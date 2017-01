Gute Renditechancen bei Goldaktien! (Yamana Gold, Barrick Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Franco-Nevada, Goldcorp)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

Liebe Leser,

was letzte Woche bei den Aktien von Goldminenbetreibern passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Konnten wir doch zum Jahresende konstatieren, dass Anleger, die in Aktien von Goldminenbetreibern investiert haben, in 2016 deutlich besser abgeschnitten haben als Goldanleger. Besonders glücklich sind dabei diejenigen, die sich im Sommer rechtzeitig wieder von der Anlage trennten. Wie wird es nun weitergehen?

Im zweistelligen Plus! Ok, der Goldpreis liegt aktuell nur noch bei ernüchternden 1.132 US-Dollar je Feinunze Gold, nicht weit entfernt vom Preisniveau zu Beginn des Jahres. Bei den Goldaktien jedoch, da sieht es deutlich besser aus und es sind Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen. Im Sommer war es gar noch ein Plus von jenseits der 100 % gewesen.

Goldaktien besser als Gold? Nun, die Papiere können sehr gute Renditen einfahren, der richtige Einstiegszeitpunkt vorausgesetzt, bergen jedoch auch ein höheres Risiko als Gold. Denn die Aktien schwanken mit ihren Unternahmen. Nur wenn die wirtschaftliche Substanz stimmt, die Profitabilität, die Verschuldung, die Strategie des Managements und mögliche Schwierigkeiten einbezogen werden, lassen sich hier kluge Entscheidungen treffen.

Hier der Vergleich im Wertzuwachs zwischen den wichtigsten börsennotierten Goldminen innerhalb der letzten 12 Monate:

Barrick Gold +102,02 %

Newmont Mining +84,43 %

Kinross Gold +63,74 %

Agnico-Eagle Mines+55,38 %

AngloGold Ashanti +52,28 %

Newcrest Mining +42,19 %

Yamana Gold +42,12 %

Franco-Nevada +28,98 %

Goldcorp +11,20 %

Gold Fields +2,83 %

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse