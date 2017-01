Guten Morgen, Berlin! Der ErlebnisBauernhof zum Frühstück auf der Grünen Woche 2017

Berlin (ots) - In zwei Tagen startet die Internationale GrüneWoche. Im Zentrum: der ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 der MesseBerlin (und digital auf moderne-landwirtschaft.de). Die interaktiveSchau mit Live-Bühnenprogramm präsentiert den Besuchern vom 20. bis29. Januar 2017 moderne Landwirtschaft zum Anfassen und Entdecken.Sie ist vor allem ein Angebot an Städter, authentische Einblicke indie praktische Arbeit von Landwirten zu nehmen.Thema dieses Jahr: Die erste und für viele Deutsche wichtigsteMahlzeit des Tages: das Frühstück. Der Besuch des ErlebnisBauernhofsist ein Streifzug durch spannende Produktionsbereiche, mit denen dieVerbraucher jeden Morgen in Berührung kommen: Brot und Getreide -Milch, Käse und Co. - Wurst, Fleisch und Ei - Zucker, Mais und Raps -Naturhaushalt - Gesellschaft und Sicherheit - Generation Zukunft.Zahlreiche Erlebnisstationen veranschaulichen unterhaltsam,inspirierend und faktenreich, wie wissensbasiert und innovativ heutein Deutschland ein hochwertiges Frühstück entsteht - von derForschung über die landwirtschaftliche Erzeugung beziehungsweiseErnte der einzelnen Produkte, ihre Veredlung, Vermarktung bis hin zurZubereitung in den bundesdeutschen Haushalten.Rund 50 Partner füllen den ErlebnisBauernhof mit Leben.Organisator ist das Forum Moderne Landwirtschaft (FORUM). DessenVorstandsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bauernverbandes,Joachim Rukwied, sagte bei der Eröffnung: "Der ErlebnisBauernhof isteine starke Plattform, auf der sich Landwirtschaft, Politik undVerbraucher treffen. Vor allem Städter haben hier die tolleGelegenheit, Landwirtschaft einmal hautnah zu entdecken. Wir wollenauf sehr persönliche Weise zeigen, wie faszinierend Landwirte heutearbeiten - und, sofern vorhanden, auch Vorurteile abbauen. Wirbegegnen allen Besuchern ehrlich, dialogbreit und facettenreich."Dr. Christoph Amberger, Geschäftsführender Vorstand des FORUMergänzte: "Moderne, faszinierende Technologien, authentischeEinblicke in heutige Nutztierhaltung, Dialog mit echten Praktikernund vieles mehr: Der ErlebnisBauernhof veranschaulicht Städtern, wiemoderne Landwirte heute verantwortungsvolle Wegbereiter ihrestäglichen Frühstücks bzw. ihrer Ernährungsthemen sind. Wir bringendie Inhalte des ErlebnisBauernhofs auch konsequent ins Internet; imFrühstück-Special unter moderne-landwirtschaft.de"Innovative Landtechnik zum BestaunenDas Angebot auf dem ErlebnisBauernhof ist vielfältig: Natürlichgibt es faszinierende technologische Innovationen zu bestaunen.Großschlepper und Drillmaschine zeigen, wie effektiv, produktiv undbodenschonend Felder heute bearbeitet werden und Saatgut in den Bodenkommt.Eine moderne Feldspritze veranschaulicht, wie bedarfsgerechtPflanzenschutz ausgebracht wird. Auch ein Feldhäcksler ist dabei - ererntet das Futter für die Kühe und zeichnet mitverantwortlich fürgesunde, gute Milch. Besucher können zudem einen Ernte-Fahrsimulatorausprobieren.Tierställe mit echten Schweinen und Rindern und alles überPflanzenzucht und -schutzAn den originalgetreuen Nachbauten eines Rinderstalls mit 15 Kühenund einer Schweinebucht ("SchweineMobil") mit acht Schweinen könnensich Besucher ein realistisches Bild davon machen, wie Tiere heutegehalten werden. Auch ein Melkroboter kommt zum Einsatz. Außerdemwerden transparente Einblicke in moderne Tiertransporte undfortschrittliche Tierernährung gewährt.Die Pflanzenzüchter und Pflanzenschützer zeigen, dass gute,gesunde Pflanzen die Grundlage für ein gutes, gesundes Frühstücksind. Wie werden Schädlinge bekämpft und wie wird gedüngt? Wieernähren sich Pflanzen und wie haben sie Sex? Gleiches Stichwort: DerBereich Naturhaushalt erklärt, wie das eigentlich mit derBlütenbestäubung funktioniert. Denn ohne Bienen und Blüten gebe eskeinen Honig und keine Marmeladenvielfalt für unserFrühstücksbrötchen.Und natürlich darf das Frühstücks-Ei nicht fehlen. DerErlebnisBauernhof zeichnet den Weg der Eier von der Legehenne bis zumKochtopf nach.Landwirte, Bäcker und Fleischer: Persönlichkeiten und LeckereienAuf spannenden Erntekarten zeigen Landwirte auf, wie sie in ganzDeutschland unsere erste Mahlzeit des Tages erzeugen. Ihre Botschaft:"Wir machen die Ernte, das Frühstück machst du." In der Schaubäckereiwird die Bäcker-Nationalmannschaft live die besten FrühstücksbrötchenDeutschlands backen; Berliner Fleischer stellen vor den Augen derBesucher ein deftiges Hauptstadt-Wurst-Frühstück her. Dazu gibt esMolkereiprodukte aus der Uckermark. Sehenswert: Eine dreieinhalbMeter hohe Milchtüte und ein begehbarer Frühstückstisch. DasBauerhofcafé lädt zum Verweilen ein. Die EU spielt mit den Besuchernein Augmented-Reality-Game und bietet europäischeFrühstücks-Spezialitäten zum Kosten an.Wissen und Lernen auf dem ErlebnisBauernhofDer ErlebnisBauernhof vermittelt Wissen: Wieviel Mais steckt inCorn Flakes und Co.? Wie kommt der Zucker aus der Rübe und wiedigital arbeiten moderne Höfe bereits? Außerdem gibt es einreichhaltiges und interaktives Angebot für Kinder und Jugendliche -zum Beispiel wird in echten Laborexperimenten Vitamin C imFrühstückssaft und Eiweiß in Milch nachgewiesen. An anderer Stellekönnen Besucher Hafer quetschen, erleben, wie aus Raps Öl gepresstwird oder die Unterschiede zwischen Nektar, Konzentrat und Safterschmecken. Via Virtual-Reality-Brillen können sie in verschiedeneWelten der modernen Landwirtschaft hautnah eintauchen.Es geht aber um noch mehr. Der ErlebnisBauernhof zeichnet eingroßes Bild rund um die moderne Landwirtschaft. So werdenVerbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, politische und sozialeFragen thematisiert. Auch die Kirche und die Deutsche Welthungerhilfesind dabei. Der ErlebnisBauernhof stellt sich bewusst auch kritischenFragen der Gesellschaft.103 AgrarScouts im Einsatz: Dialog mit echten PraktikernDialog ist erwünscht: Für alle Fragen stehen den Besuchern 103AgrarScouts Rede und Antwort - ein Drittel von ihnen bringt bereitsErfahrung von der IGW 2016 mit. AgrarScouts sind engagierteLandwirte, Agrarstudenten oder Mitarbeiter von Agrarfirmen aus ganzDeutschland. Gesichter der modernen Landwirtschaft und waschechtePraktiker, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung gern undverständlich aus ihrer täglichen beruflichen Praxis berichten.FORUM-Geschäftsführerin Lea Fließ: "Wir wollen zeigen, wiefortschrittlich, wissensbasiert und zugleich verantwortungsbewusstmoderne Landwirte agieren. 