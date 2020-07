H2REIHE-KW30-Update | Wasserstoffaktien - Ballard Power & NEL werden Shortziele, Plug Power setzt auf Zukäufe und NIKOLA bringt zuviel Aktien

Kräftige Kursrückschläge für Wasserstoffaktien - quer durch die Bank. Bei Nikola gibt es dafür eine nachvollziehbare Begründung, aber bei den anderen Werten geht es wohl um absicherung der exorbitanten Kursgewinne der letzten Monate - keine schlechte Strategie für Investierte. Heißgelaufen war ein häufig gehörtes Stichwort. Die Perspektiven für Wasserstoff habne sich nicht geändert. Die Riesenprogramme in Europa und insbesondere Deutschland geben Perspektive, sehr viel Perspektive. Und die Stimmungslage bei den großen amerikanishcen Konzernen gibt auch Perspektive. Aber kurzfristig ist wohl konsoliideren angesagt - wie lange? Sollte der Gesamtmarkt jetzt ebenfalls auf Konsolidierung schalten, könnte es bei sehr gut gelaufenen Werten weitere Gewinnmitnahmen geben. Ab wann und ob Kaufkurse gesehen werden? Schwierig. Die aktuellen Bilanzzahlen als Bewertunsgbasis gebne wenig hoffnung, aber Wasserstoffaktien werden aufgrund ihrer zukünftigen Umsäätze und Gewinne gehandelt - und die Zukunft sieht weiter rosig aus, sehr rosig. Aber generelle Marktunsicherheit ist Gift für die Kurse von Perspektivwerten... {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

NIKOLA - weniger abgestraft für die Kapitalerhöhung, sondern für die Warrants, die zu Aktien umgewandelt werden



NIKOLA musste bereits letzte Woche Freitag nachbörslich einen kräftigen Kursrückschlag verkraften, der sich am Montag bei Markteröffnung im US-Handel fortsetzte: Angekündigt wurde eine Kapitalerhöung zur Finanzierung weiteren Wachstums - soweit i.O. und zu erwarten - und die Umwandlung diverser erteilter "Optionen" - Warrants - in Aktien, die seinerzeit für Dienstleistungen ausgegeben worden sind, die Nikola so nicht in Cash leisten musste, sondern eben in Form von Optionsrechten auf zukünftige Aktien. INSGESAMT geht es um 249.843.711 neue Aktien - bisher waren die Warrants nicht wirklich fungibel und es ist davon auszugehen, das einige der Warrant-Inhaber die übertragenen Aktien "zum Kasse machen" nutzen könnten. Von diesem Schlag erholte sich die Aktie die ganze Woche nicht, sondern ging noch weiter runter.

Hier ist nicht nur ein charismatischer Gründer und "Chefkommunikator" ala Elon Musk am Werke ist, sondern es gibt durchaus Substanz und technische Innovationskraft - nicht ohne Grund hat sich beispielsweise Bosch schon in einem sehr frühen Stadium beteiligt und Ingenieursleistungen in großem Umfang eingebracht

Und mittlerweile ist die Market Cap annähernd halbiert vom Hoch auf 10,7 Mrd. USD - aber das Ende der Fahnenstange ist wohl noch nicht erreicht. Abwarten wäre hier vielleicht keine falsche Strategie. Einstiegskurse? Selten das ein Unternehmen, das mit Null Umsatz von einer der großen amerikanischen Banken als "Storyaktie" mit mehr Chancen als Risiken gesehen wird. Die Perspektive in 2027 ein Unternehmen mit geschätzt 1,7 Mrd. Gewinn vor Steuern zu sein war hier wohl Grund genug - ob das den Kurs wieder Richtung JP Morgan Kursziel von 45,00 USD bringen kann? abwarten. Storyaktien brauchen ihre Zeit.

NIKOLA-KURS Montag 20.07.2020: NASDAQ Eröffnung: 39,20 USD / Schluss Freitag 24.07.2020: 29,92 USD.



NIKOLA Corp. | Powered by GOYAX.de

Plug Power Inc. lenkte letzte Woche den Fokus auf seine Zukäufe

Am 21.07.2020 lenkte Plug Power den Fokus auf seinen Neuerwerb United Hydroge, einen der größten noch privat gehaltenen Wasserstoffproduzenten Nordamerikas. United war der erste unabhängige Anbieter der gesamten Wasserstoffkette von der Produktion über Verteilung bis zum Verkauf. Produktionskapazität derzeit 6,4 t täglich, Ausbau auf 10 t in naher Zukunft und danach werden weitere Steigerungen angestrebt. Wichtig für Plug Power war auch die erworbene Manpower: " Bringing a wealth of talent and expertise, the acquisition of United Hydrogen Group significantly enhances Plug Power's capabilities in hydrogen generation, liquefaction and distribution logistics." (PP, 21.07.2020, HP)

Der am 23.07.2020 vorgestellte Neuerwerb Giner ELX geht in die Richtung Technologie hin zu grünem Wasserstoff - also Wasserstoff gewonnen mit erneuerbarer Energie, um die Ökobilanz über den ganzen Lebenszyklus zu optimieren.. Der Neuwerb steigert die Expertise bei einem für grünen wasserstoff wichtigen Elektrolyseverfahren und bei Energiespeichern, um Ökostrom nutzbar für die Elektrolyse zu machen: "one of the most experienced teams in the world in Proton Exchange Membrane (PEM) electrolysis. So experienced that most of the team has worked for two decades or more in the field. The company's offerings include the world's largest, most efficient and cost-effective PEM hydrogen generators; grid-level renewable energy storage solutions, and on-site hydrogen generation systems for fuel cell vehicle refueling stations." (PP, 23.07.2020, HP)

Plug Power bietet bereits jetzt marktfähige Produkte an und ist nach der einsetzenden Konsolidierung, die eigentlich überfällig wäre, vielleicht in den nächsten Tagen einen zweiten Blick wert, für jemanden der die Story "Wasserstoff" für attraktiv hält und über Einzelwerte nachdenkt. Oder man wartet erstmal eine gewisse Bodenbildung bei den Wasserstoffaktien ab - die Zukunft ist in Jahren nicht in Monaten, also verpasst man möglicherweise ...

PLUG POWER INC-KURS Montag 20.07.2020: NASDAQ Eröffnung: 8,92 USD / Schluss Freitag 24.07.2020: 8,52 USD.



Ballard Power gerät ins Visier von Lakewood

Die hohe Bewertung der Wasserstoffaktien ist allgemein Thema und jetzt wird Ballard Power "herausgepickt" - Lakewood soll laut der Nachrichtenagentur Bloomberg insbesondere in Aktien der Ballard Power eine Chance auf hohe Shortgewinne sehen. In seinem Quartalsschreiben an Kunden informierte Lakewood über seine Entscheidung Shortpositionen in Ballard Power aufzubauen. 100 Mio. USD Umsatz und „fortwährende Verluste“ seien für die exorbitante Kursentwicklung der Aktie einfach zu wenig. Bisher scheint man bei Lakewood damit goldrichtig zu liegen. Wobei Ballard in den letzten Tagen zwar Kurseinbußen hinnehmen musste, aber nicht wesentlich höhere, als die anderen Wasserstoffwerte und wesentlich geringere als NIKOLA. DIE GANZE STORY BALLARD POWER 'S IN UNSEREM TEIL 1 ÜBER WASSERSTOFFAKTIEN:-Ballard Power Systems Inc - Kursrakete steigt weiter oder...

Wobei an den Terminmärkten der Optimismus für Ballard Power weiterhin ungebrochen scheint. Eine Meldung auf "theFly" am Donnerstag um 10:08 Uhr bestätigt dies, insbesondere das Put/Call/Ratio spricht Bände: "Bullish option flow detected in Ballard Power with 13,216 calls trading, 15x expected, and implied vol increasing almost 18 points to 121.04%. Aug-20 21 calls and Aug-20 23 calls are the most active options, with total volume in those strikes near 11,700 contracts. The Put/Call Ratio is 0.11. Earnings are expected on August 5th." Roth Capital erhöhte erst am 13.07.2020 sein Kursziel auf 25,00 USD von 20,00 USD bei weiterhin BUY. Und National Bank bleibt wohl vorerst bei ihrem Marketperformer, wie Anfang Juli bei Coverageaufnahme gemeldet.

Bullish option flow detected in Ballard Power with 13,216 calls trading, 15x expected, and implied vol increasing almost 18 points to 121.04%. Aug-20 21 calls and Aug-20 23 calls are the most active options, with total volume in those strikes near 11,700 contracts. The Put/Call Ratio is 0.11. Earnings are expected on August 5th. Read more at:

Bullish option flow detected in Ballard Power with 13,216 calls trading, 15x expected, and implied vol increasing almost 18 points to 121.04%. Aug-20 21 calls and Aug-20 23 calls are the most active options, with total volume in those strikes near 11,700 contracts. The Put/Call Ratio is 0.11. Earnings are expected on August 5th. Read more at:

BALLARD POWER CORP.-KURS Montag 20.07.2020: NASDAQ Eröffnung: 19,07 USD / Schluss Freitag 24.07.2020: 15,81 USD.

Bei NEL Asa auch Shortseller - ob's klappt? Sieht so aus...

Nel hat genauso wie Ballard Power das Problem, das die aktuellen Bilanzzahlen wenig über die zukünftig möglichen Geschäfte ausagen - gefundenes Fressen für Shortseller, wenn zuvor die Aktienkurse sehr, sehr gut gelaufen sind. So wie bei NEL Asa halt. Also eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die ambitionierten "Wetten auf die Zukunft" Begehrlichkeiten wecken.

Am 22.07.2020 wurde also eine Shortposition von Arrowstreet Limited in Höhe von 0,54% der NEL Aktien aufgebaut und PDT Partners soll eine bestehende Position auf 0,64 % aufgestockt haben. Sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, rationaler Positionsaufbau. Die Entwicklung der Wasserstoffaktien generell - mit den beiden "Zugpferden" Ballard und NEL - zeigte letzte Woche Richtung Süden; fragt sich nur, wo die Kursziele der Shorts liegen.

NEL Asa-KURS Montag 20.07.2020: Frankfurt Eröffnung: 2,03 EUR / Schluss Freitag 24.07.2020: 1,74 EUR.

