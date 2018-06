Guter Jahresstart für Schönheits- und Haushaltspflegemittel-Industrie

Frankfurt (ots) - Die Konsumausgaben in Deutschland für Produkteaus den Bereichen Schönheitspflege und Haushaltspflege sind im erstenQuartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilt der IndustrieverbandKörperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) mit. Der Exportumsatzdeutscher Anbieter ist mit 3,5 Prozent im Vergleich zurVorjahresperiode ebenfalls deutlich auf 3,2 Milliarden Eurogestiegen.Produkte der Schönheits- und Haushaltspflege begleiten Verbraucherin ihrem täglichen Leben und tragen zu Schönheit undSelbstsicherheit, Wohlbefinden und Werterhalt bei. Die Bedeutung derProdukte für Verbraucher zeigt sich in den steigenden Konsumausgabenin Deutschland: Im ersten Quartal 2018 gaben Verbraucher fürSchönheitspflegemittel 2,7 Milliarden Euro aus. Das entspricht einemPlus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. GrößterWachstumstreiber ist die Produktgruppe Haarpflege mit einem Umsatzvon 431 Millionen Euro (plus 6,8 Prozent). Ebenfalls gestiegen sinddie Ausgaben für Mund- und Zahnpflege um 5,3 Prozent auf 376Millionen Euro.Auch die Ausgaben für Haushaltspflegemittel stiegen auf 1,1Milliarden Euro, ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zumVorjahresquartal. Am stärksten wuchs die ProduktkategorieGeschirrspülmittel, für die Konsumenten 201 Millionen Euro und damit5,3 Prozent mehr ausgaben. Zugelegt haben auch Reinigungsmittel um3,4 Prozent auf 293 Millionen Euro Umsatz. [...]Die gesamte Pressemitteilung inklusive der Grafik finden Sie hier:http://ots.de/qV60GsInlands-Zahlen auf Basis von Daten Januar bis März 2018 von IRIInformation Resources GmbH,Marktgrößen zu EndverbraucherpreisenQuelle Exportzahlen: Statistisches Amt der EU (Eurostat)Produktionsstatistik (PRODCOM-Liste), Q1 2018 (vorläufige Zahlen)Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermittel, Körperpflegemittel undDuftstoffePressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.org / www.twitter.com/ikw_orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell