Gute Vorsätze für Klimaschutz zu Hause: Energieverbrauch zum Jahreswechsel prüfen und senken / größtes Sparpotenzial beim Heizen / App und Online-Werkzeug machen Erfolge sichtbar (FOTO)

Berlin (ots) -Mieter und Hauseigentümer sollten vor dem Jahresende ihreZählerstände ablesen. Darauf weist die gemeinnützigeBeratungsgesellschaft co2online im Rahmen der vomBundesumweltministerium beauftragten Kampagne "Mein Klimaschutz" hin.So lassen sich vor allem bei Preiserhöhungen unnötige Kostenvermeiden. Außerdem fällt es dadurch leichter, den Energieverbrauchund die CO2-Emissionen zu senken.Bei Preiserhöhung Zählerstand dem Versorger mitteilenFalls höhere Preise zum Beispiel für Strom oder Erdgas angekündigtwurden, ist der aktuelle Zählerstand dem Versorger mitzuteilen.Ansonsten wird der Verbrauch geschätzt. Bei Strom kann ein zu hochgeschätzter Zählerstand einen durchschnittlichen Haushalt rund 5 bis10 Euro kosten.Zählerstände möglichst monatlich ablesenWer seine Zählerstände regelmäßig abliest, kann seinenEnergieverbrauch und seine CO2-Emissionen einfacher senken. Denn soist das Sparpotenzial genauer zu ermitteln. Am größten ist es in derRegel beim Heizen. Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung mitErdgas-Zentralheizung sind laut aktuellem Heizspiegel im Schnitt 790Euro zu zahlen. Im günstigsten Fall sind es dagegen 270 Euro weniger.Online-Ratgeber wie der Heizkostenrechner auf www.heizspiegel.deberechnen das Sparpotenzial.Durch das regelmäßige Ablesen und Auswerten von Zählerständenfallen außerdem Änderungen schneller auf. So können Mieter undEigentümer überraschende Nachzahlungen vermeiden und defekte Geräteerkennen. Experten empfehlen, die Zähler mindestens einmal pro Monatabzulesen.Energieverbrauch prüfen - per App oder onlineFür das Auswerten von Zählerständen und Rechnungen gibt espraktische und kostenlose Werkzeuge. Mit der App EnergieCheck (iOSund Android) zum Beispiel lassen sich Zählerstände direkt am Zählerspeichern und analysieren. Je häufiger Zählerstände eingetragenwerden, desto besser. Auf Wunsch erinnert die App ans Ablesen. Mehrals 73.000 Mal wurde der EnergieCheck bislang installiert.Mit dem Online-Energiesparkonto (www.energiesparkonto.de) ist einegenauere und besonders übersichtliche Auswertung möglich. InteraktiveDiagramme machen auch Erfolge beim Energiesparen sichtbar underleichtern Vergleiche zum Vorjahr oder Vorjahresmonat. Rund 110.000Menschen nutzen das Energiesparkonto bereits.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("www.co2online.de | Phil Dera") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Weiteres druckfähigesBildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eineMitmachkampagne des Bundesumweltministeriums, realisiert vonco2online. Sie motiviert Verbraucher, den eigenen CO2-Fußabdruckdauerhaft zu verkleinern.Die gemeinnützige co2online GmbH (https://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Unterstützt wird co2online von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien, Wissenschaft undWirtschaft.Kontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: jens.hakenes@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell