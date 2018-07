Guter Job fördert Integration / Syrischer Schweißer über Zeitarbeit in Mühlheimer Unternehmen beschäftigt

Mülheim an der Ruhr (ots) - Einfach geht anders und einidealtypischer Arbeitnehmer ist Osama Al Sagir auch nicht gerade. ImGegenteil: Als der 30-Jährige vor zweieinhalb Jahren als Flüchtlingin Deutschland ankam, konnte er kein einziges Wort Deutsch, hatteweder Zeugnisse noch Zertifikate dabei und erst recht keineArbeitsproben als Schweißer im Gepäck. Das Einzige, das er rettenkonnte, war sein Handy mit einigen Bildern von 13 Jahren Arbeit alsSchweißer in Syrien und Palästina. Inzwischen arbeitet er seit vierMonaten für das iGZ-Mitgliedsunternehmen Geomont-Personaldienste indem Metall-und-Elektro-Betrieb "Gottwaldbach" in Mülheim an der Ruhr.Schleifen, Bohren, Anheften und Schweißen sind jetzt seineAufgaben in der Werkhalle. Dabei kann er sein Wissen aus der Heimatweiter ausbauen. Gerade baut Osama Al Sagir eine Lastaufnahme füreinen Kran. Die Arbeit macht ihm Spaß: "Es ist interessant, jeden Tagetwas Neues zu bauen. Außerdem spreche ich mit meinen KollegenDeutsch und kann mich so schnell im Land integrieren", erzählt der30-Jährige.Joachim Waldbach, Geschäftsführer und Gesellschafter Gottwaldbach,war schnell bereit den jungen Palästinenser zum Probearbeiteneinzuladen: "Ich gebe ihm eine Chance", teilte er Dirk Wiesner,geschäftsführender Gesellschafter Geomont Personaldienste GmbH, mit.Gesagt - getan. In der Werkhalle bewies Osama Al Sagir schnell, dasser ein fähiger WIG-Schweißer ist. Demnächst darf er auch einenPKW-Führerschein und einen Staplerführerschein machen, damit er nochflexibler einsetzbar ist."Dieser Job über das Zeitarbeitsunternehmen war ein absoluterGlücksfall. Woanders hatte ich keine Chance", berichtet derSchweißer. Die Fotos auf seinem Handy, seine Motivation und derstarke Wille hatten den Chef überzeugt. "Edelstahl ist überall aufder Welt gleich!", meint Joachim Waldbach lachend.Ein kostenfreies Pressefoto von Osama Al Sagir gibt es unterhttp://ots.de/FEis3KPressekontakt:Wolfram Linke, 0251/32262-152, linke@ig-zeitarbeit.deMaren Letterhaus, 0251/32262-153, letterhaus@ig-zeitarbeit.deSvanja Broders, 0251/32262-150, broders@ig-zeitarbeit.deOriginal-Content von: iGZ Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuell