Gutes Hören bedeutet Lebensqualität - Im April startet wieder die große Hörtour der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FOTO)

Hannover (ots) -Für die einen ist es der "Hörtest im Vorbeigehen" für die anderender "regelmäßige Ohrencheck zur Vorsorge" - wenn die Hörmobile derFördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) ab 18. April auf großeDeutschlandtour gehen, haben die reisenden Hörbotschafter wieder jedeMenge Informationen rund um das gute Hören im Gepäck. An ersterStelle stehen dabei die kostenlosen Hörtests, die von den Expertender örtlichen FGH Partnerakustiker in dem schallgedämpften Messraumder Hörmobile durchgeführt werden. Außerdem stehen die ThemenLärmschutz und Hörprävention auf der Agenda. Denn neben vielenanderen Faktoren kann auch lautes Musik hören auf Dauer zu Hörschädenführen. Am sogenannten Quattro Check können Interessierte direkt vorOrt ihre MP3-Player oder Handys einem Lautstärketest unterziehen unddie Auswirkungen des eigenen Musikgenusses überprüfen."Mit unseren Hörmobil-Aktionen erreichen wir seit Jahrenerfreulich viele Menschen", sagt Christian Hastedt von derFördergemeinschaft Gutes Hören. "Damit ist die Hörtour mittlerweilezu einer echten Institution als Vorsorge- und Aufklärungsmaßnahme fürgutes Hören in Deutschland geworden. Das zeigt die ausgezeichneteResonanz und das belegen auch die Ergebnisse der jährlich über 23.000Hörtests." Die Auswertung dieser Testergebnisse zeigt,Schwerhörigkeit ist in jeder Altersstufe vertreten. Dabei nimmt dieZahl der Menschen mit Hörminderungen mit dem Alter zu. So wiesen 12Prozent der Jugendlichen unter 20 Jahren leichte bis mittelgradigeSchwerhörigkeiten auf, während in der Altersgruppe über 60 Jahre nurnoch 15 Prozent guthörend waren.Da sich Hörminderungen in der Regel schleichend einstellen, werdensie von den Betroffenen anfangs kaum bemerkt. Man glaubt, noch alleszu hören, aber vor allem das Verstehen in geräuschvoller Umgebungverschlechtert sich immer mehr. Das geschieht in so kleinenSchritten, dass die ernste Gefahr der Gewöhnung gegeben ist. DieBetroffenen beginnen dann, das gute Hören regelrecht zu vergessen.Dagegen empfehlen Hörexperten regelmäßige Hörtests ab etwa 40 Jahren.Die Fördergemeinschaft Gutes Hören setzt deshalb auf systematischeHörprävention. Dazu zählen die gezielte Aufklärung über dielebenswichtige Bedeutung des Hörens sowie die grundsätzlichkostenlosen Hörtests nicht nur während der Hörtour, sondern darüberhinaus auch bei jedem der rund 1.500 FGH Partnerakustiker. DieFachbetriebe bieten umfassende Information und individuelle Beratungsowie professionelle Anpassung von Hörsystemen und intensiveNachbetreuung. Sie sind am gemeinsamen Symbol zu erkennen, demOhrbogen mit dem Punkt.Die Hörtour 2017 findet von April bis Oktober an wechselnden Ortenin ganz Deutschland statt. Die Hörmobile stehen in Fußgängerzonen undauf belebten Plätzen und bieten Informationen rund um das Hören undkostenlose Hörtests. Termine und Orte im Internet unterwww.fgh-info.de.Verwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mitQuellennachweis: "FGH"