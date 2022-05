Gutes Design, großer Markt: Die 4. Wenzhou International Design Biennal

Wenzhou, China (ots/PRNewswire) -Das Potenzial des chinesischen Marktes gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit. Viele junge Designer möchten sich auf dem chinesischen Markt etablieren, wissen aber nicht, womit sie beginnen sollen. Die Teilnahme an Design-Ausstellungen in China könnte eine sehr gute Gelegenheit dafür darstellen.Obwohl Wenzhou unter der Epidemie gelitten hat, hat es mit Unterstützung der Regierung 21 Gewerbeparks für Klein- und Kleinstunternehmen eingerichtet. Es gibt 1.438 neue Unternehmen in dem Gewerbepark, die die junge Generation unterstützen. Wenzhou ist bekannt für seine Reformen und seine Öffnung. Mit seinen zahlreichen Reformen und der vollständigen industriellen Wertschöpfungskette ist Wenzhou die beste Wahl für Existenzgründungen im Bereich Design. Das so genannte Wenzhou-Modell, das in den letzten 40 Jahren zunehmend genutzt und verdichtet wurde, ist genau das: ein groß angelegtes und nachhaltiges Innovations- und Designprojekt.Die Wenzhou International Design Biennial (Wenzhou-Bienniale) findet seit sechs Jahren statt und dient als Schaufenster und Bühne, um der Welt Wenzhou, die chinesische Kultur und den chinesischen Markt näherzubringen. Im Jahr 2020 sind für die 3. Wenzhou-Biennale mehr als 5.000 Beiträge von Designern aus 18 Ländern eingegangen. Die abschließende Preisverleihung war eine großartige Veranstaltung mit einem professionellen Design-Gipfel und Keynote-Reden von berühmten Designern.Die Wenzhou-Biennale 2022 ruft jetzt erneut zur Teilnahme auf. Die Wenzhou-Biennale wird von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Parteikomitees der Stadt Wenzhou der Provinz Zhejiang und der Zhejiang Hochschule für Sicherheitstechnologie veranstaltet. Es ist eine akademische Ausstellung mit internationaler Vision und professionellen Standards durch Spitzendesign, hohen Standards und strenge Bewertung.Unter dem Motto „Traditionelle Kultur, digitale und intelligente Zukunft" zielt die Wenzhou-Biennale darauf ab, die Konzepte und Ausdrucksformen von neuartigem Design aufzuzeigen und zu fördern. Durch die Integration von Design mit Kultur, Wissenschaft und Technologie, Mode, Industrie und Wirtschaft widmet sich die Wenzhou-Biennale der Erforschung der Zukunft der Industrie mit der Unterstützung von Design. Die Wenzhou-Biennale ist in drei Kategorien unterteilt: Produktdesign, Umweltkunstdesign und Grafikdesign. Alle Designer sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.Die Gruppe für Produktdesign umfasst intelligentes Servicedesign, Produktdesign für Sicherheitsschutz, Modedesign und Design des kulturellen und immateriellen Kulturerbes. Die Gruppe für Umweltkunstdesign umfasst mit Smart City und Cultural Countryside zwei Themenbereiche. Beim Grafikdesign lautet das Thema Existence. Es wird keine Anmeldegebühr erhoben.Neben dem Bonus und den Zertifikaten haben die Gewinner auch die Möglichkeit, mit der lokalen Industrie zusammenzuarbeiten und ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Wenzhou ist das Experimentierfeld für neue Möglichkeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder schreiben Sie uns eine E-Mail.Pressekontakt:Angela Jia,+86-17342078217,transyeeh@163.comOriginal-Content von: Wenzhou International Design Biennial Committee, übermittelt durch news aktuell