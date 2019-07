Gwangju ist Gastgeber der größten FINA Schwimm-WM aller Zeiten

Gwangju, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die FINA Schwimm-WM 2019beginnt am Freitag mit einer Eröffnungsfeier um 20.20 Uhr. Die 330 kmsüdlich von Seoul gelegene Stadt Gwangju ist der dritte asiatischeVeranstaltungsort nach Fukuoka (Japan, 2001) und Shanghai (China,2011).Unter dem Leitspruch "Dive into Peace" gilt der Wettbewerb inGwangju als Vorbote der Olympischen Sommerspiele 2020 Tokio, wo ummehrere Olympische Schwimmbahnen gekämpft wird.Bis zum Stichtag am 3. Juli hatten sich zur größten Meisterschaftaller Zeiten in diesem Jahr 2.639 Sportler aus 194 Ländernangemeldet. An der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren in Budapesthatten 2.303 Sportler aus 177 Ländern teilgenommen. 2015 imrussischen Kazan waren 2.413 Sportler aus 184 Ländern angetreten.Bis zum 28. Juli kämpfen diese Sportler um 76 Goldmedaillen imSchwimmen, Tauchen, Wasserpolo, Kunstschwimmen, Freiwasserschwimmenund Turmspringen.Mit 82 Sportlern stellt Gastgeber Südkorea die größteWM-Mannschaft. Davon treten 29 im Schwimmen, 26 im Wasserpolo, 11 imKunstschwimmen, acht im Tauchen und acht im Freiwasserschwimmen an.Der amerikanische Ausnahmesportler Caeleb Dressel ist einer derinternationalen Top-Stars. Bei der letzten Weltmeisterschaft 2017gewann er sieben Goldmedaillen und zog gleichauf mit Michael Phelps,der den Rekord der meisten Titel bei einem Einzelwettbewerbaufgestellt hatte. In Gwangju will Dressel seinen Erfolg wiederholen,und selbst der große Phelps hat es nie geschafft, siebenWeltmeistertitel in aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften zugewinnen.Der chinesische Weltklasseschwimmer Sun Yang will seinen viertenTitel im 400-m-Freistil der Männer in Folge holen.Im Wettbewerb der Frauen wird die Amerikanerin Katie Ledeckyversuchen, in Gwangju die Geschichtsbücher der Rekorde neu zuschreiben. Zwischen 2013 und 2017 gewann Ledecky drei Goldmedaillen -im Freistil über 400 m, 800 m und 1.500 m - in dreiaufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften. Sie hält den Weltrekord inallen drei Disziplinen und wird versuchen, auf diesen drei Distanzenerneut zu siegen für noch nie dagewesene vier aufeinanderfolgendeWeltmeistertitel.Ledecky hält bereits den Rekord für die meisten Weltmeistertiteleiner Schwimmerin (insgesamt 14).Die Schwedin Sarah Sjostrom, die seit 2009 bei Weltmeisterschaftenantritt, will ihre Sammlung von sieben Gold-, vier Silber- und einerBronzemedaille erweitern. Drei dieser Goldmedaillen gewann sie 2017.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946332/FINA_World_Aquatics_Championships.jpgPressekontakt:Won-yong Kim+82-62-616-3261Original-Content von: The FINA World Championships Gwangju 2019 Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell