Ein Guter Tag für die digitale Teilhabe - Gesetzesantrag zur Gemeinnützigkeit von Freifunk im Bundesrat angenommen

Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg freut sichüber die heutige Entscheidung im Bundesrat, die Freifunkinitiativensteuerlich entlasten zu wollen. Angestoßen wurde dieBundesratsinitiative Schleswig-Holsteins Anfang 2017 durch diedortige Piratenfraktion um Patrick Breyer, der für die Piratenparteials Spitzenkandidat für die Europawahl antritt. Demnach sollenentsprechende Initiativen zukünftig als gemeinnützig gelten, auchSpenden an die Ehrenamtlichen wären dann endlich steuerlichabsetzbar. Der Gesetzentwurf muss nun noch vom Bundestag beschlossenwerden."Der Bundesrat unterstützt endlich eine Initiative, welche nichtnur freies Internet in vielen Städten ermöglicht, sondern auch einedatensparsame Alternative zu vielen kommerziellen Anbieterndarstellt", lobt Michael Knödler, Vorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg die heutige Entscheidung.Die Piraten richten ihre Glückwünsche zum Etappensieg vor allem andie ehrenamtlichen Communitys um den Stuttgarter Verein FreifunkStuttgart e.V., welcher über 1.400 Zugangspunkte [1] geschaffen hat."Die Freifunker hatten allein 2017 2,2 Millionen Nutzungen. JederFreifunker und zur Verfügung gestellte Freifunk-Hotspot unterstütztdie Teilnahme finanziell schwächer gestellter Bürger an der digitalenGrundversorgung. Diese Initiativen haben es mehr als verdient,endlich als gemeinnützig anerkannt zu werden. Vielen Dank und weiterso, Freifunk verbindet!"Quellen[1] http://ots.de/4otI9Y[2] www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0501-0600/573-18(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1