Gutes Geld für gute Ideen - Förderbanken als Partner von Kunst, Kultur und Medien (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Theater, Museen, Galerien, Kinos, Bibliotheken, Musikschulen: Inkeinem anderen Land ist das künstlerische Leben und das Kulturangebotso groß und vielseitig wie in Deutschland. Daran haben auchFörderbanken einen Anteil, denn sie unterstützen die Kultur- undKreativwirtschaft. Wie genau, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Musiker, Regisseure, Schauspieler, Architekten,Designer oder Computerspiel-Entwickler: In der Kunst- undKreativwirtschaft arbeiten hierzulande weit über eine MillionMenschen. Und die stehen vor den gleichen Herausforderungen wie alleanderen Unternehmen auch.O-Ton 1 (Dr. Otto Beierl, 29 Sek.): "Unternehmer der Kultur- undKreativwirtschaft benötigen zunächst einmal das gleicheHandwerkszeug. Dazu zählen Büros oder Ladenflächen genauso wie dietechnische Ausstattung etwa mit Computern. Sie müssen alsoinvestieren wie andere Unternehmen. Das entscheidende Kapital dieserUnternehmen ist allerdings in der Regel Talent und Kreativität.Dieses geistige Kapital können Gründer und Unternehmer allerdingsschwer als Sicherheit für einen Kredit bei der Bank hinterlegen."Sprecherin: Sagt der Stellvertretende Präsident desBundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands Dr. Otto Beierl underklärt, wie die Förderbanken trotzdem helfen können.O-Ton 2 (Dr. Otto Beierl, 37 Sek.): "Förderbanken erleichternbeispielsweise den Zugang zu passenden Finanzierungen mitFörderkrediten. Förderkredite zeichnen sich durch lange Laufzeitenund günstige Zinssätze aus. Die Tilgung des Kredits kann derUnternehmer oft auch erst später beginnen. Förderbanken können zudemauch Risiken von Banken übernehmen, die Kredite ausgeben. Gerade beifehlenden Sicherheiten ist das ein wichtiges Thema. Interessant istfür Gründer und Unternehmer sicherlich auch, dass sie zum Beispielbei der Filmförderung Kredite erst und nur dann zurückzahlen müssen,wenn die Projekte kommerziell erfolgreich sind, also Gewinnerzielen."Sprecherin: Übrigens: Wer als Kreativer mit einer guten Idee einefinanzielle Förderung braucht, muss sich dafür nicht extra einenKunst- und Kulturliebhabenden Bankberater suchen:O-Ton 3 (Dr. Otto Beierl, 33 Sek.): "Da kann ich Sie beruhigen:Was zählt, ist, zu zeigen, wie aus der kreativen Idee ein Produktoder eine Dienstleistung entsteht. Ein Businessplan erleichtert dieEinschätzung. Gründerzentren, Kammern und Verbände bieten zahlreicheund oft kostenfreie Unterstützungs- und Coaching-Angebote. Aber auchdie Förderbanken beraten kostenfrei und können dabei die individuellpassenden Förderangebote zusammenstellen. Mit der konkretenEmpfehlung der Förderbank kann der Gründer oder Unternehmer zu seinerHausbank gehen, um sein Vorhaben weiter zu besprechen."Abmoderationsvorschlag:Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging und Sie lieber noch mal allesin Ruhe nachlesen wollen: Alle Informationen und viele weiterekonkrete Tipps zum Thema finden Sie natürlich auch im Internet unterwww.voeb.de.Pressekontakt:Norman SchirmerTel.:030/81 92 163Mail:norman.schirmer@voeb.deOriginal-Content von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), übermittelt durch news aktuell