Guter Start der Messe CMT - mehr Besucher zum Auftakt als 2016

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Stuttgarter Messe "Caravan Motor Touristik" hat ein gutes Auftaktwochenende hinter sich.



An den ersten beiden Messetagen seien rund 70 000 Besucher gekommen und damit einige Tausend mehr als 2016, sagte Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth am Sonntag in Stuttgart. "Damit bewegen wir uns auf einem ausgezeichneten Niveau." Die Zahl verdeutliche, dass die Reiselust der Deutschen ungebrochen sei. Die Schau auf gut 105 000 Quadratmetern ist die größte deutsche Publikumsmesse für Reisen und Campingfahrzeuge. Auf der Messe sind 850 Wohnmobile und Wohnwagen zu sehen. Bis zum Messe-Ende am 22. Januar werden rund 220 000 Besucher erwartet./wdw/DP/he