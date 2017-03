Gutes Hören geht alle an - gemeinsam zum Hörakustiker (FOTO)

Hannover (ots) -Gutes Hören bedeutet Lebensqualität und mit wem teilt man sielieber als mit einem vertrauten Angehörigen oder guten Freund? Wennallerdings Hörminderungen die Kommunikation beeinträchtigen, fühlensich viele Menschen damit alleingelassen. In dieser Situation könnenAngehörige und Freunde mit Zuspruch und Engagement gut zurProblemlösung beitragen. Zu zweit zum Hörgeräteakustiker zu gehen hatdabei gleich mehrere Vorteile. Die Begleitung kann während derTermine unterstützend zur Seite stehen, denn vier Ohren hören undverstehen zuweilen mehr als zwei. Er oder sie hilft somitUnsicherheiten zu vermeiden oder kann bei eventuellenVerständnisproblemen vermitteln. Gemeinsam lässt man sich beraten undbespricht die verschiedenen Möglichkeiten einer Hörgeräteversorgungmit dem Hörakustiker.Eine Hörminderung stellt sich meistens schleichend ein. DieBetroffenen merken die Veränderungen in ihrem Alltag erst nach undnach. Ihnen sind die Schwierigkeiten mit den Ohren und dadurchentstehende Missverständnisse häufig unangenehm. Deshalb schweigensie zunächst über ihre Sorgen und Probleme. Auch Angehörige undFreunde bemerken mit der Zeit die Verständigungsschwierigkeiten.Jedoch werden auch im Familienkreis die Hörprobleme immer noch seltenoder zu spät thematisiert. Dabei sind Unterstützung und Verständnisfür schwerhörige Menschen sehr wertvoll und wichtig. Die Mitmenschenkönnen Unsicherheiten ausräumen und den Besuch beim Hörexperten zueiner gemeinsamen Sache machen, die zur Problemlösung für alleBeteiligten beiträgt. Denn zu einer funktionierendenzwischenmenschlichen Kommunikation gehören immer mindestens zwei.Bei der Versorgung mit Hörsystemen geht es dann darum, dieindividuell passenden Geräte zu finden, die anschließend möglichstoptimal auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden müssen.Dafür benötigt der Fachmann ausführliche Rückmeldungen über dieverschiedenen neuen Hörerfahrungen. Während der Einstellungsphasesoll der Hörgeräteträger mit den neuen Hörsystemen daher viele auchunterschiedliche Alltagssituationen testen. Dieses Probehören, wieetwa beim Besuch in einem Café, während eines Spaziergangs in derNatur oder bei einem gemeinsamen Einkaufsbummel macht zu zweitnatürlich gleich viel mehr Spaß. Bezieht man Angehörige von Beginn anin die neue Welt der Hörgeräte mit ein, können diese auch mit ihreneigenen Erfahrungen im Alltag unterstützend zur Seite stehen undvielleicht sogar zusätzliche konstruktive Hinweise für die Anpassungan den Hörakustiker weitergeben. Auf diese Weise akzeptiert derBetroffene seine neuen Hörsysteme gern, findet sich schnell damitzurecht und lernt sie regelmäßig und effektiv zu nutzen.Bei einer Hörgeräteanpassung führen grundsätzlich die fachlicheKompetenz der Hörakustiker und die engagierte Mitwirkung derkünftigen Hörsystemnutzer zum Erfolg. Doch auch die begleitendeUnterstützung durch Freunde und Angehörige kann im VorfeldHemmschwellen abbauen, positiv zur Anpassung beitragen und später dieEingewöhnungszeit erleichtern und verkürzen. Ausgangspunkt ist derBesuch bei einem Hörgeräteakustiker. Die rund 1500 Partnerbetriebeder Fördergemeinschaft Gutes Hören bieten das gesamteLeistungsspektrum vom kostenlosen Hörtest über Auswahl, Anpassung undProgrammierung geeigneter Hörgeräte bis hin zur mehrjährigenNachbetreuung. Die FGH Partner sind zu erkennen am Ohrbogen mit demPunkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe findet man unter:www.fgh-info.deVerwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mitQuellennachweis: "FGH"Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes Hören GmbHPressestelleKönigstraße 5D-30175 HannoverTelefon: 0511 76333666Fax: 0511 76333667post(at)fgh-info.dewww.fgh-info.deOriginal-Content von: F?rdergemeinschaft Gutes H?ren (FGH), übermittelt durch news aktuell