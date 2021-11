GxP German Properties: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Per 23.12.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Gxp German Properties am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 2.8 EUR angezeigt.

Unsere Analysten haben Gxp German Properties nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Gxp German Properties im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gxp German Properties. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Gxp German Properties von 2,8 EUR ist mit +4,87 Prozent Entfernung vom GD200 (2,67 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,44 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +14,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gxp German Properties-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Gxp German Properties erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 11,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,31 Prozent im Branchenvergleich für Gxp German Properties bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,41 Prozent im letzten Jahr. Gxp German Properties lag 39,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.