H2O.ai gibt branchenführende Reihe an Vortragenden für H2O AI World London 2018 bekannt

Bevorstehende Konferenz über die neuesten Trends in derkünstlichen Intelligenz und Datenwissenschaft bietet Einblicke vonExperten aus den Reihen von PwC, Barclays, NVIDIA und anderenLondon (ots/PRNewswire) - H2O.ai (https://www.h2o.ai/), derOpen-Source-Marktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz(KI), gab heute die neuesten Ergänzungen in der Reihe derVortragenden bei der H2O AI World London(http://h2oworld.h2o.ai/h2o-world-london/) bekannt. Im Rahmen derzweitägigen interaktiven Veranstaltung finden technischeDeep-Dive-Sitzungen, Vorträge über reale geschäftlicheAnwendungsfälle und praktische Schulungen statt. Mit Referenten vonPwC, Barclays, NVIDIA, IBM, Citi und anderen wird die KonferenzDatenwissenschaftler, Business-Analysten und Führungskräfte ausverschiedenen Branchen zusammenbringen, um die neuesten Trends in denBereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen undDatenwissenschaft, wichtige Anwendungsfälle und die größtenHerausforderungen, denen die Branche derzeit gegenübersteht, zudiskutieren.Besuchen Sie die H2O.ai in London, um sich mit der Community zuverbinden und erfahren Sie über branchenweit anerkannte Referentenund praktische Schulungen wie Sie den vollen Wert von KI, ML, DeepLearning und Datenwissenschaft ausschöpfen können. Melden Sie sichhier (https://www.eventbrite.com/e/h2o-ai-world-london-2018-tickets-48016161632) an, um sich Ihren Platz zu sichern.Am ersten Tag der Konferenz konzentrieren sich die Veranstaltungenauf praktische technische Schulungen zu den zukunftsweisendenProdukten von H2O.ai: H2O Driverless AI(https://www.h2o.ai/products/h2o-driverless-ai/), H2O-3(https://www.h2o.ai/products/h2o/) und Sparkling Water(https://www.h2o.ai/products/h2o-sparkling-water/), dieDatenwissenschaftler und Analysten aller Ebenen in die Lageversetzen, durch Automatisierung und modernste Rechenleistungschneller und effizienter an Projekten zu arbeiten. Diese Schulungenwerden neuen und bestehenden Anwendern von H2O.ai-Produkten dienotwendigen Informationen vermitteln, um ihre datenwissenschaftlichenTools optimal einzusetzen.Am zweiten Tag der H2O AI World finden Keynote-Präsentationen vonH2O.ai und mehreren Branchengrößen statt, die auf das Potenzial vonKI zur Lösung echter Probleme eingehen. In den Sitzungen werdenEinblicke zu den verschiedenen Herausforderungen, denen Unternehmenbei der Nutzung des Potenzials von KI gegenüberstehen, vermittelt,während in den Schulungen allen Teilnehmertypen beigebracht wird, wiesie den vollen Wert der Bereiche KI, ML, Deep-Learning undDatenwissenschaft sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch austechnischer Sicht nutzen können.Die Reihe an Keynote-Referenten besteht aus:- Sri Ambati, Gründer und CEO, H2O.ai: Ambati startete H2O.ai miteinem klaren Ziel im Sinn: außergewöhnliche KI für alle zugänglichzu machen. Bekannt für sein Talent, sich Killer-Apps in sichschnell entwickelnden Umgebungen vorzustellen und herausragendeTeams zusammenzustellen, um diese Vision zu verwirklichen, hatAmbati H2O.ai zu einem der führenden Anbieter von maschinellemLernen und künstlicher Intelligenz gemacht. Durch Open Source H2Ound die automatische maschinelle Lernplattform Driverless AI treibter die qualitativ hochwertige Produktentwicklung innerhalb desUnternehmens voran und nutzt diese, um seine Leidenschaft für diesinnvolle Veränderung der Welt durch KI zu beflügeln.- Shanker Trivedi, Senior Vice President of Enterprise Business beiNVIDIA: Mit über 30 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen in denUSA, Großbritannien und Indien leitet Trivedi seit 2009 denweltweiten Vertrieb und die Geschäftsentwicklung für NVIDIAsProdukte in den Bereichen Rechenzentrum und professionelleVisualisierung, darunter TESLA HPC- undHyperscale-Rechenzentrumsserver, DGX AI Supercomputer, QUADROGrafik-Workstations und CUDA-, OpenACC-, Deep-Learning- undGRID-Virtualisierungssoftware.- Gary Rapsey, Global Assurance Chief Innovation Officer bei PwC:Rapsey ist weltweit führend bei der Innovation derAssurance-Dienstleistungen von PwC. In den letzten fünf Jahrenleitete er die Entwicklung und Implementierung neuerAudit-Technologien, die sich insbesondere auf Lösungen im Bereichkünstliche Intelligenz konzentrierten.Zu den weiteren Vortragenden bei der H2O AI World aus den Reihender Kunden und Partner von H2O.ai zählen:- Dr. James Tromans, Head of Data Science for FX Trading bei Citi:Tromans wird eine Sitzung mit dem Titel "Building a well-oiledmachine" moderieren, in der er erörtert, was es braucht, um einleistungsstarkes Team in der Welt des demokratisierten maschinellenLernens aufzubauen und zu leiten. Er wird einen genauen Blickdarauf werfen, wie Teams alles von der Technologie über dieAlgorithmen bis hin zu Prozess und Engagement auswählen, und wohinuns diese Entscheidungen führen können.- David Kearns, Produktmanager, Analytics Ecosystem, Data Science andBusiness Analytics bei IBM: Wie passen KI, maschinelles Lernen undBaseball zusammen? In seiner Veranstaltung "Hit a home run makingbaseball decisions using artificial intelligence and machinelearning" wird Kearns genau das behandeln und anhand von realenBaseballdaten veranschaulichen, wie ML-Technologien und -Konzeptedie heutigen Entscheidungen unterstützen.- Levi Brackman, Principal Data Scientist bei Travelport: Alsleitender Datenwissenschaftler bei einer führendenReiseverkehrsplattform sind Brackman und sein Team regelmäßig mitden komplexen Anforderungen an Datenverarbeitung, Leistung undLatenz in großem Umfang konfrontiert. In seinem Vortrag wirdBrackman aufzeigen, wie Travelport H2O und andere großeDatentechnologien einsetzt, um diese Probleme zu lösen, undpraktische Ratschläge für andere Unternehmen geben, die gerade erstam Anfang ihrer KI-Reise stehen.- Avkash Chauhan, Vice President, Artificial Intelligence Platforms &Businesses bei Macnica America: Für jeden Hersteller ist es wichtigzu wissen, wie der Ertrag für den nächsten Produktionszyklusausfallen wird, und er muss die Schlüsselkomponenten kennen, diezur gewerblichen Produktion beitragen, damit diese jederzeit füreine maximale Produktionsausbeute optimiert sind. Chauhans Beitrag"Using DriverlessAI for yield production and top responsiblefeatures in manufacturing" behandelt, wie man maschinelles Lernenauf diese kritischen Fertigungsprobleme anwendet und er zeigt aufwie Macnica America Driverless KI verwendet, um Fertigungsdaten zuverarbeiten und Prozesse zu optimieren.