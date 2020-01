Köln (ots) - Der Startschuss für den Verkauf fällt: Ab dem 13. Januar 2020 istdie aus der täglichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannte "VlederBAG" mit der ersten Kollektion im Handel erhältlich. Bereits ab heute kann dieKollektion auf vlederbag.de erworben werden. Weitere Händler folgen in denkommenden Tagen.Dazu hatten der Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland, IP Deutschland, unddie Firma V-Bag bereits im Frühjahr 2019 eine Lizenz-Kooperation unterzeichnet -eine Premiere, denn erstmalig schafft ein fiktionales GZSZ-Produkt den Sprung inden Handel. Alle Handtaschen sind durch das PETA APPROVED VEGAN Siegelzertifiziert und 100 Prozent vegan. Bei der Herstellung werden keine tierischenProdukte, weder Leder noch Klebstoffe mit tierischen Zusätzen, benutzt. Außerdemfinden sich Materialien, welche in der Sendung verwendet werden, z.B. Korklederund Kunstleder, in der Kollektion wieder. Im Sommer 2020 wird dann eine zweiteSerie auf den Markt kommen.Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland: "Nach intensiverVorbereitung freuen wir uns, dass der Verkauf der 'Vleder BAG' startet und wirdamit diese innovative Kooperation sichtbar in die reale Welt überführen. 'GuteZeiten, schlechte Zeiten' hat seit über 25 Jahren eine große Fangemeinde und istTrendsetter für die junge Generation. GZSZ-Fans und modebewusste Frauen könnensich direkt zu Beginn des neuen Jahres auf schöne Handtaschen-Designs freuen."Patrick Humbert, Geschäftsführer V-Bag: "Die Idee für eine solch starke Markeeine Taschen-Kollektion zu entwickeln und zu verkaufen, hat uns von Anfang anbegeistert. Dabei steht für uns Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit imVordergrund, denn nur so schaffen wir langfristig Vertrauen bei unseren Kunden.Dieses Vertrauen geben wir nun gerne weiter und freuen uns auf einenerfolgreichen Verkaufsstart.""Gute Zeiten, schlechte Zeiten", eine UFA Serial Drama-Produktion, ist montagsbis freitags um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit bei TVNOW zusehen. Darinbegeistern u.a. Geschichten rund um die Designerin Emily Wiedmann und ihre"Vleder BAG" die Zuschauer.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandUnternehmenskommunikationLaura LeszczenskiLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de0221 456 74202Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7153/4487370OTS: IP DeutschlandOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell