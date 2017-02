Gutes Bauspar- und Kreditgeschäft in 2016: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG weitet ihre Marktführung aus

Kiel (ots) - Mit dem viertbesten Neugeschäftsergebnis in derUnternehmensgeschichte schloss die LBS Schleswig-Holstein-Hamburg AGdas Jahr 2016 ab. 1,74 Milliarden Euro Bausparsumme standen zu Buche.Damit konnte der Marktanteil im Geschäftsgebiet um 2,4 Prozentpunkteauf einen Rekordwert von 36,4 Prozent gesteigert werden. "Wir freuenuns über diese Erfolge", so Vorstandsvorsitzender Peter Magel. "Dennsie zeigen deutlich: Bausparen hat bei unseren Kunden einen hohenStellenwert, wenn es um die Bildung von Eigenkapital und dieAbsicherung gegen Zinsänderungsrisiken geht."Mit der Bewilligung von rd. 160 Millionen Euro hat auch dasKreditgeschäft im Jahresverlauf 2016 angezogen. Der LBS-eigeneAußendienst konnte das Volumen an Sofortfinanzierungen sogar um 24Prozent steigern."Mehr Marktnähe und kürzere Bearbeitungszeiten bietet uns seitAnfang 2017 eine digitale Lösung für die Kreditvermittlung", führtMagel aus und verweist auf das Beratungsprogramm FINMAS. "Schon imersten Beratungsgespräch erhält der Kunde eine Auskunft zurMachbarkeit seiner Baufinanzierung".Rückfragen beantwortet gern:Holger Schramm / Leiter KommunikationLBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AGWellseedamm 14,24145 KielTel.: 0431 20000-674EMail: holger.schramm@lbs-shh.deOriginal-Content von: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, übermittelt durch news aktuell