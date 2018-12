Unterföhring (ots) -Guter Start für die neue ProSieben-Show "Masters of Dance". DieTanzshow begeistert besonders die jungen Zuschauer. In der Zielgruppeder 14- bis 29-Jährigen war "Masters of Dance" mit 18,3 ProzentMarktführer. In der für ProSieben relevanten Zielgruppe der 14- bis39-Jährigen punktete die Show mit 14,1 Prozent. Bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern sahen in der Prime Time am Donnerstag 10,1Prozent die Suche nach dem besten Tänzer Deutschlands.Nächste Woche kämpfen die Tänzer um die letzten Plätze in denCompanys. Es wird spektakulär: Der ehemalige Zirkusartist Sergej (28)hängt kopfüber im Spagat an einer Pole Dance-Stange. Nach seinemAuftritt will Julien Bam an der Stange tanzen. Lässt sich Sergej vonJuliens Darbietung beeindrucken oder entscheidet er sich für einender anderen Dance Master?Online exklusiv können Sie bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlungdie komplette zweite Folge auf ProSieben.de streamen.Weitere Infos und Fotos zur Show und den vier Dance Mastern findenSie auf der "Masters of Dance"-Presseseite:http://presse.prosieben.de/Masters-of-Dance"Masters of Dance" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, aufProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:14.12.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land Tel. +49 [89] 9507-1192Tina.Land@prosiebensat1.comBildredaktion:Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell