Gutes Geschäftsjahr beim Chipkonzern Infineon erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon legt an diesem Montag seine Zahlen für das vierte Quartal und das am 30. September beendete Geschäftsjahr 2017/18 vor.



Infineon befindet sich auf Wachstumskurs. Der aktuelle Chipboom treibt Umsatz und Gewinn des Dax -Konzerns. Bislang profitierte Infineon insbesondere von robusten Geschäften mit Halbleitern für die Autobauer sowie für die Industrie. So werden in Autos immer mehr Chips verbaut, Themen wie Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren oder Elektromobilität gehören zu den Wachstumsmotoren. Daneben spielt die zunehmende Digitalisierung von Prozessen sowohl in der Industrie als auch beim privaten Konsumenten eine große Rolle.

Hatte zum Jahresauftakt noch der starke Euro im Vergleich zum US-Dollar gebremst, entspannte sich die Lage im Jahresverlauf durch die Aufwertung der US-Währung zusehends. Bereits zweimal schraubte Infineon seine Prognose nach oben. Um der Nachfrage Herr zu werden, baut der Konzern zudem seine Produktionskapazitäten aus. Analysten rechnen mit einem Umsatz- und Gewinnzuwachs für das vierte Quartal und das Gesamtjahr./nas/DP/zb