Baden-Baden (ots) -/ Mittwoch, 26. September 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenAm liebsten natürlich Bio: Fragt man deutsche Verbraucherinnen undVerbraucher, sagen die meisten, sie würden nicht nur bei Obst undGemüse, sondern auch bei Fleisch zu Bioprodukten greifen. DieEntscheidung an der Kasse sieht jedoch meist anders aus. DeutscheSupermärkte und Discounter überbieten sich gegenseitig mitKampfpreisen für Fleisch aus konventioneller Haltung. Viele Kundenkönnen nicht widerstehen und greifen bei billigen Preisen zu. Fürviele Fleischerzeuger ist dieser Wettbewerb ruinös. Wie sieht dieAlternative aus? Ist es die Umstellung auf Bio? Diesen Fragen gehtdie SWR Dokumentation "betrifft: Unser Fleisch - Bio oder Masse"nach. Zu sehen am Mittwoch, 26. September, 20:15 Uhr, im SWRFernsehen.Gibt es einen Mittelweg zwischen Bio- und Massenfleischproduktion?Der brutale Wettbewerb in der fleischerzeugenden Branche ist fürviele Anbieter vernichtend. Sie bekommen immer weniger Geld für ihreSchweine und Rinder, so dass sie ihre Kosten kaum noch decken können.Es gibt zwei Alternativen aus diesem Dilemma: entweder die Betriebenoch weiter zu vergrößern, um rentabler zu produzieren oder denWechsel zur Biohaltung, bei der größere Gewinnspannen winken und dieUmwelt geschont wird. Beide bergen jedoch Risiken. Noch intensivereMassentierhaltung schädigt die Umwelt und zieht viele Probleme nachsich, vom Tierwohl ganz zu schweigen. Die Umstellung auf Bio ist fürdie Landwirte ein großes finanzielles Risiko. Die SWR Doku "betrifft"begleitet Bauern, die sich für eine der beiden Alternativenentschieden haben und verfolgt, ob und zu welchem Preis dieUmstellung gelingt. Die Autorinnen Tatjana Mischke und MonikaKovacsics haben auch Landwirte getroffen, die versuchen, einenMittelweg zu gehen: mit konventioneller, aber trotzdem ökologischerund nachhaltiger Fleischproduktion."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teildes Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Unser Fleisch - Bio oder Masse?" Mittwoch, 26.September 2018, 20:15 UhrFotos über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/betrifftseptember2018fleischerzeugungPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell