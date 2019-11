Gvic Communications: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

An der Heimatbörse Toronto notiert Gvic Communications per 21.11.2019, 20:29 Uhr bei 0.13 CAD. Gvic Communications zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Gvic Communications haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gvic Communications liegt bei einem Wert von 9,92. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 22,12) unter dem Durschschnitt (ca. 55 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Gvic Communications damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Gvic Communications erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -7,12 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +23,79 Prozent im Branchenvergleich für Gvic Communications bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,11 Prozent im letzten Jahr. Gvic Communications lag 24,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Gvic Communications haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".