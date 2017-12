Gute Vorsätze 2018 mit den richtigen Zielen in die Tat umsetzen (FOTO)

Königstein im Taunus (ots) -Endlich abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören, einen Job finden,der wirklich zu einem passt oder wieder mehr Sport machen: Zu Beginndes neuen Jahres nehmen wir uns regelmäßig vor, unser Leben positivzu verändern. Doch die meisten guten Vorsätze sind schnell wiederbegraben. Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst, Dozent derWeiterbildung "Selbstmanagement und Motivation" bei karriere tutor®,erklärt, warum so viele gute Vorsätze schon am Formulieren der Zielescheitern und wie es gelingt, seine Neujahrsziele endlich dauerhaftin die Tat umzusetzen.Ziele positiv formulieren"Schon wie wir unsere Ziele formulieren, beeinflusst stark, ob wirsie erreichen und dauerhaft umsetzen", weiß der Experte:Annäherungsziele sind solche, die positiv beschreiben, was wir tunwollen; Vermeidungsziele sind jene, die negativ beschreiben, was wirkünftig meiden wollen. Ein Beispiel: Wer abnehmen möchte, kann sichdas Annäherungsziel setzen "Ich will gesund und fit sein, um meinLieblingskleid wieder zu tragen" oder das Vermeidungsziel "Ich möchtenicht mehr dick sein". Die Wahrscheinlichkeit, dass der gute Vorsatzam Ende zur Tat wird, ist bei der ersten Variante deutlich höher.Warum? "Vermeidungsziele halten uns ständig den negativen Ist-Zustandvor Augen. Dies führt Studien zufolge zu Anspannung, geringeremSelbstwertgefühl und Versagensangst", erklärt Adlmaier-Herbst. BeiAnnäherungszielen hingegen konzentrieren wir uns auf positiveErgebnisse. Hierdurch fühlen wir uns selbstbestimmter, kompetenterund sehen Zielfortschritte, zum Beispiel, eine Treppe wiederhochzulaufen zu können, ohne außer Atem zu kommen." Ergebnis: Wirsind dauerhaft motivierter, am Umsetzen unseres Ziels zu arbeiten.Sein Tipp lautet daher: "Formulieren Sie Ihre guten Vorsätze stetspositiv als Annäherungsziel."Konkrete Ziele setzenWie lassen sich jetzt positive Ziele formulieren? Ergebniszielelegen konkret und messbar fest, was wir erreichen wollen. Beispiel:"Ich werde 10 Kilo abnehmen" statt "Ich möchte schlank sein". Wie wirzu diesem Ergebnis gelangen, legen wir in Verhaltenszielen fest. EinVerhaltensziel wäre "Zweimal in der Woche eine Stunde Sport machen,um 10 Kilo abzunehmen". Adlmaier-Herbst: "In Studien ist vielfachnachgewiesen, dass die Leistung steigt und die Umsetzung gelingt,wenn Menschen sich konkrete und spezifische Ziele setzen. Diesgelingt jedoch vor allem bei einfachen, überschaubaren Aufgaben".Doch was tun bei dem Wunsch nach besserer Work-Life-Balance und einergesünderen Lebensweise?Ein eigenes Motto-Ziel findenDie Lösung bietet das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®), das diePsychologin Maja Storch und der Arzt Frank Krause an der UniversitätZürich entwickelt haben. Die beiden Forscher haben auf Basis neuesterwissenschaftlicher Erkenntnisse der Motivationspsychologie und derNeurowissenschaften die sogenannten "Motto-Ziele" entwickelt. "EinMotto-Ziel beschreibt die Haltung, die wir für die Umsetzungkomplexer Ziele brauchen", weiß Adlmaier-Herbst, der selbstzertifizierter ZRM-Coach.Um Motto-Ziele zu entwickeln, arbeitet das ZRM mit Bildern. Zielist es, zunächst ein Bild zu finden, das besonders gute Gefühleauslöst. Dies kann das Bild einer blühenden Frühlingsblume sein, einAdler im Flug oder der Wanderer, der auf dem Gipfel eines Bergessteht. Im zweiten Schritt wird das Bild mit positiven Assoziationenverbunden wie Freiheit, Aufbruch oder Wachstum. Aus Bild undAssoziationen entsteht schließlich das Motto-Ziel. Forscherin Dr.Maja Storch erklärt die nachgewiesene Wirkung der Motto-Ziele:"Unsere Studien zeigen, dass durch Motto-Ziele tatsächlich dasUnbewusste angesprochen werden kann, in dem unsere Motivation sitzt.So können wir sogar zu einer unangenehmen Pflicht positiveEinstellungen mit angenehmen Gefühlen entwickeln".Coaching als Unterstützung zur Umsetzung der eigenen ZieleIn seinem Lehrgang zu "Selbstmanagement und Motivation" beikarriere tutor®, das am 15. Januar 2018 startet, wird Adlmaier-Herbstdie Teilnehmenden unterstützen, eigene Motto-Ziele für den Job zuformulieren, um die eigenen Ziele langfristig und erfolgreich in dieTat umzusetzen. Der Lehrgang findet statt als Zertifikatskurs inKooperation mit dem Institute of Electronic Business der Universitätder Künste Berlin. Er startet am 15. Januar 2018.Weitere Informationen zum Kurs finden Sie unterwww.karrieretutor.de/selbstmanagement-und-motivation/.Über Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst:Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst hat Wirtschaftswissenschaften,Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert. Nachseinem Studium bildete er sich zum zertifizierten ZRM®-Coach (ZürcherRessourcen Modell) des Instituts für Selbstmanagement und MotivationZürich (ISZM) weiter. Heute ist er zum einen als Beraterinternational für Unternehmen, Orga-nisationen und Personen tätig;zum anderen ist er Honorarprofessor am Berlin Career College derUniversität der Künste Berlin, Gastprofessor an der Jiao-TongUniversität in Shanghai und der Lettischen Kulturakademie in Riga. Erunterrichtet als Hauptdozent in mehreren Executive-Kursen an derUniversität St. Gallen. Seit 2017 ist er Academic Head bei karrieretutor®.Über die karriere tutor GmbH:Die 2015 gegründete karriere tutor GmbH mit Sitz in Königstein imTaunus ist Experte für Onli-ne-Weiterbildungen. Ziel deserfolgreichen Start-Ups ist es, Menschen glücklicher underfolg-reicher in ihrem Job zu machen. Das Angebot des Unternehmensbeschränkt sich deshalb nicht nur auf Weiterbildungen, sondern istganzheitlich angelegt. So bietet karriere tutor® Teilneh-mernUnterstützung bei der Suche nach dem Traumjob an oder bereitet siemit kostenlosen Bewerbercoachings auf die optimale Präsentation beimWunscharbeitgeber vor. Zwei Jahre nach der Gründung engagieren sichheute bereits über 40 fest angestellte Mitarbeiter täglich für dieErreichung dieses Ziels. Eine der zentralen Säulen des Unternehmensist die Entwicklung von innovativen Weiterbildungsmodellen und diefortlaufende Gestaltung von zukunftsfähigen Formen des beruflichenLernens.