio USd. Aber 2023 werden bereits Unternehmens-Gewinne erwartet, Und 2024 bereits 1,2 Mrd. USD Umsatz – spannende Erwartungen.

Aktuell stimmt die Entwicklung hin zu diesen Zielen

Für das Q3/2020 meldete Plug Power einen Umsatz von 125,6 Mio. USD. Hiermit liegt man 10% über der eigenen Guidance und 73,4% über dem Umsatz des Q2/20. “Beim Umsatz werden zwischen 103,3 und 112 Mio USD erwartet – 106,5 Mio USD als Consensus. Im Vorjahresquartal standen 56,4 Mio USD Umsatz in den Büchern. Also wird eine beeindruckende Umsatzsteigerung erwartet….” So schrieben wir noch vor den Zahlen und dann: 125,6 Mio. USD. Dass nennt man Übererfüllung der Erwartungen! Und fast natürlich erhöht Plug jetzt seine Jahresprognose auf einen Umsatz zwischen 325 und 330 Mio. USD. Weiter mit der Story.

NEL Asa kann sich gerade zurücklehnen: Everfuel ist sehr aktiv

NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) überzeugte durch bahnbrechende Aufträge in letzter Zeit. Und nach der beteiligungstechnisch abgesicherten Aufgabenteilung mit Everfuel (ISIN: DK0061414711) kann man einerseits an der phänomenalen Kursentwicklung der Beteiligung seit dem Merkur-Listing profitieren und als “gesetzter” Hoflieferant die Initiativen Everfuels feiern:

Everfuel und Siemens Gamesa – Pilotprojekt – 3 MW-Anlage für grünen Wasserstoff

Seit dem Börsengang mausert sich Everfuel (ISIN: DK0061414711) zu einem aktiven Player im Markt: Betreiben von Wasserstoffinfrastruktur ist das Geschäftsfeld. Und passend dazu der Erwerb diverser Wasserstofftransporttransport-Fahrzeuge und Verteilanlagen, die Übernahme in Norwegen und der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Nel’s Norwegen-Tochter, Während der Aktienkurs Everfuels Freudensprünge macht, tut man alles in Dänemark dafür, die Story mit Leben zu füllen.

In der Vergangenheit stellten ein Hauptproblem der Windenergie die extremen Schwankungen in der Produktionsmenge dar. Oft mussten/müssen Anlagen abgeschaltet werden, weil die Stromnetze die Spitzenmegen nicht aufnehmen konnten und können. Und hier bietet sich eine logische Lösung an: Mittels Elektrolyse wird der produzierte Strom sofort zu Wasserstoff umgewandelt. Und diese Produktion scheint derartig variabel möglich zu sein, dass keine Elektrizität mehr verloren gehen muss. Hier kommt nun das neue Projekt von Siemens Gamesa in Dänemarkt zum Zuge: Ausschließlich mit einer 3 MW-Windturbine ohne Anschluss an das Stromnetz (Insel-Lösung) soll Wasserstoff produziert werden. In dieser Testanlage genug für den Betrieb von 50 bis 70 Taxen im Dauereinsatz.

Und Everfuel übernimmt die Logistik – dauerhaft

Everfuel A/S hat eine Vereinbarung mit Siemens Gamesa für die Distribution des produzierten grünen Wasserstoffs geschlossen. Und bereits Anfang 2021 soll die Pilotanlage operativ sein. Standort ist Brande, West-Dänmark.

“This is a significant milestone for Everfuel. It will be the first time we connect the hydrogen value chain from renewable energy production and electrolysis throughdistribution on our own high-capacity hydrogen trailers anddelivery to ourfueling stations. This is ourfirst-in-lineproof of commercialization of atrue green hydrogen value chain,” sagt Jacob Krogsgaard, der CEO und Gründervon Everfuel.

Grüne Energie- produziert von kostengünstigen Windenergieanlagen – ist so auf einmal lagerbar und verteilbar auf das wachsende H2-Tankstellennetz. Und so wird es auch mit dieser Testanlage durch die Logistik Everfuels passieren – ausbaufähig bei wirtschaftlichen Erfolg. Und wenn “man” einmal eine solche Infrastruktur und Logisitkkette beginnt aufzubauen, wird man auch bei einem Ausbau sehr wahrscheinlich gesetzt bleiben als Dienstleister für Verteilung und Lagerung .

Aber auch BENELUX im Blick

Neben den Aktivitäten auf dem Norwegischen Markt und im Heimatmarkt Dänemark hat Everfuel noch weitere hochfliegende Pläne: Nachdem man vor einiger Zeit bereits in einem Vertrag mit der niederländischen Provinz Südholland sich für 12 Jahre die Belieferung und Betankung mit Wasserstoff für die eingesetzten H2-Busse sichern konnte, zeigt man nun Flagge:

Und Everfuel stellte mit Wouter Van der Laak einen ausschließlich für die BENELUX-Region zuständigen Relation-Manager ein – und der ist mit der bestehenden operativen Beziehung zur Provinz Südholland definitiv nicht ausgelastet. Und so sollte man hier weitere Projekte erwarten. So zeigt Everfuel wie man aus einem verkorksten Börsengang und einer erfolgreichen Kapitalerhöhung eine Wachstumsstory mit Substanz unterlegen kann.

Vorsicht

Aber die derzeitige Kursentwicklung ist schon sehr, sehr weit weg von einer realistischen Bewertung des operativen Status Quo. Hier ist man wohl im Club der Wasserstoffwerte angekommen: Diese Aktien handeln größtenteils die Zukunft – ob man daran glauben kann, sollte jeder Anleger für sich selber entscheiden. Zu Bedenken ist die alte Weisheit: “Was hoch steigt, kann auch tief fallen”.

NIKOLA mit kräftigem Schlag vor den Bug

Jetzt ist es raus. Besser ein Ergebnis, als kein Ergebnis, auch wenn die NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) eine Eingung mit GM vorlegt, die nur noch ein müder Schatten der alten vereinbarung ist. Kurzgefasst: Badger wird nicht produziert. Und eine Beteiligung von GM an Plug Power gibt es auch keine – gar nicht zu reden von den ursprünglich genannten 2 Mrd USD für die NIKOLA-Kasse. Was beliebt dann noch? GM gewinnt einen Kunden für seine Brennstoffzellen zum Einsatz in den NIKOLA Sattelzügen. Und selbst das ist noch im Stadium eines MoU – alles geht, nichts muss Zustand. Und dieses Schrumpfpaket: “supersedes and replaces the transaction announced on September 8, 2020″

Zumindest arbeitet man mit GM zusammen – wahrscheinlich. Mehr war wohl derzeit nicht mehr möglich

Enttäuschung am Aktienmarkt – man hatte zumindest eine Beteiligung erwartet, wenn auch zu shclechteren Konditionen. Und das stille Sterben des ehemaligen “Otto Normalverbraucher”- Produkts Badger zeigt, dass viele der “Showeinlagen des charismatischen Trevor Milton wohl weit über das Ziel hinausschossen. So bleibt eigentlich nur die eher philosophische Frage: Deckte der Short-Report Missstände wesentlicher Bedeutung auf oder führte der Report zu einem Bruch in der Story der reinen “Storyaktie” und verhinderte so das Projekt Badger. Für die Aktionäre egal – Ergebnis bleibt: Ein Teil, ein populärer Teil, der Story ist tot.

“We are excited to take this important step with GM, which provides an opportunity to leverage the resources, strengths and talent of both companies,” said Mark Russell, Chief Executive Officer of Nikola. “Heavy trucks remain our core business and we are 100% focused on hitting our development milestones to bring clean hydrogen and battery-electric commercial trucks to market. We believe fuel-cells will become increasingly important to the semi-truck market, as they are more efficient than gas or diesel and are lightweight compared to batteries for long hauls. By working with GM, we are reinforcing our companies’ shared commitment to a zero-emission future.”

Jetzt bleibt das Core-Business

Mit Batterien und mit Brennstoffzellen ausgestattete LKW’s in Europa (gemeinsam mit Iveco) und in den USA in der eigenen Produktionsstätte anzubieten. Inclusive eines umfassenden Wasserstoffinfrastruktur- Netzwerkes in den USA. Und eines völlig neuen Angebotes: Der Kunde zahlt Frachtkilometer – alles inclusive wie LKW, Treibstoff und andere Verbrauchsgüter.

Und der Rest ist Schweigen: “The agreement between Nikola and GM is subject to negotiation and execution of definitive documentation acceptable to both parties. The MOU does not include the previously contemplated GM equity stake in Nikola or development of the Nikola Badger. As previously announced, the Nikola Badger program was dependent on an OEM partnership. Nikola will refund all previously submitted order deposits for the Nikola Badger.”

