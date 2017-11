Gysi beklagt Abstand der Linken zur Digitalisierung (FOTO)

Hamburg (ots) -Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken, beklagt imExklusiv-Interview mit dem DUB UNTERNEHMER-Magazin den Abstand seinerPartei zum digitalen Wandel. Offensiv mahnt der meinungsstarkePolitiker zum gesellschaftlichen und politischen Schulterschluss beiFragen zu Demokratie und Datenschutz.Dr. Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken, moniert denAbstand von Teilen der Linken zum Thema Digitalisierung. "WasIndustrie, Wirtschaft und neue Technologien betrifft, herrscht beiden Linken sicher eine Art Konservatismus. Diesen teile ich nicht",so der per Direktmandat in den neuen Bundestag eingezogeneOppositionspolitiker im Gespräch mit dem DUB UNTERNEHMER-Magazin. DieAusgabe 6/2017 mit dem Exklusiv-Interview erscheint am 23. November2017.Beim Einsatz Künstlicher Intelligenz sieht Gysi die Chancen imVordergrund: "Computer können immer mehr leisten, trotzdem gibt eseinen Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz.Zum einen kann künstliche die menschliche Intelligenz an bestimmtenPunkten nicht ersetzen. Zum anderen schaffen neue Technologien immerauch neue Arbeitsplätze."Kein bedingungsloses GrundeinkommenEinem bedingungslosen Grundeinkommen vor dem Hintergrund des vonder Digitalisierung getriebenen Arbeitsmarktwandels hingegen erteilter, im Gegensatz zu einigen Parteigenossen, ähnlich wie die von DUBUNTERNEHMER dazu befragten Parteispitzen Angela Merkel (CDU), MartinSchulz (SPD) oder Christian Lindner (FDP) eine Absage: "Wenn dieProduktivität sich so weit entwickelt, dass Maschinen immer mehrTätigkeiten übernehmen, dann ist meines Erachtens ein bedingungslosesGrundeinkommen keine Lösung, sondern die Verkürzung der Arbeitszeit.Als weitere zu lösende Zukunftsfragen hat Gysi die AspekteSpezialisierung und Datenschutz ausgemacht: Deutschland müsse nichtüberall führend sein. Das seien die USA im Übrigen auch nicht. GysisVorschlag: "Wir könnten doch zum Beispiel im Bereich derWebsicherheit die Schutzmechanismen versuchen neu zu definieren undzu verbessern, weil man sich in Übersee viel weniger darum kümmertund vieles verschlafen hat." Beim Thema Datenschutz müssen laut Gysivor allem Haftung und Verantwortung geklärt sein. "DieÜbereinstimmung zwischen Rechten, Pflichten und Verantwortung mussimmer stimmen. Und das ist in Teilen des digitalen Sektors nicht derFall."Ruck-Rede: Gysis parteiübergreifender AppellRückblickend auf das Ergebnis der Bundestagswahl fordert Gysideutliche Konsequenzen aller arrivierten Parteien. "Eigentlich müsstees nun von der CSU bis zur Linken einen Ruck geben, um bei allenUnterschieden eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die dasInteresse, die AfD zu wählen, abbaut." Eine Sichtweise, die vor demHintergrund der gescheiterten Jamaika-Sondierungsgespräche unddrohender Neuwahlen eine zusätzliche Dynamik erhält.Zudem drängt Gysi auf eine neue Europapolitik: "Wir haben zwareine funktionierende globale Wirtschaft, aber keine demokratischlegitimierte funktionierende Weltpolitik. Es gibt jedoch vieleUnternehmen, die weltweit Beschäftigte haben, und alle Menschen imdigitalen Zeitalter wissen, auf welchem Wohlstandsniveau man wo lebt.Das ist der Unterschied zu früher."Für Lösungen nimmt der frühere Oppositionsführer der Linken diePolitik in die Pflicht: "Interessant ist, dass keine Regierung weiß,wie sie darauf reagieren soll. Aus diesem Grund wird dies zu einerder Kernfragen der Zukunft werden", so Gysi.Das gesamte Interview lesen Sie im DUB UNTERNEHMER-Magazin und aufDUB.de. Hintergrund: DUB UNTERNEHMER erscheint zweimonatlich in einerGesamtauflage von über 285.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplaram Flughafen, sowie als Supplement in Handelsblatt undWirtschaftsWoche. Thematischer Fokus ist die digitale Transformation.Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte undInvestoren.Mehr Informationen zum Thema Digitalisierung können auf demContent- und Karriere-Portal Deutsche Unternehmerbörse abgerufenwerden: www.dub.de.Das vollständige Interview können Sie unter www.dub.de/gysiabrufen.Über die Deutsche Unternehmerbörse DUB.deDie Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist das Portal fürUnternehmer, Gründer und Investoren. Kaufen oder verkaufen Sie einUnternehmen auf der reichweitenstärksten und unabhängigenUnternehmensbörse im deutschsprachigen Raum oder investieren Sie überDUB.de in Startups. Daneben finden Sie Berater für jedeUnternehmenslage und journalistische wie Experten-Beiträge zu Themenwie Management, Finanzierung, Karriere und Recht. Alles vonUnternehmern für Unternehmer. www.dub.dePressekontakt:Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbHMartin NahrgangSchanzenstraße 7020357 HamburgTel.: (040) 468832-628E-Mail: nahrgang@jdb.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell