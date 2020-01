Kassel (ots) - "Es mag makaber klingen, aber die Anfertigung eines Testamentsgehört zu den besten Vorsätzen, die man für das neue Jahr fassen kann", sagtJohannes Sczepan, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur. 71Prozent der Deutschen haben laut Emnid-Umfrage keinen letzten Willen hinterlegt,so dass "Zwist unter der Erbengemeinschaft häufig vorprogrammiert" ist, meintder Finanzprofi.Johannes Sczepan erklärt: "Die privaten Haushalte in Deutschland verfügen überein Geldvermögen von etwa 6 Billionen Euro. Es gibt also mehr zu vererben alsjemals zuvor. Doch rund 50 Millionen Menschen hierzulande haben gar keinTestament gemacht. Diese Diskrepanz birgt das Potenzial für viel Streit und kannganze Familien entzweien."Er gibt zu bedenken: "Die meisten Menschen in der Blüte ihrer Jahre denken nichtan ihr Ableben, doch bei allein über 3.000 Verkehrstoten jährlich kann es jedenvon uns jederzeit und völlig unverhofft treffen."Liegt kein Testament vor, gilt die gesetzliche Erbfolge, die zu kuriosenSituationen führen kann. Johannes Sczepan gibt ein Beispiel: "Ohne Testamenterhält der Ehepartner die eine Hälfte des Erbes, die andere Hälfte wird unterallen Kindern des Verstorbenen aufgeteilt. Was in der Regel übersehen wird: Istdie Ehe kinderlos, erben die Eltern die zweite Hälfte. Die Eltern müssen sichdann also mit ihrem Schwiegersohn oder ihrer Schwiegertochter auseinandersetzen,was unter Umständen eine problematische und vom Verstorbenen möglicherweiseniemals gewollte Erbengemeinschaft darstellt."In 99 Prozent aller Fälle gibt es etwas zu erbenNach Einschätzung von Johannes Sczepan verzichten viele Menschen auf einTestament, weil sie der Meinung sind, sie hätten ohnehin nicht vielweiterzugeben. "Das ist statistisch völlig falsch. Lediglich 1 Prozent allerErben haben in den letzten Jahren nichts erhalten. In 99 Prozent aller Fällegibt es etwas zu erben - die Frage ist nur, wer es erbt."Neben den familiären Auseinandersetzungen spielt auch die Erbschaftssteuer invielen Fällen eine Rolle bei der Nachlassgestaltung. "Es gibt eine ganze Reihevon Stellschrauben, um den Nachlass individuell zu gestalten", sagtPlansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Zudem ist über Depot- undKontovollmachten nachzudenken, die über den Tod hinaus gelten. Dies erleichtertim Erbfall die reibungslose Abwicklung dringender Geschäfte mit der Bank, bisder Erbnachweis vorgelegt werden kann."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung undVermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehörtmehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daherunterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungenerfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, umhöchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum"ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunftunserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), BischofWolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), NicolaLeibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16062/4485200OTS: Plansecur KGOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell