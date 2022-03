Gymnasiallehrerverband fordert krisenfesteres Schulsystem

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Jahre nach Beginn der ersten flächendeckenden Schulschließungen in der Corona-Pandemie fordert der Deutsche Philologenverband Maßnahmen für ein krisenfesteres Schulsystem. "Schulen müssen präventiv besser aufgestellt werden, damit nicht regelmäßig alle an Schule Beteiligten an ihre Belastungsgrenze kommen müssen", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing der Deutschen Presse-Agentur. Sie nannte unter anderem ausreichend Lehrpersonal und Personal für Erziehung und Betreuung. Der Philologenverband vertritt die Gymnasiallehrer im Land.

Lin-Klitzing sagte weiter: "Wir brauchen weniger Bürokratie und eine bessere Bildungsfinanzierung, die aus einem guten Miteinander von Bund, Ländern und Kommunen resultiert."

Vor genau zwei Jahren, am 16. März 2020, hatten die meisten Bundesländer erstmals in der Corona-Krise flächendeckend ihre Schulen geschlossen. Die restlichen Bundesländer zogen kurz darauf nach. Die Schließungen zogen sich über Wochen hin. Eine bis dato einmalige Situation in der Bundesrepublik.

Lin-Klitzing kritisierte die Kultusminister: "Wenn ein Herbeireden von angeblicher Normalität zu Corona-Zeiten dazu genutzt wird, dass vernünftige Infektionsschutzmaßnahmen eingestellt werden, ein zukunftsweisender Schulbau nach wie vor kein prioritäres Thema ist und keine ausreichende Personalversorgung an den Schulen gewährleistet werden kann, dann haben die Kultusminister nicht genug gelernt!"/jr/DP/zb