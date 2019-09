Guterres mahnt eindringlich zum Handeln angesichts der Klimakrise

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat eindringlich vor den Folgen der Klimakrise gewarnt.



"Wenn wir nicht dringend unseren Lebensstil ändern, setzen wir das Leben selbst aufs Spiel", sagte Guterres am Montag zum Beginn des UN-Klimagipfels in New York. Er zählte dabei Klimakatastrophen der vergangenen Monate auf und betonte, dass der Juli der heißeste Monat jemals gewesen sei.

"Überall auf der Welt schlägt die Natur mit Wut zurück." Gletscher würden Schmelzen, Dürren erzeugten Waldbrände, Wüsten breiteten sich aus und Hitzewellen nähmen zu. Es sei genug geredet worden: "Das ist kein Klima-Verhandlungs-Gipfel. Man kann nicht mit der Natur verhandeln", sagte Guterres. Es brauche Sofortmaßnahmen, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Das Rennen gegen den Klimawandel könne gewonnen werden. "Die Zeit ist knapp, aber es ist noch nicht zu spät."/scb/DP/he