- Tanya Berger-Wolf, Mitbegründerin und Direktorin von Wildbook:Berger-Wolf ist Mitbegründerin und Direktorin von Wildbook, einemTechnologieprojekt für den Naturschutz, das gemeinnützige Wild Me,das durch riesige Bildersammlungen geht, um verschiedene Tierartenund Individuen innerhalb dieser Art zu erkennen. Bei dieserPräsentation wird Berger-Wolf darüber sprechen, wie Wildbook diemaschinelle Lerntechnologie einsetzt, um wissenschaftlicheUntersuchungen, Naturschutz und Bürgerkunde zu ermöglichen undwelche potenziellen Auswirkungen diese Bemühungen auf mehrerebedrohte Arten auf der ganzen Welt haben könnten.Die H2O AI World London präsentiert zudem eine Reihe vonPanel-Diskussionen, die man nicht verpassen sollte:- Women and Inclusion in Data Science: Erkenntnisse von Frauen imBereich der Datenwissenschaften zu diesem wichtigen Thema.- Treffen mit den Großmeistern von Kaggle: Eine der am meistenerwarteten Sitzungen im Rahmen der H2O AI World: Zuhören und Lernenvon KI-Experten. Erfahren Sie, wie sie ihren Einstieg gemachthaben, erhalten Sie Tipps und Einblicke zu den neuestenEntwicklungen im Bereich KI.H2O AI World 2018 London- NUR bis zum 17. Oktober - Sonderaktion 2 für 1 (174,50 £/Ticket)- Wann: Montag, 29. Oktober bis Dienstag, 30. Oktober 2018- Wo: London Hilton on Park Lane - 22 Park Lane, London, W1K1BE,Großbritannien- Kosten: 349 £ für den allgemeinen Einlass, 99 £ für Studenten- Hier geht es zur Programmübersicht: h2oworld.h2o.ai- Wenn Sie ein Mitglied der Presse sind und teilnehmen möchten:Kontaktieren Sie press@h2o.ai, um einen Code für eine kostenloseEintrittskarte zu erhalten.- Sie sind verhindert? Verfolgen Sie den Tag im Livestream:https://www.h2o.aiVerlinken Sie sich mit H2O.ai- Erfahren Sie mehr unter: www.h2o.ai- Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/H2Oai- Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/2820918/- Laden Sie Driverless AI für 21 Tage als kostenlose Testversionherunter: www.h2o.ai/try-driverless-ai/- H2O.ai wurde von Gartner als Leader im BereichData-Science-Plattformen und Plattformen für machinelles Lernen im2018 Magic Quadrant bezeichnet: www.h2o.ai/gartner-magic-quadrant/Informationen zu H2O.aiH2O.ai gilt als Open-Source-Marktführer auf dem Gebiet derkünstlichen Intelligenz und verfolgt das Ziel, KI für alle zudemokratisieren. H2O.ai revolutioniert die Anwendung künstlicherIntelligenz in Verbindung mit Software mit seinerkategorieschaffenden, visionären Open-Source-Plattform fürmaschinelles Lernen, H2O. Über 14.000 Unternehmen nutzenOpen-Source-H2O für einsatzkritische Anwendungsfälle in den BereichenFinanzwesen, Versicherung, Gesundheitswesen, Einzelhandel,Telekommunikation sowie Verkauf und Marketing. Driverless AI vonH2O.ai nutzt KI zur Durchführung von KI, um ein einfacheres,schnelleres und effektiveres Mittel zur Implementierung von DataScience bereitzustellen. Im Februar 2018 bezeichnete Gartner H2O.aials Leader im 2018 Magic Quadrant für Data-Science-Plattformen undPlattformen für maschinelles Lernen. H2O.ai schließt sich mitführenden Technologieunternehmen wie NVIDIA, IBM, AWS, Azure undGoogle zusammen und blickt mit Stolz auf seinen wachsendenKundenstamm, zu dem unter anderem Capital One, Progressive Insurance,Comcast, Walgreens und PayPal gehören. Für weitere Informationen undDetails darüber, wie H2O.ai Unternehmen auf intelligente Weise zumWandel verhilft, besuchen Sie bitte www.h2o.ai.Pressekontakt für H2O.ai:Erika Kamholzpress@h2o.ai949-282-8560Logo - https://mma.prnewswire.com/media/681933/h2oai_Logo.jpgOriginal-Content von: H2O.ai, übermittelt durch news aktuell