Reicht das um die noch notwendigen Kapitalerhöhungen am Markt zu platzieren für den Aufbau der H2-Infrastruktur und um die Verluste bis zum Break Even auszugleichen? Schwierige Frage – der Angriff auf Tesla oder der Tesla im LKW-Bereich war wohl mehr als eine Nummer zu groß. Und die storyaktie ist durch die heutige Vereinbarung knapp an der Katastrophe “vorbeigeschrappt” – aber viel bleibt nicht mehr von Trevor Miltons hochfliehgenden Plänen. Kärrnerarbeit und retten, was geht. Vielleicht reicht es ja für das Basisprojekt.

BP ist noch ein Hoffnungsträger – noch

Leider gab es zu BP seit längerem – so auch nicht während der Quartalszahlenpräsentation – Aussagen. Und bisher genauso wenig zum Stand des Infrastrukturprojekts der US-weiten Wasserstoffversorgung. Also Nichts zu dem für Nel so wichtigen Projekt – von Trevor Milton noch im Oktober als letzte wichtige Aufgabe in 2020 bezeichnet. Und hier muss NIKOLA liefern. Denn ohne die Infarstruktur, dem NIKOLA-Modell “pay per freight”, ist NIKOLA “nur” einer von vielen… Und dann noch einer,der noch gar keinen Umsatz macht. Dass wäre zu wenig. Aber mit einem klaren Infarstrukturplan, durchfinanziert durch eigene Mittel plus eventuelle Kapitalerhöhungen, bliebe die NIKOLA Story zumindest in Teilen intakt.

Drohend: 90 Mio Aktien Trevor Miltons – keiner weiß was er will

Am 30.11.2020 liefen Haltefristen für NIKOLA-Aktien im Volumen fast des bisherigen Freefloats aus: Derzeit 171 Mio Aktien im Streubesitz könnten durch bis zu 161 Mio Aktien zusätzlich handelbar durch ein fast verdoppeltes Angebot unter Druck geraten. Andere Quellen sprechen von bis zu 130 Mio neu-handelbaren Aktien. Insbesondere die Pläne des Ex-CEO Trevor Milton mit seinen über 90 Mio Aktien sind unbekannt. Und bleiben es bis jetzt auch. Ein Damoklesschwert für die zukünfitge Aktienkursentwicklung.

Und diese Woche konnte sich Bloom Energy letztendlich auf dem erreichten Kursniveau mehr als behaupten. Im Vergleich zu den anderen Wasserstoffwerten war man also relativ sehr stark. Am Montag kündigte Bloom Energy einen virtuellen Analysten Tag für den 16.12.2020 an. Hier sollte es ein Update geben und möglicherwiese nutzt man das Umfeld dieser Veranstaltung, um neue Geschäftsabschlüsse zu lancieren. Könnt einteressant werden, ansonsten Nachrichten Fehlanzeige.

Linde betreibt derzeit rund 150 Dampfreformierungs- und Druckwechsel-Adsorptionsanlagen und erziele zwei Milliarden Dollar mit Wasserstoff aus Erdgas. Und weiterhin laufen bei Linde mehr als 80 Elektrolyse-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 40 MW zur Produktion von grünem Wasserstoff.

Die Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Großen angekommen: Auf der Nachfrageseite beispielsweise bei Amazon, Microsoft, Wal Mart und vielen anderen, die auf Wasserstoff als ein Mittel zur Erreichung der eigenen CO2-Ziele setzen, und auf der Angebotsseite versuchen die großen klassischen Gasekonzerne – neben den großen Ölfirmen wie BP – ihren Anteil am “Kuchen” zu sichern. Linde, bereits mit 2 Mrd. Umsatz im Wasserstoffsektor stark, will diesen in Zukunft nach den Worten des CEO S. Angel vervierfachen, und Air Liquide will dem ewigen Konkurrenten nicht nachstehen.

Dagegen sehen die Umsätze, selbst die als ambitioniert geltenden Zielumsätze einer Nel oder Plug Power relativ unscheinbar aus. Aber natürlich ist die potentielle Spanne, die bei einem Gaseproduzenten schon sehr gut ist, bei den Pureplayern im Erfolgsfalle möglicherweise noch wesentlich höher. Aber Air Liquide macht bereits jetzt Milliardengewinne und ob Nel oder Plug Power jemals Gewinne erzielen werden, ist möglich aber nicht sicher…

