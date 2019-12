Gute Vorsätze für mehr finanzielle Unabhängigkeit im neuen Jahr (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der Jahreswechsel naht - und damit auch die guten Vorsätze fürdas neue Jahr. Ein Thema, das bei vielen Deutschen noch etwas stiefmütterlichbehandelt wird, ist die Geldanlage. Zwar sind viele Sparer mit ihren Erträgenunzufrieden und sie sind sich dessen bewusst, dass die Zinsen nicht allzu baldwieder ansteigen. Allerdings hält sie mangelndes Wissen und Risikoaversion davonab, mehr aus ihrem Geld zu machen. Dabei zeigt eine aktuelle Umfrage von J.P.Morgan Asset Management, dass für mehr als drei Viertel aller befragten Frauenund Männer finanzielle Unabhängigkeit sehr wichtig ist. "Angesichts desanhaltenden Niedrigzinsumfelds ist es heute aber wichtiger denn je, gewohnteVorgehensweisen zu überdenken und über traditionelle Sparformen hinaus aktiv zuwerden", betont Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing und PR von J.P. Morgan AssetManagement in Deutschland und Österreich. Denn wenn Bankeinlagen kaum verzinstwerden, droht durch die Inflation eine schleichende Enteignung statt deserhofften Kapitalwachstums. Deshalb ist es zum Vermögensaufbau heuteunerlässlich, auf die Ertragskraft der Kapitalmärkte zu setzen. "Sicherlich sindAktienanlagen stärkeren Schwankungen ausgesetzt als ein Sparbuch. Aber wereinige Grundprinzipien der Geldanlage berücksichtigt, kann diesen gefürchtetenSchwankungen gelassener entgegensehen", betont Bradtmöller.1. Prinzip der Geldanlage: Risikostreuung ist wichtigFür den Anlageerfolg ist eine Streuung über verschiedene Anlagen entscheidend."Wer alles auf eine Karte setzt, setzt sein Erspartes dem Risiko größererSchwankungen aus. Ein breit gestreutes Portfolio bietet dagegen unterschiedlicheErtragschancen und ist dabei weniger schwankungsanfällig", führt Pia Bradtmölleraus. Ihr Tipp: Mischfonds, die flexibel die unterschiedlichen Anlagenkombinieren, eignen sich hierfür besonders, denn sie nehmen Anlegern die Arbeitder Allokation ab und eignen sich auch für Anlageeinsteiger.2. Prinzip der Geldanlage: Schwankungen an den Börsen sind nicht ungewöhnlichZugegebenermaßen geht es an den Börsen auf und ab, doch eine Betrachtung überlängere Zeiträume zeigt, dass es in vielen Jahren trotz unterjährigerSchwankungen ein positives Ergebnis gibt. Der europäische Aktienmarktbeispielsweise ging in den Jahren zwischen 1980 und 2019 im Verlauf desjeweiligen Kalenderjahres durchschnittlich 15,4 Prozent nach unten. Tatsächlichhaben Anleger aber in 30 der Jahre trotz der Schwankungen ein Plus erzielt unddie Märkte haben nur 9 Jahre mit einem Minus abgeschlossen. "Es lohnt sich also,in schwankungsreicheren Marktphasen die Nerven zu behalten", unterstreicht PiaBradtmöller.3. Prinzip der Geldanlage: Die Zeit arbeitet für AnlegerAn den Kapitalmärkten gibt es immer mal stürmische Zeiten. Über längereZeiträume hinweg werden Verluste aber seltener - deshalb ist eine langfristigePerspektive so wichtig. Ein Blick auf die letzten 69 Jahre zeigt, dass man miteiner Anlage, die je zur Hälfte aus Aktien und Anleihen besteht, über einenkurzen Anlagezeitraum von nur einem Jahr eine große Bandbreite bis zu 49 ProzentGewinn verbuchen - oder aber bis zu 24 Prozent Verlust machen konnte. DiesesChance-Risiko-Profil verändert sich mit steigendem Anlagehorizont deutlich,sodass schon bei einer mittleren Anlagedauer von 5 Jahren das annualisierteVerlustrisiko signifikant zurückgeht und selbst im schlechtesten Fall bei -1Prozent liegt, die Gewinnchancen liegen immer noch bei 24 Prozent. Und bei einem10-jährigen Anlagezeitraum gab es mindestens ein Plus von 1 Prozent bis zumaximal 17 Prozent. "Je länger also der Anlagezeitraum ist, desto geringer sinddie Ausschläge nach unten - deshalb ist es so wichtig, sich über denAnlagehorizont bewusst zu werden. Dann kann das Geld, das für den Ruhestandangelegt wird, in aller Ruhe am Kapitalmarkt arbeiten und die Renditenerwirtschaften, die benötigt werden", betont Bradtmöller.4. Prinzip der Geldanlage: Durchgehend investiert zu bleiben zahlt sich ausAnleger sollten sich nicht von Emotionen leiten lassen und bei KursschwankungenRuhe bewahren. "Wer glaubt, cleverer zu sein, als der Markt, um nur die 'gutenZeiten' zu erwischen, kann dies oft teuer bezahlen. Denn Kurseinbrüche sindschwer vorherzusagen und nach einer Abwärtsphase folgt häufig ebensounvermittelt ein steiler Kursanstieg. Wenn man diese wichtigen Tage verpasst,wirkt sich das auf die Gesamtrendite häufig negativer aus, als die gesamtenSchwankungen mitzumachen", so Pia Bradtmöller. Das sollte auch diejenigenberuhigen, die befürchten, dass die Kapitalmarktanlage viel Arbeit bedeutet.5. Prinzip der Geldanlage: Wer frühzeitig anlegt, wird belohntDie Zeit, in der das Geld am Kapitalmarkt angelegt ist, spielt auch aus einemanderen Grund eine wichtige Rolle - diesen Effekt hat Einstein einst als "8.Weltwunder" bezeichnet: "Je früher man mit der Geldanlage beginnt, desto besser- der Zinseszinseffekt ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. Wer die Erträgeseiner Geldanlage wieder anlegt, anstatt das Geld auf dem Konto liegen zulassen, hat die Chance, deutlich mehr mit seinem Geld zu erreichen", erläutertBradtmöller.Vielleicht ist also die ruhige Zeit "zwischen den Jahren" ein guter Zeitpunkt,um sich Gedanken über die finanziellen Ziele zu machen - und wie diese erreichtwerden können. So lautet Pia Bradtmöllers Fazit: "Es gibt nach wie vorVorurteile und Wissenslücken rund um die Kapitalmärkte und Investmentlösungen.Angesichts steigender Lebenserwartung, sinkender Renten und drohenderStrafzinsen auf Bankeinlagen wird es umso wichtiger, die Portfolios für dieRealitäten des heutigen Zinsumfelds zu präparieren. Dazu gehört auch, sich fürdie Geldanlage Zeit zu nehmen und in die eigene finanzielle Bildung undletztendlich in sich selbst zu investieren."Der Sparplan - Anlagedisziplin leicht gemachtEine einfache, flexible und bequeme Lösung - nicht nur für Anlageeinsteiger -bieten breit gestreute Mischfonds, die dazu beitragen können, regelmäßigeErträge zu generieren und gleichzeitig Schwankungen und Risiken zu minimieren.Sehr sinnvoll ist es, dabei auf laufende Erträge ("Income") zu achten, weildiese langfristig einen wichtigen Anteil der Gesamtrendite ausmachen. Sieermöglichen bereits mit kleinen Einzahlungen, beispielsweise im Rahmen vonSparplänen, ganz einfach erste Schritte bei der Wertpapieranlage. Ein weitererVorteil des Sparplans ist laut Pia Bradtmöller, dass sich typische Anlegerfehlervermeiden lassen. "Aufgrund der festen Sparrate kann der so genannteCost-Average-Effekt der Durchschnittskosten greifen: Da die Geldanlage übereinen längeren Zeitraum erfolgt, verteilt sich das Risiko besser, denn beifallenden Kursen erwirbt man mehr und bei steigenden Kursen entsprechend wenigerAnteile. So lässt sich das Problem des 'Market-Timings', also des richtigenEinstiegszeitpunktes, vermeiden und für die Fondsanleger werden die gefürchtetenMarktschwankungen noch weniger relevant. Und dass der Betrag regelmäßig vomKonto abgebucht wird, sorgt das ganze Jahr für Spardisziplin und hilft so, dieNeujahrsvorsätze auch tatsächlich durchzuhalten", so Pia Bradtmölleraugenzwinkernd.Weitere Informationen sind unter www.jpmorganassetmanagement.de/investinyou undhttp://ots.de/kGh1kj zu finden. #investinyouÜber J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgtJ.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolioszu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzuInvestmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweitund verwaltet per 30.09.2019 ein Vermögen von rund 1,9 Billionen US-Dollar. InDeutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit 30 Jahren und in Österreichseit über 20 Jahren präsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über 30Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine dergrößten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. Das mit umfangreichenRessourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexperten für alleAssetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert.Mit verschiedensten "Insights" zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowieder Asset Allokation werden die Implikationen der aktuellen Entwicklungen fürdie Portfolios transparent gemacht und damit die Entscheidungsqualität bei derGeldanlage verbessert. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierungauszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anleger überalle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenenInformationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkreteAnlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigenVerantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen undAussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofernnichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zumErstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zumZeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung fürderen Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohnevorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auchResearch-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werdenals zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt dieAnsichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und dieRendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf denjeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungenkönnen sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw.der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung derVergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftigeWertentwicklung. Das Eintre.en von Prognosen kann nicht gewährleistet werden.Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kannkeine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markennamefür das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seinerverbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Managementkönnen aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszweckenaufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Datenaus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit derEMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichertund verarbeitet. Die EMEA- Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgenderWebsite: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Da das Produkt in der für Siegeltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassenist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligenGesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehaltenwerden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf allerechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einerAnlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungendürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassungdes Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key InvestorInformation Document - KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. DieseUnterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie dieSatzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan AssetManagement bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management(Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder beiIhrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich. Herausgeber in Deutschland:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1D-60310 Frankfurt. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe)S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.0903c02a82798e19Pressekontakt:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt BranchAnnabelle DüchtingPR & Marketing ManagerinTaunustor 160310 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7124 25 34 / Mobil: (0151) 55 03 17 11E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.de/Pressewww.jpmorganassetmanagement.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77366/4475286OTS: J.P. Morgan Asset ManagementOriginal-Content von: J.P. Morgan Asset Management, übermittelt durch news aktuell