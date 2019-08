Gutes Hören verbindet Familie und Freunde / Bei Hochzeiten das Jawort hören (FOTO)

Mainz (ots) -Es ist Sommer - die Jahreszeit, in der traditionell die meistenHochzeiten stattfinden. Wenn Familie und Freunde zusammenkommen, ummit einem Brautpaar zu feiern, treffen zumeist verschiedeneGenerationen aufeinander und es gibt viel zu erzählen. Inausgelassener Stimmung wird in angeregten Unterhaltungen auf einerFeier auch schon mal durcheinander gesprochen. Sich in einemStimmengewirr mitunter bei Hintergrundmusik auf seinenGesprächspartner zu konzentrieren, ist für Menschen mit Hörproblemenbesonders schwierig.Ist die schöne "Rose" im Brautstrauß gemeint oder die "Hose" desBräutigams? Gibt es "Eis" oder "Ei" als Dessert? Kommen in Gesprächenbeispielweise nur noch verkürzte Lautfolgen an, kann das einAnzeichen für eine Hörminderung sein. Menschen mit Hörproblemen fälltes zunehmend schwerer, einer Unterhaltung zu folgen. Die zusätzlicheAnstrengung kostet Konzentration und Kraft. Die Betroffenen ermüdenzumeist rascher und beteiligen sich seltener an Gesprächen. Oft sindRückzug und Isolation die Folge einer unversorgten Schwerhörigkeit."Schlecht hören ist nicht nur eine Frage der Lautstärke", erklärtMarianne Frickel, Hörakustik-Meisterin und Präsidentin derBundesinnung der Hörakustiker (biha). "Schon bei leichtenHörminderungen kann der Mensch zunehmend Sprachlaute nicht mehrhören." Dann ergänzt das Gehirn zunächst die fehlendenHörinformationen. Je länger ein Mensch allerdings schlecht hört,desto mehr verlernt er es, die fehlenden Sprachlaute zu erkennen. Einschleichender Verlust des Hörverstehens und der Hörerinnerung kanndie Folge sein.Deswegen empfiehlt sich der Gang zum Hörakustiker. Dieser istExperte für alle Themen rund ums Hören und führt in der Regelkostenlos und meist sofort einen Gehörtest durch. Bei einerfestgestellten Hörschwäche berät er kompetent und umfassend.Gemeinsam mit dem Betroffenen ermittelt er persönliche Erfordernisseund Wünsche und hilft beim Aussuchen eines entsprechenden Hörsystems.Dieses passt er an den individuellen Hörverlust an, so dass auch beiFeiern wie Hochzeiten wieder alles vom Jawort bis zu angeregtenUnterhaltungen im Familien- und Freundeskreis gehört werden kann.Erst kürzlich erhielten Hörakustiker in der bundesweit größtenVersichertenbefragung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) Bestnotenvon den Versicherten. Ca. 90 Prozent gaben an, "sehr zufrieden" oder"zufrieden" mit der individuellen Versorgungssituation zu sein,unabhängig davon, ob eine aufzahlungsfreie Versorgung oder eine mitprivater Zuzahlung gewählt wurde. Zudem stellte dieVersichertenbefragung deutlich heraus, dass die Wohnortnähe bei derVersorgung durch die deutschlandweit 6.600 Hörakustik-Meisterbetriebebesonders geschätzt wird. Auf www.hoerakustiker-suche.de könnenHörakustiker nach Städten, Orten und Postleitzahlen gesucht werden.Weitere Infos rund um gutes Hören und die Hörsystemversorgungfinden sich auf der neutralen Service-Seitewww.richtig-gut-hoeren.de.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessender Hörakustiker in Deutschland.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell