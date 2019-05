Guter Sound macht glücklich - Neue Studie untersucht den Einfluss von Musik (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Haben Sie sich schon mal einen Film ohne Musik vorgestellt? Daswäre doch total langweilig - egal, ob es sich um einen Grusel- odereinen Liebesfilm handelt. Musik sorgt einfach für Stimmung underzeugt jede Menge Emotionen. Musik macht zum Beispiel auch glücklich- den einen allerdings mehr, den anderen weniger. Warum das so istund wieso Musik so viele Emotionen hervorrufen kann, weiß HelkeMichael.Sprecherin: Musik ist unglaublich vielseitig: Morgens ist sie fürviele ein Muntermacher, abends hilft sie, sich zu entspannen undsogar beim Einschlafen,...O-Ton 1 (Dr. Daniel Müllensiefen, 27 Sek.): "Und während desgesamten Tages benutzen die meisten Leute Musik, um ihre Stimmung undEmotionen zu managen auf gewisse Weise. Also Musik kann zum Beispieldabei helfen, Stress abzubauen, sie kann uns inspirieren oder siekann dazu führen, dass wir produktiver sind und bei der Arbeit längerdurchhalten. Ein interessantes Detail war, dass ein großerProzentsatz der Befragten glaubt, dass der richtige Song bei derArbeit ihre Produktivität mehr steigert als eine Tasse Espresso."Sprecherin: Erklärt der Psychologe Dr. Daniel Müllensiefen, derzusammen mit SONOS eine weltweite Studie mit 12.000 Teilnehmerninitiiert hat, um den Effekt von Musik und hochwertigem Sound auf unszu untersuchen. Je nachdem, in welcher Situation wir gerade sind,kann Musik die Gefühle verstärken oder aber abschwächen.O-Ton 2 (Dr. Daniel Müllensiefen, 28 Sek.): "Musik wird genutzt,wenn Menschen traurig sind und in dieser Traurigkeit schwelgen wollenoder aus dieser Traurigkeit herauskommen wollen. Musik wird aber auchfür die besonders schönen und glücklichen Momente im Leben benutzt.Und viele Leute sagen, dass die schönen Momente im Leben noch sehrviel schöner werden. Das andere ist, dass Musik sich eng mitErinnerungen und Erinnerungen an Emotionen verbindet. Bestimmte Songshaben dann eine Bedeutung für uns, weil sie in bestimmten emotionalenSituationen mit unseren Gefühlen verbunden waren."Sprecherin: Grund für diese Macht, die Musik auf uns ausübt: Siespricht - ähnlich wie Essen oder Sex - direkt das Belohnungssystem imGehirn an. Das funktioniert am besten in Verbindung mit dem richtigenKlang. In einem weiteren Experiment wurde dreieinhalb tausendFreiwilligen ein und derselbe Song vorgespielt - erst über sehrschlechte Lautsprecher und dann über hochwertige Stereolautsprecher.O-Ton 3 (Dr. Daniel Müllensiefen, 20 Sek.): "Was wir fanden, war,dass die Menschen, die den Song über die schlechten Lautsprechergehört haben, sehr viel weniger emotional gehört haben, den Songweniger gut beurteilt haben, auch die musikalische Qualitätschlechter beurteilt haben. Das heißt, wenn man Musik über schlechteLautsprecher hört, verpasst man eine ganze Menge an der positivenWirkung, die Musik haben kann."Abmoderationsvorschlag:Eine neue Studie von SONOS hat untersucht, welchen Einfluss Musikund auch gute Klangqualität auf uns haben. Das Fazit: Guter Soundmacht uns glücklich. Mehr Infos zur globalen Studie und denErgebnissen für Deutschland finden Sie im Internet unter sonos.de.Pressekontakt:swordfish PRAriane Poschnerariane@swordfish-pr.de089 961 6084 - 11Original-Content von: Sonos, übermittelt durch news aktuell